Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα

Η Κρήτη προσελκύει κάθε χρόνο πλήθος Γερμανών παραθεριστών. Γι’ αυτό και μία αεροπορική εταιρεία εντάσσει τη σύνδεση με το ελληνικό νησί στο πτητικό της πρόγραμμα.

Τιρκουάζ νερά, λευκές παραλίες και ένας μοναδικός πολιτισμός: η Κρήτη αποτελεί τόπο πόθου για πολλούς ταξιδιώτες. Κάθε χρόνο χιλιάδες Γερμανοί τουρίστες επισκέπτονται το νησί. Από τη Γερμανία, αρκετές αεροπορικές εταιρείες προσφέρουν πτήσεις προς τα διεθνή αεροδρόμια του Ηρακλείου και των Χανίων. Από το επόμενο έτος, στο δίκτυο προστίθεται ακόμη μία εταιρεία, όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Ένα ακόμη απευθείας δρομολόγιο προς την Κρήτη θα είναι διαθέσιμο από το αεροδρόμιο Έρφουρτ–Βάιμαρ, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο αερολιμένας στην ιστοσελίδα του. Η αεροπορική εταιρεία Leav Aviation, με έδρα την Κολωνία, εντάσσει το αεροδρόμιο στο δίκτυο των προορισμών της. Η νέα σύνδεση θα ξεκινήσει στις 2 Ιουλίου 2026, με την έναρξη των θερινών διακοπών στο κρατίδιο της Θουριγγίας.

Η εταιρεία θα πραγματοποιεί δύο πτήσεις την εβδομάδα από το αεροδρόμιο της Θουριγγίας προς το Ηράκλειο. Τα δρομολόγια προς την Κρήτη θα εκτελούνται από τον Ιούλιο έως τα τέλη Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Επιπλέον, από τις 6 Ιουλίου 2026, η Leav Aviation θα προσφέρει από το Έρφουρτ–Βάιμαρ και πτήσεις προς τη Ρόδο.

Για να καλυφθεί και στο μέλλον η αυξανόμενη τουριστική κίνηση, κατασκευάζεται αυτή την περίοδο νέο αεροδρόμιο κοντά στο Ηράκλειο, σύμφωνα με το δημοσίευμα της γερμανικής Augsburger-allgemeine.

