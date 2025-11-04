Βορίζια: Οι πρώτες δηλώσεις του δικηγόρου των τριών αδελφών - Πώς έγινε η παραδοσή τους

Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, λόγω του τεταμένου κλίματος, ολοκληρώθηκε η παράδοση των τριών κατηγορουμένων για το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια νωρίτερα σήμερα. Ο δικηγόρος τους, Λευτέρης Κάρτσωνας, μίλησε για μια διαδικασία που οργανώθηκε «βήμα-βήμα» με τις Αρχές, περιγράφοντας τη συναισθηματική φόρτιση και σημειώνοντας ότι η έρευνα τώρα ξεκινά και υπογραμμίζοντας πως «όλοι είμαστε συγκλονισμένοι από αυτό που συνέβη».

Οι πρώτες δηλώσεις του δικηγόρου

«Πρώτιστο μέλημά μας, τόσο το δικό μου όσο και των συναδέλφων μου, ήταν να προσέλθουν οι κατηγορούμενοι και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Η ευθύνη είναι μεγάλη και όλοι μας, με κοινωνική ενσυναίσθηση, οφείλουμε να επιτελέσουμε το έργο μας και να συμβάλουμε ώστε να φωτιστούν πλήρως τα περιστατικά της υπόθεσης. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας μακράς και δύσκολης πορείας. Αυτό που συνέβη έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο - και φυσικά και τους ίδιους τους κατηγορούμενους, που βρίσκονται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. Αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, προκειμένου να απολογηθούν και να παραθέσουν τα πραγματικά γεγονότα».



Όσον αφορά στο πώς οργανώθηκε η διαδικασία της παράδοσης, ο κ. Κάρτσωνας σημείωσε: «Πρώτη μας προτεραιότητα ήταν η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των εντολέων μας. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο και το κοινωνικό βάρος που φέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι τεράστιο. Κατόπιν συνεννόησης με τις αστυνομικές αρχές, ορίσαμε ένα σημείο συνάντησης ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής παράδοση. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά, σε κοντινή περιοχή, την ίδια χρονική στιγμή, και πλέον οι κατηγορούμενοι βρίσκονται υπό ασφάλεια. Τα γεγονότα είναι τόσο συγκλονιστικά, που μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να επικοινωνήσουμε μαζί τους σε προσωπικό επίπεδο».

