Βορίζια: Γιατί ο Φανούρης Καργάκης δεν πυροβόλησε την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη

Έχουν περάσει πάνω από 120 ώρες από τη στιγμή που τα Βορίζια μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης. Πρώτα η έκρηξη βόμβας το βράδυ της Παρασκευής στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων και έπειτα το μακελειό (το πρωί του Σαββάτου) που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Οι κηδείες των δύο έγιναν κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας με τους αστυνομικούς να κάνουν ακόμη και ελέγχους για μέταλλα. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί ότι στα Βορίζια κατοικούν 500 άτομα ενώ από το Σάββατο έχουν τοποθετηθεί συνολικά 400 αστυνομικοί και κανείς δεν ξέρει πότε θα δοθεί εντολή να αποχωρήσουν.

Η οικογένεια Καργάκη απαιτεί οι Φραγκιαδάκηδες να αποχωρήσουν από τα Βορίζια ενώ οι δεύτεροι κάνουν έκκληση για σασμό για το καλό των παιδιών των οικογενειών.

Μιλώντας πάντως στο MEGA ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, εξήγησε πως η δολοφονική σφαίρα φαίνεται να προήλθε από ψηλά.

«Η γυναίκα που έπεσε νεκρή δέχτηκε πυρά από Καλάσνικοφ. Είναι από Καλάσνικοφ γιατί το πιστόλι το 9άρι, από τέτοια απόσταση που έριξαν, δεν τρυπάει το σίδερο. Αν βάλουμε ένα ξύλο μέσα στην τρύπα που έκανε το βλήμα, αμέσως αμέσως η άκρη του μας δείχνει την κατεύθυνση από πού έπεσαν οι πυροβολισμοί. Η κατεύθυνση δείχνει ένα μπαλκόνι, και είναι το μπαλκόνι του σπιτιού που έβαλαν δυναμίτιδες και το ανατίναξαν.

Ο δρόμος που βρισκόμαστε είναι το “σύνορο” που χωρίζει την πάνω γειτονιά με την κάτω. Στην πάνω γειτονιά μένει η συγκεκριμένη οικογένεια εμπλεκόμενη και στην κάτω η άλλη εμπλεκόμενη οικογένεια. Αυτός λοιπόν που πήρε το σπίτι και το έφτιαχνε για να μείνει, ανήκει στην οικογένεια της πάνω γειτονιάς. Και η οικογένεια της πάνω γειτονιάς δεν ήθελε τον άνδρα της κάτω. Σε αυτόν τον δρόμο σκοτώθηκε και ο 39χρονος. Στον δρόμο αυτόν βρισκόταν και το αγροτικό με μούρη προς τα εμάς, μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ο 39χρονος που είχε δεχτεί πολλές σφαίρες», είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης από το σημείο του μακελειού.

«Έπαιζαν πόλεμο»

«Δεν μπορεί να πυροβόλησε ο συγκεκριμένο άνθρωπος, ο νεκρός, τη γυναίκα, γιατί είδατε ότι οι βολές ήταν από πάνω, αλλά φαίνεται και από το πλήγμα της σφαίρας στο σώμα της γυναίκας. Τη βρήκε στην κλείδα, τη διαπέρασε και βγήκε από πίσω χαμηλά. Από εδώ που είμαστε έως το σημείο που βρέθηκε το αγροτικό του 39χρονου είναι 25 μέτρα. Δεξιά και αριστερά έπαιζαν “πόλεμο”. Αυτό φαίνεται από τα σημάδια από τις σφαίρες στα σπίτια και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που ήταν γεμάτα σφαίρες. Κατά τη γνώμη μου, μετά από αυτό το χτύπημα στο σπίτι με τη δυναμίτιδα, συναντήθηκαν στο σημείο εδώ και διαπληκτίστηκαν», συνέχισε ο κ. Καλλιακμάνης.

«Άκουσα γυναίκες να λένε μπροστά σε μικρά παιδιά “περνά η ώρα και γιατί δεν τους έχουμε σκοτώσει ακόμα”», σχολίασε.

