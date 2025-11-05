Βορίζια: Ζητούν εκδίκηση για τον Καργάκη - Έκκληση «για να ζήσουν τα παιδιά μας», από τη Φραγκιαδάκη

Κομάντος της Ελληνικής Αστυνομίας στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης έπειτα από το αιματηρό επεισόδιο του Σαββάτου 1η Νοεμβρίου 2025 και την ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε μέλη δύο οικογενειών όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι

Οι γυναίκες των αρνητικών πρωταγωνιστών του πρωτοφανούς επεισοδίου στα Βορίζια, ξεκίνησαν να μιλούν δίνοντας τον τόνο για το τι θα ακολουθήσει. Αρνούνται και οι δύο πλευρές πως έχουν την υπαιτιότητα για το μακελειό και υποστηρίζουν πως ήταν θύματα ο ένας του άλλου.

Η σύζυγος και η μάνα του Φανούρη Καργάκη, που σκοτώθηκε κατά το μακελειό κατηγορούν τους Φραγκιαδάκηδες για το επεισόδιο και ζητούν εκδίκηση για το κακό που βρήκε την οικογένειά τους. Από την άλλη, οι γυναίκες της οικογένειας Φραγκιαδάκη αρνούνται κάθε συμμετοχή στο μακελειό και ζητούν τώρα να επικρατήσει η λογική και να μην χυθεί άλλο αίμα, «για να ζήσουν τα παιδιά μας», όπως είπε σε δραματικούς τόνους η σύζυγος του 29χρονου Φραγκιαδάκη.

Μιλώντας σε σπαραχτικό τόνο, η γυναίκα του Καργάκη περιέγραψε τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο χωριό κατά την πρωτοφανή επίθεση: «Αυτοί σκοτώνονταν μεταξύ τους. Αλλά έτυχε και πέρναγε ο άντρας μου να πάει στα ζώα. Τα ζώα μας είναι από την Λοχριά και ευτυχώς δεν είχα τα κοπέλια μου μέσα. Γιατί τα παίρνει κάθε Σαββατοκύριακο και το βοηθούνε. Και ευτυχώς είχε πυρετό ο μεγάλος μου γιος. Αλλιώς θα μου είχαν σκοτώσει και τους γιους μου. Και άκουγα τις μπαλωθιές. Γιατί ήταν 5 λεπτά και ήμουν έξω και άπλωνα ρούχα. και βγήκα και ακούω μπαλωθιές και λέω: "Παναγιά μου". Και έπαιρνα τηλέφωνα. Και λέω "Πάρ'τε τον Φανούρη μου". Μην τον βλάψει άνθρωπος. Και έφτασα εκεί πέρα με τα πόδια και πήγα στο μνημείο και ήθελαν να μου "παίξουν και εμένα. Και φώναζα "Φανούρη μου Φανούρη μου". Και εξαφανίστηκαν. και πήγα και του φώναζα. Και τον γύρευα και κάνε έτσι και τον βλέπω μέσα στο αμάξι τελειωμένο. Και φώναζα βοήθεια. Νεκρό, νεκρό. Εγώ τον βρήκα νεκρό μέσα στο αμάξι. Τελειωμένο. και φώναζα: "Βοήθεια, βοήθεια. Βοηθήστε με. Ασθενοφόρα". Ούτε ασθενοφόρο δεν ήρθε». «Εγώ τον βρήκα νεκρό μέσα στο αυτοκίνητο» είπε για τον άντρα της μιλώντας στην εκπομπή Lίve News.

Έκκληση ηρεμίας από την οικογένεια Φραγκιαδάκη

Λίγες ώρες αργότερα, νωρίς το βράδυ της Τρίτης, οι τρεις καταζητούμενοι άνδρες της οικογένειας Φραγκιαδάκη παραδόθηκαν στις αρχές. Η σύζυγος του 29χρονου μίλησε επίσης για πρώτη φορά μετά το μακελειό, κάνοντας έκκληση για ηρεμία και ψυχραιμία. Κάνω έκκληση στις γυναίκες της άλλης οικογένειας, να ζήσουν τα παιδιά μας, είπε η γυναίκα, λίγο αφότου ο άντρας της είχε παραδοθεί στις αρχές για τη συμπλοκή στα Βορίζια.

Οι γυναίκες έχουν τρόπο να επηρεάσουν τις καταστάσεις, δήλωσε σύμφωνα με το cretalive.gr και υποστήριξε πως δεν είδε η οικογένειά της να έχει όπλα. Είδε όμως πολύ καθαρά, όπως λέει, έναν άντρα που πυροβολούσε με Καλάσνικοφ από ψηλά εναντίον τους. Για τον 39χρονο Φανούρη, υποστήριξε ότι τον είδαν να κινείται με ταχύτητα με το όχημά του έχοντας έξω τα χέρια του. «Κρατούσε και πιστόλι και Καλάσνικοφ. Πέρασε σφαίρα και όποιον σκότωνε. Μας “έπαιζε” κανονικά. Με κατέβασε ο άνδρας μου από τις σκάλες γιατί έχω μωρό 10 ημερών. Θηλάζω. Το άλλο μου παιδί ήταν στην αυλή και οι σφαίρες έπεφταν εκεί.. Ούτε που θέλω να το σκέφτομαι… Έβαλαν την βόμβα στο σπίτι του κουνιάδου μου, δεν σεβαστήκανε ότι η συνυφάδα μου είναι έγκυος», είπε.

Η μητέρα των τριών αδελφών περιέγραψε όσα συνέβησαν τη νύχτα, πριν την αιματοχυσία: «Την Παρασκευή το βράδυ καθόμασταν σπίτι, 10:30 το βράδυ, η νύφη μου, ο εγγονός μου και ο σύζυγός μου. Ακούσαμε έναν θόρυβο, άνοιξα την πόρτα και είδα του γιου μου το σπίτι. Λέω στον άνδρα μου: του γιου μου το σπίτι ανατίναξαν! Και τώρα λένε ότι εμείς βάλαμε τη βόμβα… Φωνάξαμε την αστυνομία, αλλά έκανε δύο ώρες να έρθει. Τα παιδιά μου ήταν σε γάμο, ο μεγάλος μου γιος ήταν κουμπάρος. Ο γιος μου παλεύει χρόνια να το φτιάξει αυτό το σπίτι. Πώς να πιστέψω ότι θα το έκανε ο ίδιος;».

Μήνυμα συμφιλίωσης έστειλε και η μητέρα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που σκοτώθηκε κατά το μακελειό στα Βορίζια και κηδεύτηκε χθες: «Δεν προκαλώ τίποτε αλλά θέλω να σταματήσει το κακό εδώ να μην έχουμε και άλλα. Δεν μισώ κανέναν, δεν έχω τίποτα με κανέναν. Το κακό να σταματήσει εδώ. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Φάγανε την κόρη μου άδικα», είπε η ηλικιωμένη γυναίκα.

Διαβάστε επίσης