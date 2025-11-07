Βορίζια: Ο 48χρονος ζητούσε «κρεμάλες» σε αναρτήσεις του στο Facebook - Απολογείται την Δευτέρα

Ο 48χρονος, που σύμφωνα με την αστυνομία είναι ο δεύτερος «πρωταγωνιστής» του βίντεο στο οποίο φαίνεται ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί με καλάσνικοφ στα Βορίζια, οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου ενώπιον Εισαγγελέα και ανακρίτριας. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Όπως προκύπτει από το υλικό και τις καταθέσεις, ο 43χρονος γαμπρός του θανόντα φέρεται να είναι εκείνος που πυροβολεί, ενώ κατηγορείται και για τον θανάσιμο τραυματισμό της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Ο 43χρονος αρνείται τις κατηγορίες

Σύμφωνα με το Mega 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη αρνείται κάθε συμμετοχή στο ένοπλο επεισόδιο και στον θάνατο της 57χρονης. Όπως δήλωσε η δικηγόρος του Θεονύμφη Μπέρκη, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει πως δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του στο βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί.

«Το βίντεο δεν εξατομικεύει και δεν μπορεί να κατηγορήσει ένας άνθρωπο, ειδικά με τέτοιας βαρύτητας άσκηση ποινικής δίωξης. Φαίνονται δύο φιγούρες», τόνισε η κ. Μπέρκη στο Mega, προσθέτοντας πως ο πελάτης της έχει ήδη δώσει εξηγήσεις στις αρχές για το πού βρισκόταν και τι έκανε τη στιγμή του συμβάντος.

Σύμφωνα με το Mega, τρίτη οικογένεια έφτιαξε τη βόμβα και η συνεννόηση έγινε μέσα από τις φυλακές.

Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες

Σε βάρος του 43χρονου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του, οι Αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη του 48χρονου ξαδέλφου του, ο οποίος επίσης εμφανίζεται στο βίντεο-ντοκουμέντο. Πρόκειται για βοσκό και ενεργό συνδικαλιστή, που λίγες ημέρες πριν το αιματηρό περιστατικό είχε τοποθετηθεί δημόσια για ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από τις δημόσιες δηλώσεις στο εδώλιο

Ο 48χρονος είχε έντονη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, μιλώντας για τα δικαιώματα των κτηνοτρόφων, ενώ στα κοινωνικά δίκτυα εξέφραζε συχνά σκληρές απόψεις. Σε ανάρτησή του, έγραφε: «Οι βουλευτές του ανεξάρτητου κόμματος είναι ανεπιθύμητοι στα Βορίζια. Μη τολμήσουν να πατήσουν το πόδι τους σε κτηνοτροφικό χωριό θα υπάρξει επεισόδιο».

Λίγες ημέρες αργότερα, συνέβη το τραγικό περιστατικό που συγκλόνισε την Κρήτη. Οι Αρχές ταυτοποίησαν τον 48χρονο να στέκεται δίπλα στον ένοπλο, ο οποίος φέρεται να είναι ο ξάδελφός του.

Το προφίλ του 48χρονου

Ο 48χρονος είναι γνωστός στην περιοχή ως βοσκός και οικογενειάρχης, ενώ σύμφωνα με φίλους του «οι άνθρωποι όλοι είναι οικογενειάρχες, πολύτεκνοι με πάνω από έξι κοπέλια ο καθένας... Το έφερε η κακιά στιγμή».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευε φωτογραφίες με την οικογένειά του και μηνύματα για αιμοδοσία, καθώς και ο ίδιος είναι εθελοντής αιμοδότης.

«Από ό,τι ξέρω είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά... Βλέπω έναν άνθρωπο καλοπροαίρετο, σωστό. Από εκεί και πέρα, πού να ξέρω τι κάνει ο καθένας; Κρίμα για όλους που έγινε αυτό το επεισόδιο», ανέφερε στο Mega φίλος του.

«Η ανίκανη κυβέρνηση και ο κόπος των κτηνοτρόφων θάβεται στο λάκκο μαζί με τα ζώα του. Οι κρεμάλες είναι κοντά», έγραφε μεταξύ άλλων ο 48χρονος στο Facebook.

Δηλώνει αθώος

Ο 48χρονος αρνείται κατηγορηματικά ότι είχε εμπλοκή στο μακελειό, με τον δικηγόρο του Άγγελο Ζερβό να δηλώνει στο Mega: «Με διαβεβαίωσε στην τιμή και την υπόληψή του ότι δεν έχει καμία αξιόποινη συμμετοχή, καμία συμμετοχή που να παραπέμπει σε ποινική ευθύνη».

Την ίδια ώρα, και ο 43χρονος ξάδελφός του επιμένει πως δεν είναι εκείνος που διακρίνεται στο βίντεο.

