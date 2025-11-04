Σόμπολος: Καμία κυβέρνηση δεν τολμά να πάρει τα όπλα από τους Κρητικούς

Ο «πρύτανης» του αστυνομικού ρεπορτάζ, Πάνος Σόμπολος, μίλησε για το μακελειό στα Βορίζια με δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

«Στην Κρήτη το έγκλημα δεν πρόκειται να εκλείψει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πάνος Σόμπολος, προσθέτοντας: «Γιατί υπάρχουν τα όπλα που δεν τολμά καμιά κυβέρνηση να πει "παίρνω τα όπλα από αυτούς που ακόμη τα διατηρούν στα σπίτια τους"».

Τις προηγούμενες ημέρες ο Πάνος Σόμπολος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, είχε πει: «Θυμάμαι μια φορά που ήμουν για βεντέτα σε ένα χωριό της Κρήτης, από τη μια πλευρά και από την άλλη να περνάν οι σφαίρες πάνω από τα κεφάλια μας. Είναι άγριες καταστάσεις.

Έχουν πληρώσει πάρα πολλοί τζάμπα και βερεσέ με τις τουφεκιές που ρίχνουν. Κάποτε αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει, είμαστε στο 2025 και πηγαίνουμε στο 2026, δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιες καταστάσεις σε αυτά τα χρόνια που ζούμε, δεν είμαστε 200 χρόνια πίσω. Για ασήμαντη αφορμή, μπορεί να ξεκινήσει μια βεντέτα και συνεχίσει για πολλά χρόνια, δεν κλείνει αυτός ο κύκλος».