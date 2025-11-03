Βορίζια: Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ μετά το μακελειό - Οι καταζητούμενοι και ο σασμός

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για το μακελειό στα Βορίζια περιλαμβάνονται τα ονόματα έξι ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στα αιματηρά γεγονότα, ανάμεσά τους και ο 39χρονος που έχασε τη ζωή του. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των έξι επικρατούν φωτογραφίες με πιστόλια, καλάσνικοφ, καραμπίνες και βίντεο με μπαλωθιές σε γλέντια.

Πρόκειται για μια βεντέτα χρόνων, γνωστή σε ολόκληρη την περιοχή. Δύο οικογένειες που δεν κατάφεραν ποτέ να συμφιλιωθούν, με αποτέλεσμα σήμερα να μετρούν από έναν νεκρό η καθεμία: τη 56χρονη γυναίκα που βρέθηκε στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της και τον 39χρονο άνδρα που αφήνει πίσω του πέντε παιδιά.

«Η τραγωδία να λήξει εδώ. Γιατί είναι τρομερό αυτό που έχει συμβεί. Χαθήκαν δύο άνθρωποι, τραυματιστήκαν τρεις άλλοι, κάποιοι θα μπουν φυλακή», δήλωσε ο αδελφός της 56χρονης στο MEGA.

Η γυναίκα που τραυματίστηκε στο μακελειό έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Μέχρι στιγμής, στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα στοιχεία έξι ατόμων: ένας είναι ο 39χρονος νεκρός και οι υπόλοιποι πέντε ανήκουν στη δεύτερη οικογένεια — τέσσερα αδέλφια και ένας ξάδελφος. Δύο εξ αυτών, ηλικίας 25 και 30 ετών, επίσης ξαδέλφια, παραμένουν φρουρούμενοι στο νοσοκομείο, ενώ τρεις άλλοι αναζητούνται.

Όπλα και καραμπίνες στα social media

Στα προφίλ των εμπλεκομένων κυριαρχούν φωτογραφίες με όπλα, καραμπίνες, στιγμιότυπα από μπαλωθιές σε γλέντια και η λέξη «Βορίζα» σχηματισμένη με φυσίγγια.

Κομάντος της Ελληνικής Αστυνομίας στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης έπειτα από το αιματηρό επεισόδιο του Σαββάτου 1η Νοεμβρίου 2025 και την ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε μέλη δύο οικογενειών όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι Eurokinissi

Η οικογένεια της 56χρονης, η οποία δέχθηκε τον μοιραίο πυροβολισμό από ύψωμα, θέτει το εύλογο ερώτημα: Ποιος σκότωσε την άτυχη γυναίκα; Ιδίως αφού οι συλληφθέντες και οι αναζητούμενοι προέρχονται από τη δική της πλευρά.

«Την ώρα που την κατεβάζαμε από την σκάλα μας έριχνε κάποιος από το πάνω μέρος του χωριού, μας έριχνε κάποιος, δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός, μας έριχνε με καλάσνικοφ. Οι σφαίρες περνούσαν πάνω από το κεφάλι μας».

«Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, ίσως και από τις δύο πλευρές, χωρίς όμως να υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία για αυτούς», ανέφερε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Το σπίτι που αποτέλεσε το «μήλον του έριδος» ανήκει σε έναν 27χρονο, ο οποίος φέρεται να έχει καταφύγει στον Ψηλορείτη μαζί με τον 29χρονο και τον 19χρονο αδελφό του.

Η κλήση που δεν απαντήθηκε

Καταγγελίες γίνονται και για την αδράνεια της αστυνομίας, η οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν αντέδρασε έγκαιρα για να αποτρέψει το αιματοκύλισμα. Ο αδελφός της 56χρονης δήλωσε στο MEGA ότι καλούσε επανειλημμένα την αστυνομία πριν ξεσπάσουν οι ριπές των όπλων.

«Είχα κάνει απέλπιδες προσπάθειες να επικοινωνήσω με την αστυνομία, απέλπιδες προσπάθειες, στην αστυνομία έβγαινε ένα μποξ, αυτοματοποιημένο μήνυμα, με παρέπεμπε στον αξιωματικό υπηρεσίας. Δεν απάντησε κανένας, κανένας».

Μία κλήση που, αν είχε απαντηθεί, ίσως να είχε αποτρέψει το μακελειό.

Αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις

Οι προειδοποιήσεις, ωστόσο, ήταν πολλές και πρόσφατες. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου είχε αποστείλει επιστολές στις 16 και 21 Οκτωβρίου προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επισημαίνοντας ότι περιοχές όπως τα Βορίζια είναι «αυξημένης επικινδυνότητας» και «άβατα».

«Τονίσαμε στην πολιτική ηγεσία ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι ιδιαίτερα υποστελεχωμένες τόσο σε άτομα όσο σε οχήματα. Θα πρέπει να είναι ακόμα πιο δυνατή η αστυνομία ώστε να αντιμετωπίζει τέτοια συμβάντα», δήλωσε στο Mega ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Γιώργος Πικράκης.

Μετά τη συμπλοκή, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν το χωριό και ξεκίνησαν εξονυχιστικές έρευνες από σπίτι σε σπίτι. Ωστόσο, υπήρξε καθυστέρηση: οι δράστες είχαν ήδη προλάβει να εξαφανίσουν τα όπλα και να μεταφέρουν οι ίδιοι τους τραυματίες στα νοσοκομεία.

Υπενθυμίζεται ότι δύο άτομα, ηλικίας 25 και 31 ετών, συγγενείς της 56χρονης, έχουν συλληφθεί και νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, αναμένοντας να απολογηθούν την Πέμπτη.

Υπό τον φόβο νέων επεισοδίων, τα σχολεία της περιοχής παραμένουν κλειστά, ενώ η Εισαγγελέας έφτασε στο χωριό φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, ένδειξη της σοβαρότητας της κατάστασης.

Σύμφωνα με το Mega, η ΕΛ.ΑΣ. έχει εκπονήσει σχέδιο για την αποτροπή συνέχισης της βεντέτας, το οποίο περιλαμβάνει εκτεταμένες έρευνες και συλλήψεις ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση. Περίπου 200 αστυνομικοί εκ των οποίων οι 40 από την Αθήνα θα ενισχύσουν την περιοχή.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε σπίτια, μαντριά και σπηλιές για τον εντοπισμό του βαρέος οπλισμού των δραστών, χωρίς, μέχρι στιγμής, να έχει βρεθεί το παραμικρό.

Διαβάστε επίσης