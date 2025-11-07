Βορίζια: Παραμένει έκρυθμη η κατάσταση στο χωριό – Φόβοι για νέο κύκλο αίματος

Το χωριό Βορίζια στην Κρήτη, όπου έγινε το μακελειό με δύο νεκρούς

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στα Βορίζια, έξι ημέρες μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς καθώς όλοι φοβούνται ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκληθούν νέα αιματηρά επεισόδια ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Νέες έφοδοι και προσαγωγές

Η κατάσταση στο χωριό συνεχίζει να μυρίζει μπαρούτι καθώς κανείς δεν φαίνεται διατεθειμένος να κάνει πίσω με την μία οικογένεια να κατηγορεί την άλλη για το μακελειό.

«Στην Κρήτη για αυτόν τον λόγο κάνουν τους σασμούς. Για να μαλακώνουν αυτά τα προβλήματα και αυτές οι ιστορίες που υπάρχουν. Αυτοί δεν τηράνε τίποτα. Δίνουν το χέρι τους και μετά από λίγο καιρό αναιρούν τον λόγο τους», αναφέρει η αδερφή της 56χρονης που έπεσε νεκρή στα Βορίζια, συμπληρώνοντας: «Θέλουν να παίρνουν εκδίκηση και μπολιάζουν τα παιδάκια τους έτσι, στα αγόρια ειδικά, να πάρεις εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα σου. Άμα προκαλέσουν αυτοί, εννοείται ότι και η μία πλευρά θα κλαίει, και η άλλη».

Η οικογένεια του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός από τους πυροβολισμούς υποστηρίζει ότι δεν ευθύνεται για την βόμβα στο σπίτι που πυροδότησε την ένταση μεταξύ των δύο οικογενειών και καταγγέλλει ότι πριν τη φονική συμπλοκή, μέλη της αντίπαλης οικογένειας γάζωσαν τα σπίτια και τα αυτοκίνητά τους προκαλώντας φθορές.

«Μετά την έκρηξη το βράδυ της Παρασκευής ξεκίνησαν να πυροβολούν μέλη της άλλης οικογένειας προς το σπίτι μου. Βγήκα έξω και είδα σκιές μόνο, αλλά άκουσα φωνές κάποιων που τις αναγνώρισα. Τα έχω καταθέσει όλα στην Αστυνομία», υπογράμμισε η αδερφή του 39χρονου.

Πλέον οι έρευνες των αστυνομικών που έχουν ζώσει το χωριό εστιάζουν τόσο στον εντοπισμό όλων όσων συμμετείχαν στο μακελειό του περασμένου Σαββάτου, όσο και στον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν.

Οι αστυνομικοί το πρωί της Πέμπτης πραγματοποίησαν νέες εφόδους σε σπίτια, ενώ προσήγαγαν τρεις άνδρες που επιχείρησαν να μπουν στα Βορίζια χωρίς να είναι κάτοικοι του χωριού. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχετίζονται με τη μία οικογένεια και ερευνάται αν έχουν εμπλακεί στην τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της άλλης.

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Mega

Στο μεταξύ την Πέμπτη απολογήθηκαν οι δύο τραυματίες της οικογένειας που νοσηλεύονται φρουρούμενοι ενώπιων της ανακρίτριας που μετέβη στο νοσοκομείο του Ηρακλείου και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σε βάρος τους έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή από κοινού.

Λίγο νωρίτερα, το απόγευμα της Πέμπτης οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο και να είναι το δεύτερο άτομο που έχει καταγραφεί σε βίντεο μαζί με τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί,ο οποίος επίσης κρίθηκε προφυλακιστέος και πήρε τον δρόμο για τη φυλακή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Σήμερα στο νησί ο Χρυσοχοϊδης - Στα Βορίζια και κοινωνικοί λειτουργοί

Σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει γίνει, σήμερα στις 11:00 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου Κρήτης και θα παρουσιάσει τις προτάσεις της κυβέρνησης για την περαιτέρω αυστηροποίηση του πλαισίου για την οπλοκατοχή (νόμιμη και παράνομη), τη χρήση όπλου, όπως και για τους ελέγχους και την ανασύνταξη των αστυνομικών υπηρεσιών της Κρήτης.

Παράλληλα, θα υπάρξει δήλωση και από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, σχετικά με τις άμεσες ενέργειες που έγιναν αλλα και το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στήριξης των παιδιών, των οικογενειών και των εκπαιδευτικών στα Βοριζια και το Ζαρό.

Υπό τον φόβο να μεταφερθούν οι διενέξεις ακόμη και στις σχολικές αίθουσες, το υπουργείο Παιδείας θα στείλει κλιμάκιο παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στην περιοχή, ενόψει της επαναλειτουργίας του δημοτικού σχολείου στα Βορίζια τη Δευτέρα.

