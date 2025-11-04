Βορίζια – Σταύρος Αρναουτάκης: «Δεν είναι όλη η Κρήτη παραβατική»

Βορίζια – Σταύρος Αρναουτάκης: «Δεν είναι όλη η Κρήτη παραβατική»

Ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης 

Eurokinissi
Το ζήτημα της εγκληματικότητας στην Κρήτη με αφορμή όσα συνέβησαν στα Βορίζια, σχολίασε σήμερα με δηλώσεις του στα τοπικά ΜΜΕ ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο κ. Αρναουτάκης, σύμφωνα με το cretalive.gr, ζήτησε ενίσχυση της αστυνόμευσης στις περιοχές όπου παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα παραβατικότητας, καθιστώντας σαφές πως η εγκληματικότητα δεν μπορεί να είναι συνώνυμο του νησιού.

Θύλακες ανομίας εντοπίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές, υποστήριξε, τονίζοντας το ιερό καθήκον που έχουν όλες οι αρχές και οι φορείς απέναντι στις επόμενες γενιές.

«Ήταν μία θλιβερή μέρα για την Κρήτη που αμαυρώνει την ιστορία μας» σχολίασε ο κ. Αρναουτάκης για την τραγωδία στα Βορίζια, καλώντας σε συστράτευση δυνάμεων.

Τι ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Νωρίτερα σήμερα αυστηροποίηση των ποινών για τα όπλα προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης σε σημερινή του ραδιοφωνική συνέντευξη.

Για τον μεγάλο αριθμό όπλων που βρίσκονται στην Κρήτη ο υπουργός διεμήνυσε:
Και αυτό είναι μια λάθος αντίληψη, δεν είναι απλώς η Κρήτη που έχει όπλα, έχει περισσότερα όπλα η Κρήτη και πολλά από αυτά μάλιστα είναι νόμιμα όπλα. Έχει πολλά νόμιμα όπλα που έχουν δοθεί τις τελευταίες δεκαετίες για λόγους πχ εκπαίδευσης, σκοποβολής, σκοπευτικά σωματεία κ.ο.κ. Ο καθένας επιχειρεί να πάρει ένα όπλο μέσα από ένα νόμιμο τρόπο, και τα παράνομα αλλά και στην υπόλοιπη χώρα υπάρχουν όπλα, και σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν όπλα δυστυχώς πάρα πολλά γιατί η Ευρώπη είναι μια ανοιχτή περιοχή και δεν προστάτευσε τον εαυτό της.

Όταν θα λήξει κάποια στιγμή ο πόλεμος στην Ουκρανία να δείτε ότι δυστυχώς θα πλημμυρίσει η Ευρώπη από επικίνδυνα όπλα και πρέπει να θωρακίσουμε την χώρα μας και όλη την Ευρώπη

Ερωτηθείς αν μπορεί να υπάρξει αφοπλισμός της Κρήτης ο κ. Χρυσοχοϊδης έθεσε ένα ευρύτερο πλαίσιο:
Γιατί μόνο στην Κρήτη, παντού πρέπει να γίνει αυτό. Έχουμε ένα παράδειγμα ότι από την ώρα που η χρήση για παράδειγμα του καλάσνικοφ έχει ποινικοποιηθεί επί το αυστηρότερο οι κακοποιοί χρησιμοποιούν άλλα όπλα, μην φανταστείτε ότι κάνοντας κάτι δεν θα υπάρχουν αντίμετρα από αυτούς όλους αλλά εγώ είμαι υπέρ της αυστηροποίησης της νομοθεσίας για τα όπλα. Τώρα με τον κ. Φλωρίδη υπήρξε μια αυστηροποίηση για τους υπότροπους, παρα-είναι χαλαρή η νομοθεσία όπως παρα-είναι γενικώς οι αποφάσεις οι δικαστικές για τα θέματα αυτά χαλαρές.

Αναφορικά με τις συλλήψεις για το θέμα των μπαλοθιών συμπλήρωσε:
Η αστυνομία έχει συλλάβει εκατοντάδες πολίτες για τις μπαλοθιές. Αυτές οι μπαλοθιές δεν γίνονται ενώπιον χιλιάδων ανθρώπων, ενώπιον των αρχών, ενώπιον πολιτικών, ενώπιον δημάρχων όλα αυτά είναι κάτι κρυφό;

