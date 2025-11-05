Μαρινάκης: «Σε λίγες μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή»
Απαντήσεις και για το θέμα των ΕΛΤΑ
«Σε λίγες μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή», προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.
Ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στο Mega προανήγγειλε συγκεκριμένα μόνιμη εγκατάσταση της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη.
Σχετικά με τα ΕΛΤΑ ο κ. Μαρινάκης σχολίασε: «Είναι μια ακόμη απόφαση για να σωθούν τα ΕΛΤΑ, για να μην κλείσουν» και πρόσθεσε:
«Το 90% υπηρεσιών εκτελούνται κατ΄οίκον, το 92% τω συντάξεων παραδίδονται κατ΄οίκον, άρα το κατ΄οίκον είναι ο δρόμος. Πήραν μια απόφαση λογική. Αλλά δεν μπορείς πρώτα να ανακοινώνεις και μετά να εξηγείς. Θα συνδράμουμε, δεν θα βγάλουμε την ουρά μας απ΄έξω. Η απόφαση είναι σωστή και θα υλοποιηθεί. Αλλά θα εξεταστούν οι ειδικές περιπτώσεις. Θα δούμε πού μπορεί να υπάρξει συνεργασία με ιδιώτες, να διασφαλίσουμε ότι θα πηγαίνει ο ταχυδρόμος σε κάθε σπίτι. Αυτή η υπηρεσία θα ενισχυθεί Θα υπάρχουν σημεία που θα αντικαταστήσουν τα καταστήματα. Αλλά να είναι σαφές ότι δεν υπάρχει υπαναχώρηση»
Απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν ότι θα ευνοηθούν ιδιώτες απάντησε: «Αν κλείσουν τα ΕΛΤΑ θα εξυπηρετηθούν ιδιωτικές εταιρείες»
Για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Είναι πρέσβης με βαρύ βιογραφικό, έρχεται για να μείνει και να στηρίξει την στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ»