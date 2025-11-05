Μαρινάκης: «Σε λίγες μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή»

«Σε λίγες μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή», προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στο Mega προανήγγειλε συγκεκριμένα μόνιμη εγκατάσταση της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη.

Σχετικά με τα ΕΛΤΑ ο κ. Μαρινάκης σχολίασε: «Είναι μια ακόμη απόφαση για να σωθούν τα ΕΛΤΑ, για να μην κλείσουν» και πρόσθεσε:

«Το 90% υπηρεσιών εκτελούνται κατ΄οίκον, το 92% τω συντάξεων παραδίδονται κατ΄οίκον, άρα το κατ΄οίκον είναι ο δρόμος. Πήραν μια απόφαση λογική. Αλλά δεν μπορείς πρώτα να ανακοινώνεις και μετά να εξηγείς. Θα συνδράμουμε, δεν θα βγάλουμε την ουρά μας απ΄έξω. Η απόφαση είναι σωστή και θα υλοποιηθεί. Αλλά θα εξεταστούν οι ειδικές περιπτώσεις. Θα δούμε πού μπορεί να υπάρξει συνεργασία με ιδιώτες, να διασφαλίσουμε ότι θα πηγαίνει ο ταχυδρόμος σε κάθε σπίτι. Αυτή η υπηρεσία θα ενισχυθεί Θα υπάρχουν σημεία που θα αντικαταστήσουν τα καταστήματα. Αλλά να είναι σαφές ότι δεν υπάρχει υπαναχώρηση»

Απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν ότι θα ευνοηθούν ιδιώτες απάντησε: «Αν κλείσουν τα ΕΛΤΑ θα εξυπηρετηθούν ιδιωτικές εταιρείες»

Για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Είναι πρέσβης με βαρύ βιογραφικό, έρχεται για να μείνει και να στηρίξει την στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ»