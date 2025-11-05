Βορίζια: Γιατί ο Φανούρης Καργάκης δεν πυροβόλησε την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, εξηγεί ότι τα πυρά που δέχθηκε η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη προήλθαν από την πλευρά των Καργάκηδων

Newsbomb

Βορίζια: Γιατί ο Φανούρης Καργάκης δεν πυροβόλησε την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη

Αστυνομικό μπλόκο στο πλαίσιο των μέτρων της Ελληνικής Αστυνομίας στο Βορίζια του νομού Ηρακλείου Κρήτης)

Eurokinissi
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έχουν περάσει πάνω από 120 ώρες από τη στιγμή που τα Βορίζια μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης. Πρώτα η έκρηξη βόμβας το βράδυ της Παρασκευής στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων και έπειτα το μακελειό (το πρωί του Σαββάτου) που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Οι κηδείες των δύο έγιναν κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας με τους αστυνομικούς να κάνουν ακόμη και ελέγχους για μέταλλα. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί ότι στα Βορίζια κατοικούν 500 άτομα ενώ από το Σάββατο έχουν τοποθετηθεί συνολικά 400 αστυνομικοί και κανείς δεν ξέρει πότε θα δοθεί εντολή να αποχωρήσουν.

Η οικογένεια Καργάκη απαιτεί οι Φραγκιαδάκηδες να αποχωρήσουν από τα Βορίζια ενώ οι δεύτεροι κάνουν έκκληση για σασμό για το καλό των παιδιών των οικογενειών.

Μιλώντας πάντως στο MEGA ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, εξήγησε πως η δολοφονική σφαίρα φαίνεται να προήλθε από ψηλά.

«Η γυναίκα που έπεσε νεκρή δέχτηκε πυρά από Καλάσνικοφ. Είναι από Καλάσνικοφ γιατί το πιστόλι το 9άρι, από τέτοια απόσταση που έριξαν, δεν τρυπάει το σίδερο. Αν βάλουμε ένα ξύλο μέσα στην τρύπα που έκανε το βλήμα, αμέσως αμέσως η άκρη του μας δείχνει την κατεύθυνση από πού έπεσαν οι πυροβολισμοί. Η κατεύθυνση δείχνει ένα μπαλκόνι, και είναι το μπαλκόνι του σπιτιού που έβαλαν δυναμίτιδες και το ανατίναξαν.

Ο δρόμος που βρισκόμαστε είναι το “σύνορο” που χωρίζει την πάνω γειτονιά με την κάτω. Στην πάνω γειτονιά μένει η συγκεκριμένη οικογένεια εμπλεκόμενη και στην κάτω η άλλη εμπλεκόμενη οικογένεια. Αυτός λοιπόν που πήρε το σπίτι και το έφτιαχνε για να μείνει, ανήκει στην οικογένεια της πάνω γειτονιάς. Και η οικογένεια της πάνω γειτονιάς δεν ήθελε τον άνδρα της κάτω. Σε αυτόν τον δρόμο σκοτώθηκε και ο 39χρονος. Στον δρόμο αυτόν βρισκόταν και το αγροτικό με μούρη προς τα εμάς, μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ο 39χρονος που είχε δεχτεί πολλές σφαίρες», είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης από το σημείο του μακελειού.

«Έπαιζαν πόλεμο»

«Δεν μπορεί να πυροβόλησε ο συγκεκριμένο άνθρωπος, ο νεκρός, τη γυναίκα, γιατί είδατε ότι οι βολές ήταν από πάνω, αλλά φαίνεται και από το πλήγμα της σφαίρας στο σώμα της γυναίκας. Τη βρήκε στην κλείδα, τη διαπέρασε και βγήκε από πίσω χαμηλά. Από εδώ που είμαστε έως το σημείο που βρέθηκε το αγροτικό του 39χρονου είναι 25 μέτρα. Δεξιά και αριστερά έπαιζαν “πόλεμο”. Αυτό φαίνεται από τα σημάδια από τις σφαίρες στα σπίτια και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που ήταν γεμάτα σφαίρες. Κατά τη γνώμη μου, μετά από αυτό το χτύπημα στο σπίτι με τη δυναμίτιδα, συναντήθηκαν στο σημείο εδώ και διαπληκτίστηκαν», συνέχισε ο κ. Καλλιακμάνης.

«Άκουσα γυναίκες να λένε μπροστά σε μικρά παιδιά “περνά η ώρα και γιατί δεν τους έχουμε σκοτώσει ακόμα”», σχολίασε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση Novartis: Διακοπή της δίκης Δεστεμπασίδη - Μαραγγέλη για 10 Νοεμβρίου

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραχάλιος για «ΚΥΜΑ»: Η Καρυστιανού «με φώναξε να οργανώσουμε ένα κίνημα που θα φέρει την κάθαρση»

11:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: «Νίκη απέναντι στην ολιγαρχία η νίκη Μαμντάνι»

11:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Γιατί ο Φανούρης Καργάκης δεν πυροβόλησε την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη - «Έπαιζαν πόλεμο» ακροβολημένοι

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Ζόραν Mαμντάνι: Ένας «Σοσιαλιστής» στο τιμόνι του παγκόσμιου κέντρου καπιταλισμού - Πώς αλλάζει το κατεστημένο και τη Νέα Υόρκη

11:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 36 ημέρες shutdown στην κυβέρνηση - Το μεγαλύτερο «λουκέτο» στην ιστορία της χώρας

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Ποινή 14 μηνών σε φοιτητή για σύνθημα υπέρ της Παλαιστίνης στον τοίχο του ΕΜΠ

11:42ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρεώνει για παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια

11:40LIFESTYLE

Γιώργος Μερκουλίδης: «Παραιτήθηκα από δικηγόρος του Μαζωνάκη επειδή δεν μπορούσα να συνεργαστώ μαζί του»

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης και Γκιλφόιλ χαιρέτησαν μαθητές στην Ηρώδου Αττικού

11:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαυρωτάς: «Πέρα από τις καταγγελίες του Σούντγκρεν, υπάρχουν κι άλλα ύποπτα ευρήματα»

11:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν: Ο τρόπος πρόκρισης στα νοκ άουτ του Champions League

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Κίλι Σφακιανάκη: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της - Θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Στασινός στο Green Deal Greece: «Η ανθεκτικότητα, η πρόληψη και ο πράσινος-ψηφιακός μετασχηματισμός είναι το μέλλον της χώρας»

11:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Νέα πολύωρη κατάθεση έδωσε ο ανιψιός - Σφίγγει ο κλοιός για τον ηθικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος οι 8 ώρες εργασίας: Η κουλτούρα «996» από την Κίνα ανησυχεί τη νέα γενιά

11:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δημογλίδου για Βορίζια: «Από τυχαία συνάντηση ξεκίνησε η συμπλοκή - Δεν έπεσαν 2.000 πυροβολισμοί»

11:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Return Hubs» στην Αφρική για μετανάστες που φεύγουν από Ευρώπη και επιστρέφουν στις χώρες τους: Τι συζήτησε ο Πλεύρης με τον Γερμανό υπουργό Μετανάστευσης

11:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: 43.000 ανήλικοι έλαβαν αυτόματα ΑΦΜ – Τι αλλάζει για τους γονείς

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Έκλεψαν βρύσες από δημοτικό σχολείο - Άναυδοι μαθητές και καθηγητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι γυναίκες παίρνουν τον λόγο στα Βορίζια: Ζητούν εκδίκηση για τον Καργάκη - Έκκληση «για να ζήσουν τα παιδιά μας», από τη Φραγκιαδάκη

11:42ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρεώνει για παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια

10:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό ξεκίνημα χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα λόγω σπάνιας πρώιμης στρατοσφαιρικής θέρμανσης

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοσή του - Τα βήματα

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

11:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Γιατί ο Φανούρης Καργάκης δεν πυροβόλησε την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη - «Έπαιζαν πόλεμο» ακροβολημένοι

09:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη - Εκκενώθηκαν σχολικές αίθουσες

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συγκλονίζει η μητέρα των τριών συλληφθέντων και η σύζυγος του 29χρονου - «Δεν σεβάστηκαν ούτε το 10 ημερών μωρό μου»

10:14LIFESTYLE

Σοφία Μουτίδου: Η πρώτη αντίδραση μετά τον καβγά με τον Απόστολο Γκλέτσο

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Έκλεψαν βρύσες από δημοτικό σχολείο - Άναυδοι μαθητές και καθηγητές

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: «Ως εδώ! Δεν θα δεχτώ καμία στοχοποίηση και δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν»

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Κίλι Σφακιανάκη: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της - Θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα

01:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1: Τα highlights από την ισοπαλία στο Φάληρο

11:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαυρωτάς: «Πέρα από τις καταγγελίες του Σούντγκρεν, υπάρχουν κι άλλα ύποπτα ευρήματα»

11:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 36 ημέρες shutdown στην κυβέρνηση - Το μεγαλύτερο «λουκέτο» στην ιστορία της χώρας

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης και Γκιλφόιλ χαιρέτησαν μαθητές στην Ηρώδου Αττικού

18:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα καταλάβεις αν το βίντεο που βλέπεις είναι AI

11:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Νέα πολύωρη κατάθεση έδωσε ο ανιψιός - Σφίγγει ο κλοιός για τον ηθικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ