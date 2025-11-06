Βορίζια: Συνελήφθη εξάδελφος του 43χρονου ως εμπλεκόμενος στους πυροβολισμούς

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για το μακελειό στα Βορίζια

Κατερίνα Ρίστα



Αστυνομικό μπλόκο στο πλαίσιο των μέτρων της Ελληνικής Αστυνομίας στο Βορίζια του νομού Ηρακλείου Κρήτης)

Eurokinissi
Στην προσαγωγή ενός άνδρας προχώρησαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. για τους πυροβολισμούς στα Βορίζια, ο οποίος εξετάζεται αν είναι το δεύτερο άτομο που φαίνεται στο βίντεο με το καλάσνικοφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον ξάδελφο του γαμπρού του 43χρονου που ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία.

Το συγκεκριμένο βίντεο αποτέλεσε καθοριστικό αποδεικτικό στοιχείο για την ΕΛ.ΑΣ., και αποτέλεσε το κρίσιμο κομμάτι του παζλ που επέτρεψε στις Αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψη του 39χρονου.

Δείτε το βίντεο:

Αρνείται τις κατηγορίες ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης 6/11, βρέθηκε ενώπιον Εισαγγελέα και ανακρίτριας αρνείται τις κατηγορίες για τη συμμετοχή του στο ένοπλο επεισόδιο του Σαββάτου 1/11 στα Βορίζια και για τον θανάσιμο τραυματισμό της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.


Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 43χρονου, για τον θάνατο της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, ο οποίος ισχυρίζεται πως δεν αναγνωρίζει το πρόσωπό του στο βίντεο που έχει δει το «φως» της δημοσιότητας και σύμφωνα με την αστυνομία τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ύψωμα κοντά στο σπίτι που μπήκε ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Ο 43χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

