Βορίζια: Έρχονται εντάλματα σύλληψης για τους καταζητούμενους - Δεν αποκλείεται να παραδοθούν

Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες 24 ώρες για την υπόθεση της βεντέτας στα Βορίζια, καθώς αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τους τρεις καταζητούμενους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Πρόκειται για τον 27χρονο ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός και τα δύο αδέλφια του, ηλικίας 19 και 29 ετών.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκηνυγητό για τον εντοπισμό τους, αποκλείοντας όλες τις εισόδους και εξόδους του χωριού και στήνοντας μπλόκα σε κάθε σημείο. Ο κλοιός εκτείνεται από τις Καμάρες μέχρι τον Ζαρό, χωρίς να αφήνει καμία δυνατότητα διαφυγής στους φερόμενους δράστες.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται σε καίρια σημεία, ενώ έχουν επιστρατευθεί και drone για τον εντοπισμό των καταζητούμενων στα ορεινά.

Σύμφωνα με το cretalive, δεν αποκλείεται οι τρεις να παραδοθούν πριν από την εκτέλεση των ενταλμάτων, νωρίτερα από την Πέμπτη (5/11).

Παράλληλα, δεν έχουν εντοπιστεί τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν για να ανοίξουν πυρ και να σκορπιστεί ο θάνατος, αφήνοντας πίσω πάνω από 2.000 σφαίρες.

Η περιοχή έχει μετατραπεί σε «αστακό» υπό τον φόβο νέου χτυπήματος ή αντιποίνων, με τα βλέμματα στραμμένα στην κηδεία της 56χρονης που θα τελεστεί την Τρίτη (4/11).

Στο «μικροσκόπιο» ο δράστης του εκρηκτικού μηχανισμού

Οι Αρχές εστιάζουν στο άτομο που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί. Στη δικογραφία ως κατηγορούμενοι αναφέρονται επίσης ο 25χρονος αδελφός των καταζητουμένων, που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη (6/11), καθώς και ο 30χρονος τραυματίας, ξάδερφος των τεσσάρων αδελφών, που επίσης νοσηλεύεται στο ίδιο νοσοκομείο.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Η δυσκολία της υπόθεσης φαίνεται και από το γεγονός ότι μέλη και των δύο οικογενειών απευθύνθηκαν σε γνωστούς ποινικολόγους για να αναλάβουν τους εμπλεκόμενους, αλλά όλοι αρνήθηκαν, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Καζάνι που βράζει η Κρήτη»

Με αφορμή το μακελειό, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου επισημαίνει πως «η Κρήτη είναι καζάνι που βράζει» και εκφράζει ανησυχία για την αυξανόμενη ένταση και εγκληματικότητα που, όπως σημειώνει, «μαστίζει» το νησί τα τελευταία χρόνια.

«H Κρήτη αποτελεί ένα «καζάνι που βράζει», με φαινόμενα βίας, οπλοχρησίας και κοινωνικής παθογένειας να υπονομεύουν την ασφάλεια και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών», αναφέρει η Ένωση.

«Η Ένωσή μας έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου εδώ και καιρό, ζητώντας άμεση ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του νησιού και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών», προειδοποιεί χαρακτηριστικά.