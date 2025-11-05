ΕΛΤΑ: Το παρασκήνιο της παραίτησης Σκλήκα, η δυσαρέσκεια Μητσοτάκη και η απόφαση για τα 204 λουκέτα

Οι εξελίξεις στο θέμα των ΕΛΤΑ είναι μεν ραγδαίες μετά την παραίτηση του CEO Γρηγόρη Σκλήκα, αλλά δεν μεταβάλλουν την ουσία.

Ο κ. Παύλος Μαρινάκης εξάλλου τόνισε χθες στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ότι η παραίτηση δεν συνεπάγεται υπαναχώρηση. «Το σχέδιο αυτό είναι ένα σχέδιο που επέλεξε η διοίκηση των ΕΛΤΑ ως αναγκαίο για να συνεχίσουν να υπάρχουν τα ΕΛΤΑ», προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Το 2013 απελευθερώθηκε η αγορά η συγκεκριμένη, δηλαδή από τότε και μετά δεν είναι δυνατόν το κράτος να έρθει να χρηματοδοτήσει τη συγκεκριμένη ελλειμματική πολιτική. Αυτό δεν επιτρέπεται και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Η παραίτηση Σκλήκα ήταν μονόδρομος αφού η κατάσταση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ ήταν εκρηκτική τις τελευταίες ημέρες αλλά εξίσου ισχυρές ήταν και οι αναταράξεις στο κυβερνητικό επιτελείο μεταξύ των υπουργών για το ποιος ήταν ενήμερος για τις επικείμενες αλλαγές και τα λουκέτα.

Δυσαρέσκεια Μητσοτάκη

Η κατάσταση αυτή προφανώς δημιούργησε έντονη δυσφορία στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος αν και δεν διαφωνεί επί της ουσίας με το σχέδιο εξυγίανσης, θεωρεί ότι οι χειρισμοί ήταν κάκιστοι και δημιουργούν νέα κρίση από το πουθενά. Οι συσκέψεις χθες στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό έγιναν μέσα σε κλίμα έντασης και συνθήκες που έμοιαζαν με «γόρδιο δεσμό» και τελικά οδηγηθήκαμε στην απόφαση πως «ότι δεν λύνεται, κόβεται».

Η εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν να υπάρξει πυροσβεστική παρέμβαση του Μαξίμου προς την γαλάζια ΚΟ με ταυτόχρονη ενημέρωση προς τις τοπικές κοινωνίες και να μην μείνει κανένας πολίτης χωρίς εξυπηρέτηση.

Όλο αυτό το εκρηκτικό κλίμα οδήγησε στην παραίτηση του κ. Σκλήκα αν και η κυβέρνηση όπως είπε ο κ. Μαρινάκης δεν επιχειρεί να μηδενίσει συνολικά το έργο του στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Δεν ήξεραν ούτε οι υπουργοί

Χαρακτηριστικό του αλαλούμ που επικράτησε γύρω από το θέμα είναι ότι όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «προφανώς και ήταν γνωστό, γνωστές οι προθέσεις στην κυβέρνηση των ΕΛΤΑ να κλείσουν κάποια στιγμή και άλλα καταστήματα. Τι δεν ήταν γνωστό -για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα- το συγκεκριμένο της απόφασης με τα συγκεκριμένα καταστήματα και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ναι- και εμείς μάθαμε σχεδόν τελευταία στιγμή τις ακριβείς διαθέσεις ως προς το ακριβές χρονοδιάγραμμα».

Η παραίτησή του λοιπόν είναι αποτέλεσμα όλων όσων συνέβησαν τις τελευταίες μέρες, δηλαδή της κατά γενική ομολογία ατυχέστατης επικοινωνιακής και επιχειρησιακής διαχείρισης αυτής της απόφασης από την διοίκηση και τον κ. Σκλήκα και του κλίματος που δημιουργήθηκε και στα κόμματα και στους βουλευτές.

Καζάνι που βράζει η ΚΟ της ΝΔ

Πριν από την… έξοδο Σκλήκα προηγήθηκε μια θυελλώδης συνεδρίαση των γαλάζιων βουλευτών. Στην τηλεδιάσκεψη – που κράτησε 4.5 ώρες- βουλευτές της Ν.Δ. χρησιμοποίησαν σκληρή γλώσσα. Πολλοί ήταν αυτοί που ζήτησαν με σαφήνεια την παραίτηση του κ. Σκλήκα, με βαριές εκφράσεις να ακούγονται.

Στο Μαξίμου δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να αφήσουν να σέρνεται το θέμα, καθώς υπάρχει ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας και μάλιστα σε μια περίοδο που είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα (συνεδριάσεις της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ). Από την κυβέρνηση αναγνωρίζουν πως επικοινωνιακά ήταν άστοχος ο τρόπος που η διοίκηση των ΕΛΤΑ χειρίστηκε το θέμα, δημιουργώντας ανησυχία σε τοπικές κοινωνίες. Προσπαθούν πάντως να περιορίσουν τις αντιδράσεις, σημειώνοντας μεταξύ άλλων που κανένας πολίτης δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση.

«Η πολιτική βούληση είναι το σχέδιο να εφαρμοστεί και θα εφαρμοστεί. Το ερώτημα της διαβούλευσης, το αντικείμενο της διαβούλευσης δεν είναι το αν θα κλείσουν τα καταστήματα. Είναι το τι μπορεί να γίνει σε κάθε μέρος, σε κάθε τοπική κοινωνία, ούτως ώστε να μην μείνει κανένας συμπολίτης μας χωρίς εξυπηρέτηση, όπως ακριβώς είχε προβλεφθεί από την αρχή. Να ενημερωθεί η κοινωνία, να ηρεμήσει ο κόσμος που δικαίως διαμαρτύρεται γιατί δεν είχε την σωστή ενημέρωση από τα ΕΛΤΑ και μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς και τους βουλευτές να μην μείνει κανένας πίσω. Ποιος είναι ο στόχος; Ο στόχος του κράτους είτε είναι το κεντρικό κράτος, είτε η κεντρική κυβέρνηση, είτε είναι οργανισμοί όπως τα ΕΛΤΑ, ο στόχος συνολικά κάθε επιχείρησης που εν στενή ή εν ευρεία εννοία, έχει την οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο, είναι οι πολίτες να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο» ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο κ. Παύλος Μαρινάκης.

Πάντως παρά την παραίτηση Σκλήκα αρκετοί στο γαλάζιο στρατόπεδο θεωρούν ότι το ζήτημα δεν έχει κλείσει αφού το κύριο αίτημα αρκετών βουλευτών της ΝΔ ήταν η κυβέρνηση να πάρει πίσω τα λουκέτα για τις απομακρυσμένες περιοχές και τα νησιά, ενώ στη σφαίρα της κριτικής τους έχουν μπει και υπουργοί της κυβέρνησης.

