Η παραίτηση της Κυριακής Μάλαμα ενδέχεται να προκαλέσει «ντόμινο» στο ΚΙΔΗ

Υπό διάλυση το Κίνημα Δημοκρατίας - Ο Κασσελάκης προσπαθεί να ανακόψει το κύμα φυγής
Η πρόσφατη ανακοίνωση του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη που επί της ουσίας άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να βάλει λουκέτο στο κόμμα, έχει προκαλέσει εσωκομματικό σεισμό, στο ήδη περιορισμένης δυναμικής πολιτικό σχηματισμό που δημιούργησε ο έκπτωτος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Εν μέσω συνεχόμενων πιέσεων εντός του κόμματος, η χθεσινοβραδινή αποχώρηση της βουλεύτριας Κυριακής Μάλαμα από το κόμμα, καθώς και οι πολύ συγκεκριμένες αιχμές που αφήνει για την κατεύθυνση στην οποία στρέφει το ΚΙΔΗ ο Στέφανος Κασσελάκης, ενδέχεται να προκαλέσει μάλιστα ντόμινο εξελίξεων δίνοντας το έναυσμα και για άλλες αποχωρήσεις.

Άλλωστε, αυτήν ακριβώς την τάση φαίνεται να επιχείρησε να ανασχέσει ο κ. Κασσελάκης με ανάρτησή του που δημοσίευσε αργά χθες το βράδυ και με την οποία επιχειρούσε να απαντήσει στις κατηγορίες που του απηύθυνε η κ. Μάλαμα.

Το μήνυμα Κασσελάκη που έφερε τα πάνω-κάτω στο ΚΙΔΗ

Η αιφνιδιαστική κίνηση Κασσελάκη έγινε στις 14 Δεκεμβρίου, όταν σε μήνυμά του προς τους οπαδούς του εκτίμησε ότι «δεν υπάρχει ζωτικός χώρος αυτήν τη στιγμή για να πρωταγωνιστήσει ένας τέτοιος, νέος φορέας αλλαγής».

Αυτό, σε συνδυασμό και με την κακή υποδοχή που είχαν ακόμη και εσωκομματικά οι δηλώσεις του προέδρου ότι είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί κυβερνητικά ακόμη και με τη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται πως οδήγησε το κόμμα στα όριά του.

Στο ίδιο μήνυμα, ο πρόεδρος του ΚΙΔΗ, αν και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κλεισίματος, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά τη διενέργεια Συνεδρίου τον ερχόμενο Φεβρουάριο, με όλα τα μέλη να λαμβάνουν αυτόματα την ιδιότητα του συνέδρου. Τα δύο ερωτήματα που θέτει ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρονται στα οικονομικά του κόμματος και την αδυναμία βιωσιμότητάς του με τα σημερινά δεδομένα, αλλά και το στρατηγικό ζήτημα της συμμετοχής του σε μια κυβέρνηση μαζί με τη ΝΔ.

Το «τελεσίγραφο» Κασσελάκη προς τα μέλη του έγινε δεκτό με αντικροούμενους τρόπους από τη βάση του κόμματος. Πριν την αποχώρηση της Κυριακής Μάλαμα, είχαν υπάρξει δημόσιες αποστασιωποιήσεις, μελών, στελεχών αλλά και δημόσιων προσώπων που είχαν εκφραστεί θετικά στο παρελθόν για το πρόσωπό του.

Η κυριακάτικη «βόμβα» της Μάλαμα

Η βουλεύτρια Κυριακή Μάλαμα είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ όταν κηρύχθηκε έκπτωτος ο Στέφανος Κασσελάκης, καταγγέλλοντας τις ενέργειες της νέας ηγεσίας της Κουμουνδούρου και εντάχθηκε στο κόμμα του, ωστόσο οι βουλευτές που έκαναν το ίδιο δεν ήταν αρκετοί ώστε να συγκροτήσουν ΚΟ στη Βουλή.

Στη χθεσινή ανακοίνωση παραίτησης,για παραβιάσεις των ιδρυτικών αρχών του Κινήματος Δημοκρατίας, καταγγέλλει ότι αγνοούνται τα αποφασιστικά όργανα του κόμματος και εκφέρονται από τον πρόεδρο του κόμματος θέσεις που δεν είναι επεξεργασμένες κι εγκεκριμένες από την βάση. Η βασική διαφωνία της κ. Μάλαμα αφορά το ζήτημα της συνεργασίας με τη ΝΔ και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη βιωσιμότητα του κόμματος λόγω των σφοδρών αντιδράσεων που έχουν ήδη προκληθεί εσωκομματικά. «Η βάση ανησυχεί. Τα μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας, άνθρωποι προοδευτικοί, άνθρωποι Αριστεροί εκφράζουν σοβαρό προβληματισμό.

Η διφορούμενη ανακοίνωση σου περί συμμετοχής ως εταίρος της κυβέρνησης, η αμφίσημη δήλωση σου για το μέλλον του κόμματος, οι αμφισημίες σου σε σχέση με ταυτοτικά ζητήματα για τον Αριστερό κόσμο στην Ελλάδα, έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση αποσυσπείρωσης στη βάση» αμαναφέρει χαρακτηριστικά.

«Διαφωνώ κάθετα με την εκβιαστική πίεση προς τα μέλη να συναινέσουν στην σύμπραξη σε κεντροδεξιά κυβέρνηση, μέσα από την απειλή διάλυσης του κόμματος. Στο πλαίσιο αυτό επιλέγω να αποχωρήσω. Η προσωπική μου διαδρομή εγγράφεται απόλυτα στην Αριστερά και σε καμία περίπτωση δεν είμαι διατεθιμένη να την εκχωρήσω για οποιοδήποτε πολιτικό σχέδιο», συμπληρώνει.

Οι αιχμές της κ. Μάλαμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, απηχούν τους προβληματισμούς πολλών στελεχών του κινήματος. Ενδεχομένως λοιπόν, μέχρι τη διενέργεια του Συνεδρίου στις αρχές Φεβρουαρίου, δεν αποκλείεται να δούμε ένα κύμα αποχωρήσεων σε επίπεδο μελών και στελεχών, ιδιαίτερα στους προερχόμενους από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η απάντηση Κασσελάκη

Αργά το βράδυ της Κυριακής, ο Στέφανος Κασσελάκης δημοσίευσε ανάρτηση στην οποία «υπόσχεται» εξαρχής ότι θα απαντήσει στις κατηγορίες της Κυριακής Μάλαμα, χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιώνεται και από το περιεχόμενο της ανάρτησης.

Στόχος του Στέφανου Κασσελάκη δεν είναι άλλος από το να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τις ευθείες κατηγορίες που του απευθύνονται επιχειρώντας να διαψεύσει την αρχική εικόνα που ο ίδιος δημιούργησε αναφορικά με το «λουκέτο» στο κόμμα.

«"Συστημικό" είναι αυτό που αντί να δίνει λύσεις, μένει απέξω με αγκυλώσεις του προηγούμενου αιώνα και αφήνει το υπάρχον καθεστώς να διαιωνίζεται ανεξέλεγκτο», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης αναφορικά με τις κατηγορίες ότι σχεδιάζει συνεργασία με τη ΝΔ.

«Οι προβληματισμοί που ανοίγουμε δεν είναι προσωπικές εμμονές. Είναι αγωνία για να μη χαθεί αυτό που χτίσαμε πριν καλά-καλά σταθεί όρθιο. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: δεν πιστεύω στις πιέσεις, στα τελεσίγραφα και στις αποχωρήσεις ως τρόπο επίλυσης των διαφορών μας. Η ενότητα δεν χτίζεται με σιωπή ούτε με φόβο. Χτίζεται με διάλογο, ειλικρίνεια και δημοκρατικές αποφάσεις», αναφέρει επίσης, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να ανακόψει τις τάσεις φυγής που παρατηρούνται.

Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η πορεία μας δεν θα καθοριστεί από μεμονωμένα πρόσωπα, μηχανισμούς και προσωπικές ατζέντες. Θα καθοριστεί από όλους εσάς. Σας το έχω ξαναπεί η ιδρυτική διακήρυξή μας είναι η ταυτότητα μας. Και σε αυτήν υπογράψαμε πως πάνω από τη συλλογική απόφαση δεν χωράει κανένας εγωισμός. Με αυτή την απόφαση ρίξαμε τις πόρτες που ύψωσαν οι λίγοι. Και σε αυτή θα κινηθούμε».

