Βορίζια: «Εγώ τον βρήκα νεκρό μέσα στο αυτοκίνητο» λέει η χήρα του 39χρονου Φανούρη

Η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη μίλησε για το μακελειό στα Βορίζια και τα όσα ακολούθησαν.

«Εγώ τον βρήκα νεκρό μέσα στο αυτοκίνητο» είπε για τον άντρα της μιλώντας στην εκπομπή Lίve News και στη συνέχεια περιέγραψε όσα έγιναν το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την μαρτυρία της, λίγα δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης περνούσε μέσα από το χωριό για να πάει στα ζώα του, όταν δέχθηκε καταιγισμό πυρών από μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

«Έφτασα εκεί και τον βρήκα νεκρό μέσα στο αμάξι. Δεν κατέβηκε από το αμάξι, δεν έκανε καμία κίνηση και τον εκτέλεσαν» πρόσθεσε.

Ανέφερε ακόμη πώς ο σύζυγός της, όπως και κανείς άνδρας της οικογένειας Καργάκη, δεν είχε σχέση με βόμβα που εξερράγη στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων, υποστηρίζοντας μάλιστα πως υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες που αποδεικνύει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

«Σκότωσαν το κυπαρίσσι μου. Ο άντρας μου ήτανε άρχοντας, δεν μας έλειψε ποτέ τίποτα! Ήταν πάντα πρώτος και βοηθούσε όποιον του το ζητούσε!» δήλωσε η χήρα του Φανούρη Καργάκη, λέγοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχει πει στα παιδιά της το παραμικρό για την απώλεια του πατέρα τους.

«Πώς θα τα μεγαλώσω; Έμεινα μόνη μου! Πέντε παιδιά έχω: ένα 10 χρονών, ένα 6, ένα 3ων κι ένα πέντε μηνών; Τί θα τους πω;».

