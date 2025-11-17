Τουρισμός για όλους 2025: Κλήρωση φέρνει νέους δικαιούχους στο πρόγραμμα

Νέοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2025», για την χαμηλή περίοδο

Newsbomb

Τουρισμός για όλους 2025: Κλήρωση φέρνει νέους δικαιούχους στο πρόγραμμα
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνεχίζεται η υλοποίηση του Προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2025, με την ένταξη επιπλέον δικαιούχων για τη χαμηλή περίοδο που λήγει 31.12.2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Τουρισμού δίνει τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους πολίτες να απολαύσουν προσιτές διακοπές στην Ελλάδα, αξιοποιώντας μη αναλωθέντα ποσά καρτών της υψηλής περιόδου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Ειδικότερα, δημοσιεύτηκε η με α.π. 22951/12.11.2025 (Β'6082) τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2025» που υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ, για την ανακατανομή ποσού ύψους 4,5 εκατ. ευρώ που δεν αξιοποίησαν δικαιούχοι που είχαν επιλέξει την υψηλή περίοδο για να χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης των νέων δικαιούχων για τη χαμηλή περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Οι νέοι δικαιούχοι θα προκύψουν από τον πίνακα μη κληρωθέντων δικαιούχων της χαμηλής περιόδου βάσει της σειράς κατάταξή τους στην κλήρωση που διενεργήθηκε τον περασμένο Μάρτιο. Ο πίνακας των νέων δικαιούχων χαμηλής περιόδου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Τουρισμού και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2025.

Στόχος του υπουργείου Τουρισμού είναι η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, η στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με έμφαση στις ορεινές και λιγότερο τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές.

Οι νέοι κληρωθέντες δικαιούχοι θα λάβουν το προσεχές διάστημα, ενημέρωση μέσω sms και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης, η κατάσταση της αίτησής τους θα τροποποιηθεί, ενώ θα λάβουν και οδηγίες ενεργοποίησης της ψηφιακής κάρτας από το πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής τους.

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως μια απλή χρεωστική κάρτα για τη διαμονή σε κατάλυμα της επιλογής τους, χωρίς καμία γραφειοκρατική διαδικασία και γεωγραφικό περιορισμό. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να τηρούν λογαριασμό στο πιστωτικό ίδρυμα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 17 Νοεμβρίου

04:40ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο 2025: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα μέσα μεταφοράς

04:18ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός για όλους 2025: Κλήρωση φέρνει νέους δικαιούχους στο πρόγραμμα

03:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Άνοιγμα» Τραμπ σε Μαδούρο – «Θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες»

03:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταθέσεις στεφάνων και έκτακτα μέτρα κυκλοφορίας για τη 52η επέτειο του Πολυτεχνείου

03:06ΕΡΓΑΣΙΑ

Τέλος χρόνου στις αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων με επιχορήγηση 14.800 ευρώ

02:40ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιες γαίες: Μέσα στο Νοέμβριο «ελπίζουν» οι ΗΠΑ να κλείσουν συμφωνία με την Κίνα

02:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σχέδιο για ένταξη καρτέλ που συνδέεται με τον Μαδούρο στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων

01:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Σε συναγερμό οι αρχές μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Σακουρατζίμα – Εντυπωσιακές εικόνες

01:26ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ βόρεια της Μυτιλήνης

01:02ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη ΛΔ Κονγκό: Δεκάδες νεκροί από κατάρρευση γέφυρας σε ορυχείο κοβαλτίου

00:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Στο Μουντιάλ με τεσσάρα στην Ιταλία οι Νορβηγοί!

00:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άνοιξε τα χαρτιά του ο Γιάννης Αλαφούζος: Τα είπε όλα για το χθες, το σήμερα και το αύριο της ΠΑΕ

23:57TRAVEL

Λίμνη Κουρνά: Το μοναδικό φυσικό διαμάντι της Κρήτης

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Η Greenpeace καταγγέλλει «εντατικοποίηση» εμπορίου πυρηνικών υλικών μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Η Βραζιλία στοχεύει στο επόμενο superfood - Πώς τα άγνωστα φρούτα του Αμαζονίου καταπολεμούν την κλιματική αλλαγή

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρέθυμνο φοράει τα Χριστουγεννιατικά του από τον Νοέμβριο

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Από σιδηροδρομικοί σταθμοί σε... πολυτελή ξενοδοχεία - Τέσσερα ιστορικά κτήρια που σώθηκαν από την κατεδάφιση μαγεύουν τους επισκέπτες

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:53LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Έπαιξε μπάσκετ με την Κιάρα Φεράνι στο Μιλάνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:49ΕΛΛΑΔΑ

Ταξίδι «σωτηρίας» στο Τορίνο για τον 17χρονο Μάριο με στόχο να βρεθεί το μόσχευμα που θα του χαρίσει πίσω τη ζωή - Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Ανέβασε φωτογραφία με τον Παντελή Παντελίδη και το «στημένο τραπέζι τζόγου»

00:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άνοιξε τα χαρτιά του ο Γιάννης Αλαφούζος: Τα είπε όλα για το χθες, το σήμερα και το αύριο της ΠΑΕ

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

00:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Στο Μουντιάλ με τεσσάρα στην Ιταλία οι Νορβηγοί!

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τσάμηδες και Τσαμουριά: Η ιστορική πραγματικότητα και τα αλβανικά μυθεύματα

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Το βαρύ παρελθόν του 49χρονου αρχηγού και το «στρατηγείο» στο Ζευγολατιό

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιώργος Γριντέλας: Ο Έλληνας που γύρισε τον κόσμο σε δύο ρόδες

21:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατερίνα Νοτοπούλου: Με πείραξε που έλεγαν ότι έχω σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν ψέμματα

14:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πέραμα: Χειροπέδες για παράνομη ανάθεση διοίκησης λάντζας

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Η πρώην αθλήτρια είχε πρωταγωνιστήσει και στο κύμα καταγγελιών για κακοποιητικές συμπεριφορές στις προπονήσεις

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άρχισαν οι κλοπές από τα χωράφια με τα ελαιόδεντρα – Πού «χτύπησαν» οι επιτήδειοι

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Λάλα: Εντοπίστηκαν όπλα, πάνω από 100.000 ευρώ και χρυσές λίρες στα σπίτια των 4 συλληφθέντων

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια – Μπριζίτ: Μία στιλιστική μάχη που τα 'χε όλα, αλλά κέρδισε η πιο «καυτή» πίσω... όψη (pics)

20:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν:«Στο πρώτο μέρος περπατούσαμε, στο δεύτερο παίξαμε άμυνα»

12:10WHAT THE FACT

Βρήκατε τους καθαριστήρες σας σηκωμένους; Τι μπορεί να σημαίνει

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Πρωταθλήτρια Ευρώπης, με δύο συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες η αθλήτρια που συνελήφθη

04:40ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οδική διαδρομή Αθήνα - Βερολίνο σε… 15 ώρες από το 2022

17:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Έλαβαν προθεσμία οι τέσσερις συλληφθέντες - Βαρύτατη η ποινική δίωξη

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Δευτέρα (17/11) - Η ανακοίνωση ΟΑΣΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ