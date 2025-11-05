Βορίζια: «Ζούμε με φόβο, θέλουμε να τελειώσει όλο αυτό», λέει στο Newsbomb η μητέρα των συλληφθέντων

Η μητέρα των τεσσάρων συλληφθέντων μιλά για μετά τα δραματικά γεγονότα στα Βορίζια, περιγράφοντας τον φόβο, την αγωνία και την επιθυμία της οικογένειας να δοθεί ένα τέλος σε όλη αυτή την κατάσταση

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Στην αστυνομική διεύθυνση τα αδέλφια κατηγορούμενα για το μακελειό στα Βορίζια.

Eurokinissi
«Είναι μια δύσκολη κατάσταση, νιώθουμε φόβο. Αυτή τη στιγμή όμως τα πράγματα έχουν ηρεμήσει και επικρατεί ησυχία στο χωριό. Θέλουμε όλο αυτό να τελειώσει επιτέλους. Να σταματήσουν τα ψέματα που λένε ορισμένες γυναίκες, γιατί εκείνες προκάλεσαν όλη αυτή την αναστάτωση», με αυτά τα λόγια περιγράφει στο Newsbomb η Ε.Φ. -μητέρα των τεσσάρων συλληφθέντων- την κατάσταση την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια που σκόρπισε φόβο σε ολόκληρη την Κρήτη.

«Τα παιδιά μου, ευτυχώς, είναι καλά», πρόσθεσε.

Βορίζια

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου τα τρία αδέλφια που κατηγορούνται για το μακελειό στα Βορίζια

Eurokinissi

Η ίδια περιέγραψε όσα συνέβησαν από το βράδυ της Παρασκευής (31/10), όταν σημειώθηκε η έκρηξη που κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι του γιου της.

«Περίπου στις 22:30, ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο. Βγήκα έξω και είδα καπνούς από το σπίτι του παιδιού μου, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι», περιγράφει η γυναίκα.

Βορίζια: Το σπίτι για το οποίο ξέσπασε η βεντέτα

Το σπίτι για το οποίο ξέσπασε η βεντέτα

Απαντώντας στις φήμες που θέλουν την οικογένεια να ευθύνεται για την έκρηξη, η μητέρα δηλώνει κατηγορηματικά: «Στην αρχή μας κατηγόρησαν πως το κάναμε εμείς για να πάρουμε τα λεφτά της αποζημίωσης. Το σπίτι δεν είναι ασφαλισμένο. Δεν κάνουμε εμείς τέτοια πράγματα».

Αστυνομικοί - Βορίζια

Αστυνομικό μπλόκο στο πλαίσιο των μέτρων της Ελληνικής Αστυνομίας στο Βορίζια του νομού Ηρακλείου Κρήτης)

Eurokinissi

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στα γεγονότα του Σαββάτου: «Φύγαμε για να πάμε στο σπίτι μας, όμως πριν προλάβουμε να φτάσουμε, ακούστηκαν πυροβολισμοί. Είδαμε ποιος ήταν. Τα παιδιά ήταν σκόρπια κάποια μέσα και κάποια άλλα έξω. Προσπαθήσαμε να τα βάλουμε όλα μέσα γιατί φοβηθήκαμε».

Αδελφή 57χρονης: «Δεν τους προκαλέσαμε ποτέ»

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες της αδελφής και της μητέρας της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έχασε τη ζωή της το Σάββατο (1/11) στα Βορίζια Ηρακλείου κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών μεταξύ των δύο οικογενειών.

Τις δραματικές στιγμές που βίωσε όταν βρέθηκε στην ανταλλαγή πυρών των δύο οικογενειών στα Βορίζια, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της αδελφής της, περιέγραψε στο Mega, η Γεωργιά Φραγκιαδάκη: «Μόλις ανέβηκα την σκάλα, ο αποθανών μας έριξε στο ψαχνό. Η αδερφή μου πρέπει να έφαγε την σφαίρα από ψηλά. Μόλις την είδα πεσμένη κάτω, φώναζα "Βαγγελιώ, Βαγγελιώ"».

Σε άλλο σημείο η αδελφή της αδικοχαμένης 57χρονης ανέφερε: «Δεν τους προκαλέσαμε ποτέ. Πάντα αυτοί προκαλούν. Αν θέλουν να σταματήσουν το κακό να το κάνουν αυτοί. Θρηνούμε την αδελφή μου. Δεν έφταιγε πουθενά».

Από τη μεριά της, η μητέρα της 57χρονης Ευαγγελίας, ανέφερε στο Mega ότι το μόνο που θέλει είναι «σασμός», ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι δεν μισεί κανέναν, παρ'όλο που της στέρησαν το παιδί της τόσο άδικα.

«Βγήκα έξω και είδα τους τραυματίες που τους πήγαιναν στο νσοοκομείο. Θέλω μόνο να σταματήσει το κακό εδώ, να μην έχουμε άλλα. Δεν μισώ κανέναν. Να σταματήσει μόνο το κακό εδώ. Δεν θέλω τίποτα άλλο», λέει η μητέρα της άτυχης 57χρονης.

«Να σταματήσει ο κύκλος αίματος» - Συγκλονίζουν τα λόγια του ιερέα στην κηδεία της 57χρονης

Σε κλίμα ανείπωτης οδύνης πραγμαγτοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (4/11) στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έχασε τη ζωή της στα Βορίζια Ηρακλείου κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών μεταξύ των δύο οικογενειών.

[381724] ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΣ 56ΧΡΟΝΗΣ ΘΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΩΝ ΠΥΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΠΛΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΣΤΑ ΒΟΡΙΖΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ/EUROKINISSI)

Η κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη στον Αλικιανό Χανίων / Eurokinissi

Ο προαύλιος χώρος της εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στον Αλικιανό όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία είχε ισχυρή αστυνομική παρουσία με ενόπλους αστυνομικούς των ειδικών μονάδων της ΕΛΑΣ ενώ νωρίτερα σκύλος της αρμόδιας υπηρεσίας έλεγξε τους χώρους πέριξ του ναού για τυχόν επικίνδυνα ευρήματα.

Με μήνυμα ενότητας και αφύπνισης της κοινωνίας, προκειμένου να σταματήσουν, επιτέλους, τα επεισόδια βίας, τέλεσε την εξόδιο ακολουθία της άτυχης 57χρονης ο ιερέας.

[381724] ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΣ 56ΧΡΟΝΗΣ ΘΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΩΝ ΠΥΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΠΛΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΣΤΑ ΒΟΡΙΖΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ/EUROKINISSI)

Η κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη στον Αλικιανό Χανίων / Eurokinissi

Eurokinissi

«Να σταματήσει αυτός ο ανόητος κύκλος και η θυσία. Καρδιά ειρηνική, γεμάτη αγάπη για όλους να δώσει ο Θεός, να σταματήσει ο κύκλος αίματος, να πάψουμε να θρηνούμε θύματα. Ας το καταλάβουμε όλοι, όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά ο τόπος μας μαυρίζει. Μόνο όταν αφήσουμε τον Χριστό να μπει στην καρδιά μας θα πάψει ο τόπος μας να θρηνεί νεκρούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

[381724] ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΣ 56ΧΡΟΝΗΣ ΘΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΩΝ ΠΥΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΠΛΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΣΤΑ ΒΟΡΙΖΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ/EUROKINISSI)

Η κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη στον Αλικιανό Χανίων / Eurokinissi

