Βορίζια: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια, ο οποίος αμέσως μετά κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με αστραπιαίες κινήσεις οδηγήθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας.

Επίσης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και σε βάρος του εκδόθηκε σχετικό ένταλμα σύλληψης και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Πάνοπλοι αστυνομικοί έχουν «ζώσει» από το πρωί το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου μεταφέρθηκε ο 43χρονος, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Υπενθυμίζεται ότι 43χρονος συνελήφθη χθες για οπλοκατοχή. Λίγο αργότερα στο φως της δημοσιότητα ήρθε βίντεο που τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ύψωμα κοντά στο σπίτι που μπήκε ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Μάλιστα οι αρχές εκτιμούν πως η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη έχει σκοτωθεί από τα πυρά του, κάτι που ωστόσο θα αποδειχθεί από τα ευρήματα στη σορό της.

Αυτή την ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η απολογία των δύο τραυματιών που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ, στο πλαίσιο της έρευνας για το μακελειό των Βοριζίων το περασμένο Σάββατο

Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι, έφτασε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) η ανακρίτρια Ηρακλείου, προκειμένου να λάβει τις απολογίες των δύο τραυματιών που νοσηλεύονται φρουρούμενοι σε σχέση με τη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, η οποία συγκλόνισε την Κρήτη και την χώρα το πρωί του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου.

