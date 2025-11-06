Βορίζια: Βίντεο-ντοκουμέντο – Ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ

Ένα αποκαλυπτικό βίντεο–ντοκουμέντο, το οποίο αποδείχθηκε καθοριστικό για την πορεία των ερευνών, φέρνει στο φως το newsbomb.gr και ρίχνει νέο φως στην αιματηρή επίθεση στα Βορίζια Ηρακλείου.

Το οπτικό υλικό ήταν αυτό που οδήγησε τις αστυνομικές αρχές στην ταυτοποίηση του 43χρονου, γαμπρού του Φανούρη Καργάκη –θύματος του μακελειού–, ως του άνδρα που φέρεται να πυροβολούσε με καλάσνικοφ, με τα πυρά του οποίου θεωρείται πιθανό να έχασε τη ζωή της η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Στο βίντεο, το οποίο έχει καταγραφεί με κινητό τηλέφωνο, ο συλληφθείς εμφανίζεται σε υπερυψωμένο σημείο, κοντά στο σπίτι όπου είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός. Την ώρα εκείνη φαίνεται να ανοίγει πυρ τουλάχιστον δύο φορές, με διακεκομμένες ριπές από καλάσνικοφ, εκτοξεύοντας συνολικά περισσότερες από δέκα σφαίρες.

Δίπλα από τον 43χρονο, φαίνεται να βρίσκεται και ακόμη ένα άτομο, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει αποσαφηνιστεί. Η αστυνομία εξετάζει καρέ–καρέ το υλικό, προσπαθώντας να εντοπίσει ποιος είναι και ποιο ρόλο είχε στα γεγονότα.

Το συγκεκριμένο βίντεο αποτέλεσε καθοριστικό αποδεικτικό στοιχείο για την ΕΛ.ΑΣ., και αποτέλεσε το κρίσιμο κομμάτι του παζλ που επέτρεψε στις Αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψη του βασικού υπόπτου, δίνοντας νέα διάσταση στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία των Βοριζίων.

Να σημειωθεί ότι ο γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη συνελήφθη την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, μετά από μαρτυρίες που τον «έδειξαν» ως δράστη. Η αστυνομία εντόπισε σε ιδιόκτητο κτήμα του όπλα και φυσίγγια.

