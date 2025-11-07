Χρυσοχοΐδης: «Δεν θα κάνουν κουμάντο οι νταήδες» – «Μονιμοποιείται» το ελληνικό FBI στην Κρήτη

«Δεν θα κάνουν κουμάντο οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες στην Κρήτη», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάκης Χρυσοχοΐδης, ανακοινώνοντας αύξηση στις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο νησί και την εγκατάσταση του ελληνικού FBI, μερικές μέρες μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια

Newsbomb

Χρυσοχοΐδης: «Δεν θα κάνουν κουμάντο οι νταήδες» – «Μονιμοποιείται» το ελληνικό FBI στην Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σαφές μήνυμα ότι «δεν θα κάνουν κουμάντο οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες στην Κρήτη» εξέπεμψε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά τις επίσημες ανακοινώσεις για την ενίσχυση της προσπάθειας αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και την αυστηροποίηση των μέτρων κατά της οπλοκατοχής, με τη δημιουργία νέας υποδιεύθυνσης στην Κρήτη.

Όλα αυτά συμβαίνουν στον απόηχο της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια, όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη έξι τραυματίστηκαν.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, κάνοντας λόγο για ακραίες παραβατικές συμπεριφορές και προκλητική αδιαφορία για τη συλλογική προσπάθεια, αναφέρθηκε σε «εγκληματικές ομάδες που λεηλατούν όπου βρεθούν και νταήδες που νομίζουν ότι είναι πάνω από τους νόμους και τις κοινωνίες».

«Σήμερα, δεν έρχομαι εδώ εκ των υστέρων. Βρίσκομαι εδώ όπως ήμουν και πριν από λίγες εβδομάδες για να δώσω ένα μήνυμα αποφασιστικότητας ότι το σχέδιό μας για τον έλεγχο της εγκληματικότητας θα προχωρήσει αποφασιστικά», σημείωσε.

Παράλληλα, μιλώντας για το ελληνικό FBI, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι «η υφιστάμενη δομή αφορά την αντιμετώπιση εγκλημάτων από εγκληματικές οργανώσεις. Όλα τα τμήματα της Αττικής εκπροσωπούνται και στη Θεσσαλονίκη και τώρα προχωρούμε σε αλλαγές στην Κρήτη».

Οι αλλαγές θα είναι τρεις:

– Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναβαθμίζεται σε Υποδιεύθυνση με 122 αστυνομικούς.

– Δημιουργείται νέο τμήμα ειδικών εγκληματικών δραστηριοτήτων στην Υποδιεύθυνση Κρήτης για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Κρήτη. Από τους 122 οι 100 θα προσληφθούν και θα είναι παρόντες από την 1η Μαρτίου 2026 στη νέα υπηρεσία.

– Οι 20 από τους 100 νέους θα αποτελέσουν τον επιχειρησιακό βραχίονα για δράσεις σε περιοχές που θα σαρωθούν με ελέγχους και έρευνες για ανάλυση πληροφοριών σε σχέση με τη δράση και την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων.

«Μπαλωθιές τέλος, η παράνομη οπλοκατοχή αποκτά κακουργηματικό χαρακτήρα»

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις αλλαγές που έρχονται στις διατάξεις για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής, λέγοντας πως εδώ και πέρα στο εξής είναι κακούργημα, ενώ, προσέθεσε: «Τέλος στο έθιμο με τις μπαλωθιές».

Τα νέα μέτρα

– Κακουργηματική ποινή για παράνομη μεταφορά και κατοχή πυροβόλου όπλου με διευκρίνιση του τύπου. Προστίθενται και θα προσδιοριστούν τα πιστόλια και τα περίστροφα και σειρά παρόμοιων όπλων.

– Κακουργηματική ποινή για υποτροπή του δράστη (κάθειρξη 10 ετών) παράβασης του νόμου περί όπλων, για όποιον έχει καταδικαστεί αμετάκλητηα εντός 10ετίας.

– Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων, υποτροπή, χρήση όπλου σε σε περίπτωση ζωοκλοπής, εκβίασης κ.ά.

– Δυνατότητα στον εισαγγελέα σε περίπτωση κινδύνου ζωής και όταν υπάρχει φιλονικία μεταξύ ατόμων ή ομάδων, λήψης μέτρων προληπτικού χαρακτήρα, όπως η απαγόρευση της επικοινωνίας.

– Θα επανεξεταστεί το πλαίσιο έκδοσης και όλες οι δοθείσες άδειες οπλοφορίας για σκοποβολή.

– Η απαγόρευση οπλοκατοχής και οπλοχρησίας σε δημόσιους χώρους επεκτείνεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις με μεγάλο αριθμό ατόμων, όπως εμποροπανηγύρεις, γαμήλιες εκδηλώσεις κ.ά.

Παρουσιάζοντας τα σχετικά στοιχεία για την παραβατικότητα, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι στην Κρήτη παρουσιάζει σταθερή μείωση με χαμηλούς δείτες σε σύγκριση με τα στοιχεία της επικράτειας.

«Η Κρήτη καταγράφει 2% στις κλοπές και διαρρήξεις της επικράτειας και 1% στις ληστείες και έχουμε 100% στην εξιχνίαση των ανθρωποκτονιών. Το νησί έχει, επίσης, χαμηλά ποσοστά ανθρωποκτονιών.

Το τελευταίο δεκάμηνο καταγράφεται σημαντική μείωση σε κλοπές και ληστείες σε σύγκριση με πέρυσι: Μείωση 11,65% των κλοπών και διαρρήξεων και μείωση 10,53% των ληστειών. Στην Κρήτη έχουμε 650 κλοπές έναντι 41.000 στην υπόλοιπη Ελλάδα», όπως ανέφερε.

Αναφερόμενος στα τροχαία ατυχήματα και ειδικότερα στα στοιχεία του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης για το δεκάμηνο 2024 – 2025, ο υπουργός σημείωσε πως διαπιστώνεται μείωση κατά 35% στα θανατηφόρα δυστυχήματα και 41% στους θανόντες, κάνοντας λόγο για «μία μεγάλη και συλλογική προσπάθεια που ήδη φέρνει αποτελέσματα».

Την ίδια ώρα καταταγράφεται αύξηση στην καταγραφή παραβάσεων που σχετίζονται με οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας, όπως υπογράμμισε.

«Το νησί δέχεται ετησίως 6,5 εκατ. επισκέπτες που φτάνουν μέσω των αεροδρομίων και πολλούς χιλιάδες με τα πλοία. Η συμπεριφορά της Κρήτης απέναντι σε αυτούς είναι υποδειγματική. Δεν είχαμε ούτε μία ληστεία», προσέθεσε ο υπουργός, κάνοντας λόγο για ένα από τους ασφαλέστερους τουριστικούς προορισμούς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Με ημιτελικά του Hellenic Championship με Τζόκοβιτς και Ολυμπιακός - Παρτιζάν

11:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Βορίδης «καρφώνει» τον Βάρρα στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυτοί είναι οι λόγοι που του ζήτησα να παραιτηθεί

11:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοινή Διακήρυξη για την ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη υπέγραψαν Ελλάδα και ΗΠΑ

11:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Παραμένει... κάτοικος Πειραιά ο Κοστίνια

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ισόβια σε Ρώσο στρατιώτη για τη δολοφονία Ουκρανού αιχμάλωτου πολέμου

11:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργός Ενέργειας ΗΠΑ από Ζάππειο: Η Ελλάδα σήμερα «πύλη» για το αμερικανικό LNG, ενώ στο παρελθόν ήταν η απόληξη του δικτύου της Ρωσίας

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για την οπλοκατοχή: «Μονιμοποιείται» το ελληνικό FBI στην Κρήτη – «Δεν θα κάνουν κουμάντο οι νταήδες»

11:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η μαγεία της «Αλεξάνδρειας» φωτίζει το Θέατρο Παλλάς

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Kυρανάκης: «Ουδέποτε το τρένο στη Σίνδο εισήλθε στην αντίθετη γραμμή» - Το βίντεο με την πορεία του

10:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τέλος ο Φαρίντ από την TSG GhostHawks

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτή η Ferrari 512 BBi είναι ένα θηρίο των ‘80s

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Πότε αρχίζεις να γερνάς πραγματικά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

10:43ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΗ CHRISTMAS FACTORY: Κάθε χρόνο, η ίδια υπόσχεση: τα Χριστούγεννα ξεκινούν από εδώ!

10:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε κέντρο διακίνησης ναρκωτικών στα Λιόσια: Έξι συλλήψεις – Δείτε πανοραμικό βίντεο

10:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Sports Party* με το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Ανοιχτός» σε συζήτηση για το ενδεχόμενο να αρθούν οι κυρώσεις κατά του Ιράν

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Bίντεο ντοκουμέντο από την φονική συμπλοκή οπαδών

10:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Κόντρα στην Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα: 45χρονος δέχθηκε πυρά από το θύμα του, που του άρπαξε την καραμπίνα

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία και πίεση στην κτηνοτροφία – Νέες εστίες ευλογιάς στην Ηλεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

11:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Βορίδης «καρφώνει» τον Βάρρα στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυτοί είναι οι λόγοι που του ζήτησα να παραιτηθεί

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για την οπλοκατοχή: «Μονιμοποιείται» το ελληνικό FBI στην Κρήτη – «Δεν θα κάνουν κουμάντο οι νταήδες»

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές ο Μπρους Γουίλις: Πιάνει το χέρι του φροντιστή του σε σπάνια δημόσια εμφάνιση

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Bίντεο ντοκουμέντο από την φονική συμπλοκή οπαδών

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δύο Ρουμάνοι οι δράστες της ληστείας και του άγριου ξυλοδαρμού κοσμηματοπώλη

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

10:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε κέντρο διακίνησης ναρκωτικών στα Λιόσια: Έξι συλλήψεις – Δείτε πανοραμικό βίντεο

09:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γλυπτά του Παρθενώνα: Ντοκιμαντέρ που «αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία» ότι εκλάπησαν, προβάλλεται στη Βρετανία

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Πότε αρχίζεις να γερνάς πραγματικά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

18:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ατομα με ασυνήθιστη συμπεριφορά κοντά στο σχολείο, να συνοδεύετε τα παιδιά σας»: Διευθυντές δημοτικών στον Χολαργό προειδοποιούν για ύποπτο - Πρόκειται για παιδόφιλο, καταγγέλλουν γονείς

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

06:12LIFESTYLE

Η Ηλιάνα Γαλάνη στο Newsbomb.gr: «Στο Σόι σου υπάρχει πάντα ζεστασιά και αγκαλιά»

07:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σκότωσαν καθαρίστρια που πήγε σε λάθος σπίτι μπροστά στον άνδρα της – Ήταν μητέρα 4 παιδιών

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Kυρανάκης: «Ουδέποτε το τρένο στη Σίνδο εισήλθε στην αντίθετη γραμμή» - Το βίντεο με την πορεία του

14:49LIFESTYLE

Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν διορίστηκα δασκάλα στα Βορίζια, μου είπαν "καλή τύχη"»

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει Θεός; 62 Νομπελίστες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντάει στο θεμελιώδες ερώτημα και «σπάει ταμεία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ