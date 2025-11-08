Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Φραγκιαδάκηδων-Καργάκηδων μέχρι πριν λίγες μέρες

Ένα πρόσωπο - κλειδί, που είναι πολύ κοντά και με τις δύο αντίπαλες οικογένειες των Βοριζίων αποκαλύπτοντας ότι μέχρι πριν λίγες μέρες οι δύο πλευρές είχαν σχεδόν φιλικές σχέσεις.

Το πρόσωπο αυτό ήταν και ένας τους μεσίτες μεταξύ των δύο οικογενειών που φρόντιζαν να υπάρχει καλό κλίμα. Ο Σπύρος, είναι ένας άνθρωπος πολύ κοντά και στους Φραγκιαδάκηδες και στους Καργάκηδες.

Ο Σπύρος μιλώντας στο Star είπε ότι βεντέτα δεν υπήρχε. Υπήρχαν μόνο διαμάχες για βοσκοτόπια και ζώα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι καβγάδες και οι προστριβές ήταν μάλιστα ανάμεσα στο «νέο αίμα» των οικογενειών, στους 20άρηδες καθώς τα τελευταία τέσσερα χρόνια γίνονταν προσπάθειες να τους έχουν σε καταστολή και σε μεγάλο βαθμό το είχαν καταφέρει. Πράγμα που φαίνεται και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολλοί από τους εμπλεκόμενους συνδέονταν. Φραγκιαδάκηδες και Καργάκηδες ήταν φίλοι στο Facebook. Πατούσαν like σε φωτογραφίες, έκαναν σχόλια μεταξύ τους. Ειδικά ο εγκλεισμένος αδελφός Καργάκη είχε, σύμφωνα με πληροφορίες, για κάποιο διάστημα πολύ καλές σχέσεις με τους Φραγκιαδάκηδες… μέχρι το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Σημαντικό στοιχείο, όμως, είναι ότι ένας από τους συλληφθέντες από την πλευρά των Καργάκηδων φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι έχει γνώση από… εκρηκτικά και εξετάζεται η σχέση του με την έκρηξη στο σπίτι.

Οι Φραγκιαδάκηδες, σύμφωνα με τον μεσίτη, επιμένουν: «Ήμασταν φιλήσυχοι, μας προκαλούσαν, αναγκαστήκαμε να αμυνθούμε», ωστόσο οι Καργάκηδες δίνουν άλλη εκδοχή.

Οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ μαζί σε γλέντια

Στο μεταξύ οι έρευνες των αστυνομικών για να «ξετρυπώσουν» τις κρυψώνες του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα οι αστυνομικοί στις έρευνες έχουν επιστρατεύσει μέχρι και drone. Φυσικά το drone δεν εντοπίζει οπλισμό, αλλά φρέσκο σκαμμένο έδαφος, σπηλιές ή κρυψώνες χτισμένες πρόχειρα με πέτρες. Μετά την έρευνα από αέρος ακολουθεί έρευνα στο σημείο με μηχανήματα που εντοπίζουν μέταλλα.

Την ίδια ώρα ο 48χρονος, δεύτερος συλληφθείς για το βίντεο που έχει καταγράψει κατά ριπάς πυροβολισμούς με καλάσνικοφ, αρνείται κάθε κατηγορίας όπωςεπίσης και ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη.

Οι δύο άντρες ήταν μαζί στα πυρά (του βίντεο), μαζί και σε…. γλέντια και χαρές.

Στις εικόνες που μετέδωσε το Star φαίνεται ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, με τον εξάδελφό του. Και οι δύο φέρονται να καταγράφονται στο βίντεο-ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς.

Πρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου ο 48χρονος - Μιλούσε στις κάμερες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο 84χρονος Γ.Κ. είναι πρόσωπο γνωστό στην Κρήτη. Ασχολείται με τα κοινά, είναι πρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου και ιδιαίτερα δραστήριος με θέματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον Ιούνιο είχε τοποθετηθεί για το σκάνδαλο με τις «μαϊμού» επιδοτήσεις.

Στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφει: «Να πολεμάτε με τη δύναμη του μυαλού και της ψυχής».

Κάτι, βέβαια, που ο ίδιος δε φαίνεται να ακολούθησε. Φαίνεται σε πλάνα να τραβά βίντεο την ώρα που φίλοι και συγγενείς σφάζουν τα αρνιά. Ο άνδρας που κρατά το μαχαίρι είναι ο 43χρονος που φέρεται να κρατά το καλάσνικοφ στο βίντεο.

Οι αστυνομικοί, έχοντας ως βασικό στοιχείο το βίντεο με τα πυρά, μπορεί να έλυσαν το μυστήριο για το ποιος σκότωσε την Ευαγγελία Φουντεδάκη, όμως μένει αναπάντητο ποιος σκότωσε τον Φανούρη Καργάκη.

Η αδερφή του 39χρονου νεκρού αποκάλυψε στο Star ότι ο ιατροδικαστής που όρισε η οικογένεια εντόπισε στο κορμί του 4 θανατηφόρα τραύματα από τρία διαφορετικά όπλα.

«Τρείς είναι αυτοί που σκότωσαν τον αδερφό μου και πρέπει να πληρώσουν. Δεν ξέρω ποιοι είναι. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα», λέει η αδερφή του Φανούρη Καργάκη.

Η απάντηση για τη μοιραία βολή στον Φανούρη Καργάκη θα δοθεί μόνο αν βρεθούν τα όπλα, τα οποία ακόμα αγνοούνται — τόσο τα 9άρια, όσο και η καραμπίνα με το καλάσνικοφ.

Διαβάστε επίσης