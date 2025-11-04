Βορίζια: «Να σταματήσει ο κύκλος αίματος» - Συγκλονίζουν τα λόγια του ιερέα στην κηδεία της 57χρονης

Σε κλίμα ανείπωτης οδύνης πραγμαγτοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (4/11) στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έχασε τη ζωή της στα Βορίζια Ηρακλείου κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών μεταξύ των δύο οικογενειών.

Ο προαύλιος χώρος της εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στον Αλικιανό όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία είχε ισχυρή αστυνομική παρουσία με ενόπλους αστυνομικούς των ειδικών μονάδων της ΕΛΑΣ ενώ νωρίτερα σκύλος της αρμόδιας υπηρεσίας έλεγξε τους χώρους πέριξ του ναού για τυχόν επικίνδυνα ευρήματα.

«Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά, ο τόπος μας μαυρίζει»

Με μήνυμα ενότητας και αφύπνισης της κοινωνίας, προκειμένου να σταματήσουν, επιτέλους, τα επεισόδια βίας, τέλεσε την εξόδιο ακολουθία της άτυχης 57χρονης ο ιερέας.

«Να σταματήσει αυτός ο ανόητος κύκλος και η θυσία. Καρδιά ειρηνική, γεμάτη αγάπη για όλους να δώσει ο Θεός, να σταματήσει ο κύκλος αίματος, να πάψουμε να θρηνούμε θύματα. Ας το καταλάβουμε όλοι, όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά ο τόπος μας μαυρίζει. Μόνο όταν αφήσουμε τον Χριστό να μπει στην καρδιά μας θα πάψει ο τόπος μας να θρηνεί νεκρούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη στον Αλικιανό Χανίων / Eurokinissi

