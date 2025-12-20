Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα

Πολλοί Γερμανοί ονειρεύονται ένα ταξίδι στην Κρήτη. Από το επόμενο έτος θα υπάρχει μία ακόμη δυνατότητα να ταξιδέψουν αεροπορικώς στην Κρήτη 

Newsbomb

Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα

Unsplash

TRAVEL
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κρήτη προσελκύει κάθε χρόνο πλήθος Γερμανών παραθεριστών. Γι’ αυτό και μία αεροπορική εταιρεία εντάσσει τη σύνδεση με το ελληνικό νησί στο πτητικό της πρόγραμμα.

Τιρκουάζ νερά, λευκές παραλίες και ένας μοναδικός πολιτισμός: η Κρήτη αποτελεί τόπο πόθου για πολλούς ταξιδιώτες. Κάθε χρόνο χιλιάδες Γερμανοί τουρίστες επισκέπτονται το νησί. Από τη Γερμανία, αρκετές αεροπορικές εταιρείες προσφέρουν πτήσεις προς τα διεθνή αεροδρόμια του Ηρακλείου και των Χανίων. Από το επόμενο έτος, στο δίκτυο προστίθεται ακόμη μία εταιρεία, όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Ένα ακόμη απευθείας δρομολόγιο προς την Κρήτη θα είναι διαθέσιμο από το αεροδρόμιο Έρφουρτ–Βάιμαρ, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο αερολιμένας στην ιστοσελίδα του. Η αεροπορική εταιρεία Leav Aviation, με έδρα την Κολωνία, εντάσσει το αεροδρόμιο στο δίκτυο των προορισμών της. Η νέα σύνδεση θα ξεκινήσει στις 2 Ιουλίου 2026, με την έναρξη των θερινών διακοπών στο κρατίδιο της Θουριγγίας.

Η εταιρεία θα πραγματοποιεί δύο πτήσεις την εβδομάδα από το αεροδρόμιο της Θουριγγίας προς το Ηράκλειο. Τα δρομολόγια προς την Κρήτη θα εκτελούνται από τον Ιούλιο έως τα τέλη Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Επιπλέον, από τις 6 Ιουλίου 2026, η Leav Aviation θα προσφέρει από το Έρφουρτ–Βάιμαρ και πτήσεις προς τη Ρόδο.

Για να καλυφθεί και στο μέλλον η αυξανόμενη τουριστική κίνηση, κατασκευάζεται αυτή την περίοδο νέο αεροδρόμιο κοντά στο Ηράκλειο, σύμφωνα με το δημοσίευμα της γερμανικής Augsburger-allgemeine.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:58ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Καινούργια επιχείρηση των ΗΠΑ για κατάσχεση πλοίου που βρίσκεται ανοιχτά της Βενεζουέλας

19:55ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Η μεσοπρόθεσμη τάση του καιρού για την Πρωτοχρονιά και οι αβεβαιότητες

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Δεν έχουμε βλέψεις σε ξένα εδάφη, αλλά δεν θα επιτρέψουμε παραβίαση των δικαιωμάτων μας

19:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης μεταβαίνει σε Ιερουσαλήμ και Ραμάλα -Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ

19:15TRAVEL

Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Κλαδί έσπασε λόγω ισχυρών ανέμων και έπεσε πάνω σε ποδηλάτη - Δείτε βίντεο

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστή από τους αγρότες η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας - Τι ώρα θα ανοίξει

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε και προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού (εικόνα)

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Τουλάχιστον πέντε μέλη του ISIS σκοτώθηκαν σε αμερικανικά αντίποινα

18:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γερμανίδα μηχανικός σε αναπηρικό αμαξίδιο ταξίδεψε στο διάστημα με πύραυλο του Τζεφ Μπέζος - Δείτε βίντεο

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Στις φλόγες μεγάλος τερματικός σταθμός στην Οδησσό έπειτα από ρωσική επίθεση

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Καταγγελία σε βάρος πρώην αστυνομικού για κατάχρηση ανηλίκου

18:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κακάο σε ελεύθερη πτώση, σοκολάτα στα ύψη

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Νεκρός ο πρόεδρος του χωριού Πινακάτες - Κατέρρευσε από εγκεφαλικό μπροστά στη σύζυγο και τα παιδιά του

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Κάηκε ΙΧ στη λεωφόρο Κηφισίας - Δείτε φωτογραφίες

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Βρετανία: Φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Άντριου τον δείχνει ξαπλωμένο στα πόδια πέντε γυναικών

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ προτείνουν τριμερή συνάντηση με τη Ρωσία στο Μαϊάμι

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν 26χρονο που κρατούσε μαχαίρι σε μπαρ στην Κορσική

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Πληροφορίες ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται για νέα επίθεση κατά του Ιράν

18:03ΥΓΕΙΑ

Στο μικροσκόπιο των επιστημόνων οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε εγκύους και βρέφη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ηρακλής» φέρνει χιόνια στην Ελλάδα και στις... βάρκες - Το πολικό σενάριο

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

16:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιώργος Ηλιόπουλος: Ο άνθρωπος που κατασκεύασε μόνος του αεροπλάνο - Ετοιμάζεται να το εξάγει στις ΗΠΑ - «Απορώ κι εγώ πώς τα κατάφερα»

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Νεκρός ο πρόεδρος του χωριού Πινακάτες - Κατέρρευσε από εγκεφαλικό μπροστά στη σύζυγο και τα παιδιά του

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

21:10ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός των εορτών: Τι αναφέρουν τα μοντέλα GFS και ECMWF μέρα προς μέρα

08:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Γλυφάδα: Καταργείται ολόκληρο δημοτικό σχολείο λόγω λίγων εγγραφών στην Α' Δημοτικού - Σε όμορα θα «μοιραστούν» οι μαθητές

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Βρετανία: Φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Άντριου τον δείχνει ξαπλωμένο στα πόδια πέντε γυναικών

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία  - 12 συλλήψεις

13:51WHAT THE FACT

Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Δολοφονία αποδείχθηκε ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου - Πότισαν τα ρούχα της με βενζίνη

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η αποκάλυψη της σπιτονοικοκυράς του 33χρονου - «Πήγαινε σε ένα καφέ για διάβασμα»

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο προτάσεις Τσίπρα για άμεση λύση της κρίσης με τους αγρότες - «Λύσεις υπάρχουν, όπως και λεφτά στο δημόσιο ταμείο»

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Πληροφορίες ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται για νέα επίθεση κατά του Ιράν

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

12:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «σκανδιναβικό μπλοκάρισμα» στέλνει πολικό ψύχος στη Μεσόγειο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός σε τροχαίο ο 37χρονος Λάζαρος - Προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε τοιχίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ