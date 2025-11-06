Τι μέτρα θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά της οπλοκατοχής

Αποφασισμένη να βάλει τέλος στα περιστατικά βίας που συγκλονίζουν το πανελλήνιο είναι η κυβέρνηση - Αυστηροποίηση των ελέγχων και του νομικού πλαισίου οπλοκατοχής αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Κώστας Τσιτούνας

Με αφορμή την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν εξαγγελίες από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή. Μιλώντας στο Mega, ο κ. Παύλος Μαρινάκης αποκάλυψε επίσης πως σχεδιάζεται η μόνιμη εγκατάσταση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

Στην κυβέρνηση δεν έχουν την ψευδαίσθηση ότι το πρόβλημα της εγκληματικότητας στην Κρήτη μπορεί να λυθεί με κάποιο μαγικό ραβδάκι, ούτε θεωρούν ότι όλοι οι άνθρωποι στην Κρήτη είναι συλλήβδην παραβατικοί και εγκληματίες.

Όμως είναι αποφασισμένοι να βάλουν ένα φρένο σε όλο αυτό το σκηνικό του παραλογισμού που βαφτίζεται ως δήθεν παράδοση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσει αυστηρότερα μέτρα στον τρόπο με τον οποίο χορηγούνται οι άδειες, και στην διαδικασία καταγραφής όσων έχουν νόμιμα όπλα.

Παράλληλα θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι και οι ποινές θα είναι πολύ αυστηρές για τους παραβάτες.

«Και οι ανακοινώσεις αυτές δεν θα είναι λόγια του αέρα. Γιατί είναι ο πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου έχουν γίνει, έχουν συμβεί οι μεγαλύτερες επιτυχίες στο κομμάτι της προστασίας των πολιτών, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι υπάρχει κυβέρνηση που θα πατήσει ένα κουμπί και θα εξαφανίσει την εγκληματικότητα. Όλα αυτά αξιολογούνται συγκριτικά. Να αναμένουμε ανακοινώσεις και πρωτοβουλίες», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Και την οπλοκατοχή και όλα όσα έχουν να κάνουν με περιοχές που πρέπει να έχουν μία ειδική αστυνόμευση, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι στην Κρήτη συλλήβδην είναι εγκληματίες, παραβατικοί ή σε κάποια άλλη περιοχή. Είναι λάθος να στοχοποιούμε συλλήβδην κατοίκους μιας περιοχής. Για όνομα του Θεού. Όμως, τα είπε πάρα πολύ αναλυτικά και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Θα υπάρχει ουσιαστικά μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη και μια σειρά από άλλα, τα οποία θα τα ακούσουμε από τον πρωθυπουργό», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης και απαρίθμησε το έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση στον τομέα του περιορισμού της εγκληματικότητας στην Ελλάδα.

«Μπήκε μια τάξη στα πανεπιστήμια για πρώτη φορά ξεκίνησε μια ακαδημαϊκή χρονιά χωρίς κατάληψη και με βάση και τον απολογισμό που έκανε η ΔΑΟΕ μέσα σε ένα χρόνο, έναν χρόνο, είχαμε την εξάρθρωση πάνω από 130 εγκληματικών οργανώσεων, 2.500 ταυτοποιήσεις δραστών, 1.800 συλλήψεις, 600 προφυλακίσεις. Και δεν είναι μόνο το ελληνικό FBI. Είμαστε η κυβέρνηση που έχουν εξαρθρωθεί επί των ημερών της κυκλώματα σε εφορίες, σε φυλακές, κυκλώματα γύρω από παράνομες συνταγογραφήσεις, γύρω από πολεοδομίες από τη δημοτική αστυνομία. Το ξαναλέω, θα συνεχίσουν κάποιοι να είναι παραβατικοί, αλλά ξέρουν πλέον ότι έχει αλλάξει κι ο ποινικός κώδικας και έχει αλλάξει και η φιλοσοφία του κράτους επί των δικών μας ημερών», είπε σχετικά με το θέμα.

Στην κυβέρνηση περιμένουν και τη συμβολή των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο θέμα αυτό καθώς όπως λένε και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι Κρητικός και συνεπώς σε αυτά τα θέματα δεν πρέπει να χωρούν αντιπαραθέσεις.

«Επειδή άκουσα και όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης -και εκείνος κρητικός- θεωρώ ότι και ο πρωθυπουργός και ο κ. Ανδρουλάκης και άνθρωποι ανεξαρτήτως κομμάτων πρέπει να συνταχθούμε, να είμαστε στην ίδια σελίδα. Δεν νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας χωρίζει. Να ακούσουμε και αυτά τα οποία θα ειπωθούν και από τα υπόλοιπα κόμματα και να πάρουμε πρωτοβουλίες κοινές», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

