Βορίζια: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας τελέστηκε η κηδεία της 56χρονης στα Χανιά

Κάτω από δρακόντεια αλλά και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας και με ανείπωτο πόνο τελέστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (04/11) στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της άτυχης 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έχασε τη ζωή της στην αιματηρή συμπλοκή το πρωί του Σαββάτου (01/11) στα Βορίζια Ηρακλείου, όταν έπεσε νεκρή από πυροβολισμούς.

Συγγενείς, φίλοι και χωριανοί συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία την άτυχη 56χρονη.

Από νωρίς το πρωί, το σημείο γύρω από την εκκλησία περικυκλώθηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ενώ πρωτοφανές για τα τοπικά δεδομένα ήταν η εγκατάσταση ανιχνευτή μετάλλων στην είσοδο του ναού, για λόγους ασφαλείας.

Ανιχνευτής μετάλλων τοποθετήθηκε στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας. flashnews.gr

Νωρίτερα, σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών υλών ερεύνησε τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας σύμφωνα με το zarpanews.gr, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το περιβάλλον είναι ασφαλές.

Η Αστυνομία απέκλεισε τις οδούς. flashnews.gr

Όσοι ήθελαν να μπουν στην εκκλησία να ανάψουν ένα κερί ελέγχονταν από τις αρχές, αναφέρει το flashnews.gr.

Επίσης, πάνω από την εκκλησία, πετούσαν drone προκειμένου η Αστυνομία να έχει τον πλήρη έλεγχο για όσο διαρκέσει η τελετή.

«Έφυγε άδικα...»

Συγγενείς και φίλοι, αποχαιρέτησαν την 56χρονη που εργαζόταν ως νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων. Συνάδελφός της στο Νοσοκομείο Χανίων δήλωσε:

«Η πολιτεία να συνδράμει στην τήρηση των κανόνων»

Σε δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, αναφέρθηκε στην εκλιπούσα και την οικογένειά της λέγοντας πως «και ο σύζυγός της έχει ενταφιαστεί στον Αλικιανό. Από ότι ξέρω, δεν είχε δώσει ποτέ κανένα δικαίωμα. Ασχολούνταν πάρα πολύ με την οικογένειά της, πρόσφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων τις υπηρεσίες της και από τους συναδέλφους της ακούς μόνο καλά λόγια. Το διπλό τραγικό σε αυτή την ιστορία είναι, ότι αυτή η γυναίκα ξέρουμε πολύ καλά γιατί είχε πάει εκείνη την ημέρα στα Βορίζια, για το μνημόσυνο του πατέρα της και βρέθηκε η ίδια να γυρίζει νεκρή και να ενταφιάζεται εδώ στον Αλικιανό, πατρικό χωριό του άντρα της».

Κλείνοντας την δήλωσή του, ο κ.Μαλανδράκης θέλησε να στείλει ένα μήνυμα: «Είμαστε εναντίον της οπλοκατοχής, της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας και γι’ αυτό σε πολλά πανηγύρια αυτό έχει σταματήσει τελείως. Πρέπει να γίνουν κανόνες και η πολιτεία να συνδράμει στην τήρηση του κανόνα αυτού».

