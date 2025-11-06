Βορίζια: Αύριο στις 11:00 ο Χρυσοχοΐδης παρουσιάζει τα μέτρα της κυβέρνησης για την οπλοκατοχή

Όπως ανακοίνωσε από χθες ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η κυβέρνηση προχωρά άμεσα σε πρωτοβουλίες για το ζήτημα της οπλοκατοχής

Κώστας Τσιτούνας

Σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει γίνει, αύριο στις 11:00, από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου Κρήτης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου και θα παρουσιάσει τις προτάσεις της κυβέρνησης για την περαιτέρω αυστηροποίηση του πλαισίου για την οπλοκατοχή (νόμιμη και παράνομη), τη χρήση όπλου, όπως και για τους ελέγχους και την ανασύνταξη των αστυνομικών υπηρεσιών της Κρήτης.

Παράλληλα, αύριο το πρωί θα υπάρξει δήλωση και από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, σχετικά με τις άμεσες ενέργειες που έγιναν αλλα και το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στήριξης των παιδιών, των οικογενειών και των εκπαιδευτικών στα Βοριζια και το Ζαρό.

Από την πρώτη στιγμή σχεδιάστηκε η παροχή ψυχολογικής πρώτης βοήθειας (Psychological First Aid). Στόχος η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και η διασύνδεση με υπηρεσίες μακροχρόνιας ψυχολογικής φροντίδας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Συνολικά για το θέμα αναμένεται να τοποθετηθεί στις επόμενες ημέρες και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λόγω και της καταγωγής του.

Μόνιμη αστυνομική παρουσία στην Κρήτη

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί πως η εγκληματικότητα δεν παρατηρείται στην Κρήτη και μόνο ή παραπάνω στην Κρήτη από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ήδη βρίσκεται στο νησί ένα πολύ μεγάλο μέρος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μια παρουσία την οποία η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει να καταστήσει μόνιμη στις περιοχές που υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα.

Από το Μέγαρο Μαξίμου υπενθυμίζουν ότι μέσα σε ένα χρόνο έχει εντοπίσει και εξιχνιάσει πάνω από 130 μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις, έχει ταυτοποιήσει πάνω από 2500 δράστες, έχει συλλάβει τους 1.800 εξ αυτών. Πρόκειται για βαριά κακουργήματα ενώ έχουν προφυλακιστεί οι 600 από τους δράστες.

Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ως πολύ θετικό και το γεγονός ότι και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης έχει αναλάβει κι αυτός κάποιες πρωτοβουλίες. «Σε αυτό πρέπει να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Να γίνει ένας ανοιχτός διάλογος και να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες θα ξέρουν οι πολίτες ότι θα εφαρμόζονται, ανεξαρτήτως το ποιος θα είναι η επόμενη ή η μεθεπόμενη κυβέρνηση» σημειώνουν από το περιβάλλον του πρωθυπουργού.

