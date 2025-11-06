Άδωνις Γεωργιάδης για οπλοκατοχή: «Μου αρέσει το αμερικανικό μοντέλο και η ιδέα της αυτοπροστασίας»

Υπέρ του αμερικανικού μοντέλου για την οπλοκατοχή δήλωσε ότι είναι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN.

Συγκεκριμένα, όταν ο κ. Γεωργιάδης ερωτήθηκε αναφορικά με τα γεγονότα των ημερών στα Βορίζια της Κρήτης, ο ίδιος τόνισε ότι: «Έχω πραγματικά εκπλαγεί ότι περιοχές της Ελλάδος που ζουν στον 19ο αιώνα, διότι αυτές οι συμπεριφορές -όπως οι βεντέτες- το 2025 μου φαίνεται αδιανόητο να συμβαίνουν».

Αναφορικά με το θέμα της οπλοκατοχής, ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι του αρέσει το αμερικανικό μοντέλο. «Μου αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας, δεν είμαι κατά. Αυτή είναι η γνώμη μου από μικρό παιδί. Δεν είναι αυτό που γίνεται στην Κρήτη. Στην Κρήτη είναι παράνομα τα όπλα. Στις ΗΠΑ το θέμα της οπλοκατοχής είναι τεράστιο. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση παίζει ρόλο. Ακόμα και οι Δημοκρατικοί πρόεδροι που ήταν αντίθετοι, όταν κυβέρνησαν δεν τόλμησαν να την ακουμπήσουν», είπε ο κ. Γεωργιάδης, ενώ τόνισε πως «η Ευρώπη έχει άλλη κουλτούρα».

«Μου αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους. Μου αρέσει η ελευθερία πάρα πολύ. Και η ελευθερία χρήζει υπερασπίσεως», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης θέλοντας να ξεκαθαρίσει πως αυτή η άποψη αποτελεί δική του προσωπική γνώμη και όχι θέση της κυβέρνησης.