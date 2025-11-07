Χρυσοχοΐδης: «Δεν θα κάνουν κουμάντο οι νταήδες» – «Μονιμοποιείται» το ελληνικό FBI στην Κρήτη

Σαφές μήνυμα ότι «δεν θα κάνουν κουμάντο οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες στην Κρήτη» εξέπεμψε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά τις επίσημες ανακοινώσεις για την ενίσχυση της προσπάθειας αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και την αυστηροποίηση των μέτρων κατά της οπλοκατοχής, με τη δημιουργία νέας υποδιεύθυνσης στην Κρήτη.

Όλα αυτά συμβαίνουν στον απόηχο της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια, όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη έξι τραυματίστηκαν.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, κάνοντας λόγο για ακραίες παραβατικές συμπεριφορές και προκλητική αδιαφορία για τη συλλογική προσπάθεια, αναφέρθηκε σε «εγκληματικές ομάδες που λεηλατούν όπου βρεθούν και νταήδες που νομίζουν ότι είναι πάνω από τους νόμους και τις κοινωνίες».

«Σήμερα, δεν έρχομαι εδώ εκ των υστέρων. Βρίσκομαι εδώ όπως ήμουν και πριν από λίγες εβδομάδες για να δώσω ένα μήνυμα αποφασιστικότητας ότι το σχέδιό μας για τον έλεγχο της εγκληματικότητας θα προχωρήσει αποφασιστικά», σημείωσε.

Παράλληλα, μιλώντας για το ελληνικό FBI, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι «η υφιστάμενη δομή αφορά την αντιμετώπιση εγκλημάτων από εγκληματικές οργανώσεις. Όλα τα τμήματα της Αττικής εκπροσωπούνται και στη Θεσσαλονίκη και τώρα προχωρούμε σε αλλαγές στην Κρήτη».

Οι αλλαγές θα είναι τρεις:

– Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναβαθμίζεται σε Υποδιεύθυνση με 122 αστυνομικούς.

– Δημιουργείται νέο τμήμα ειδικών εγκληματικών δραστηριοτήτων στην Υποδιεύθυνση Κρήτης για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Κρήτη. Από τους 122 οι 100 θα προσληφθούν και θα είναι παρόντες από την 1η Μαρτίου 2026 στη νέα υπηρεσία.

– Οι 20 από τους 100 νέους θα αποτελέσουν τον επιχειρησιακό βραχίονα για δράσεις σε περιοχές που θα σαρωθούν με ελέγχους και έρευνες για ανάλυση πληροφοριών σε σχέση με τη δράση και την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων.

«Μπαλωθιές τέλος, η παράνομη οπλοκατοχή αποκτά κακουργηματικό χαρακτήρα»

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις αλλαγές που έρχονται στις διατάξεις για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής, λέγοντας πως εδώ και πέρα στο εξής είναι κακούργημα, ενώ, προσέθεσε: «Τέλος στο έθιμο με τις μπαλωθιές».

Τα νέα μέτρα

– Κακουργηματική ποινή για παράνομη μεταφορά και κατοχή πυροβόλου όπλου με διευκρίνιση του τύπου. Προστίθενται και θα προσδιοριστούν τα πιστόλια και τα περίστροφα και σειρά παρόμοιων όπλων.

– Κακουργηματική ποινή για υποτροπή του δράστη (κάθειρξη 10 ετών) παράβασης του νόμου περί όπλων, για όποιον έχει καταδικαστεί αμετάκλητηα εντός 10ετίας.

– Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων, υποτροπή, χρήση όπλου σε σε περίπτωση ζωοκλοπής, εκβίασης κ.ά.

– Δυνατότητα στον εισαγγελέα σε περίπτωση κινδύνου ζωής και όταν υπάρχει φιλονικία μεταξύ ατόμων ή ομάδων, λήψης μέτρων προληπτικού χαρακτήρα, όπως η απαγόρευση της επικοινωνίας.

– Θα επανεξεταστεί το πλαίσιο έκδοσης και όλες οι δοθείσες άδειες οπλοφορίας για σκοποβολή.

– Η απαγόρευση οπλοκατοχής και οπλοχρησίας σε δημόσιους χώρους επεκτείνεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις με μεγάλο αριθμό ατόμων, όπως εμποροπανηγύρεις, γαμήλιες εκδηλώσεις κ.ά.

Παρουσιάζοντας τα σχετικά στοιχεία για την παραβατικότητα, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι στην Κρήτη παρουσιάζει σταθερή μείωση με χαμηλούς δείτες σε σύγκριση με τα στοιχεία της επικράτειας.

«Η Κρήτη καταγράφει 2% στις κλοπές και διαρρήξεις της επικράτειας και 1% στις ληστείες και έχουμε 100% στην εξιχνίαση των ανθρωποκτονιών. Το νησί έχει, επίσης, χαμηλά ποσοστά ανθρωποκτονιών.

Το τελευταίο δεκάμηνο καταγράφεται σημαντική μείωση σε κλοπές και ληστείες σε σύγκριση με πέρυσι: Μείωση 11,65% των κλοπών και διαρρήξεων και μείωση 10,53% των ληστειών. Στην Κρήτη έχουμε 650 κλοπές έναντι 41.000 στην υπόλοιπη Ελλάδα», όπως ανέφερε.

Αναφερόμενος στα τροχαία ατυχήματα και ειδικότερα στα στοιχεία του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης για το δεκάμηνο 2024 – 2025, ο υπουργός σημείωσε πως διαπιστώνεται μείωση κατά 35% στα θανατηφόρα δυστυχήματα και 41% στους θανόντες, κάνοντας λόγο για «μία μεγάλη και συλλογική προσπάθεια που ήδη φέρνει αποτελέσματα».

Την ίδια ώρα καταταγράφεται αύξηση στην καταγραφή παραβάσεων που σχετίζονται με οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας, όπως υπογράμμισε.

«Το νησί δέχεται ετησίως 6,5 εκατ. επισκέπτες που φτάνουν μέσω των αεροδρομίων και πολλούς χιλιάδες με τα πλοία. Η συμπεριφορά της Κρήτης απέναντι σε αυτούς είναι υποδειγματική. Δεν είχαμε ούτε μία ληστεία», προσέθεσε ο υπουργός, κάνοντας λόγο για ένα από τους ασφαλέστερους τουριστικούς προορισμούς.

