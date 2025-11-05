ΕΛΤΑ: Το παρασκήνιο της παραίτησης Σκλήκα, η δυσαρέσκεια Μητσοτάκη και η απόφαση για τα 204 λουκέτα

Αν και με την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα επιχειρείται εκτόνωση στο εσωτερικό της Κ.Ο. της ΝΔ, η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει η μεταρρύθμιση στα ΕΛΤΑ με κλείσιμο υποκαταστημάτων - Γρίφος το πώς θα αντιδράσουν από εδώ και πέρα οι γαλάζιοι βουλευτές

Κώστας Τσιτούνας

ΕΛΤΑ: Το παρασκήνιο της παραίτησης Σκλήκα, η δυσαρέσκεια Μητσοτάκη και η απόφαση για τα 204 λουκέτα
Κλειστό κατάστημα ΕΛΤΑ στην Πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ
SOOC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι εξελίξεις στο θέμα των ΕΛΤΑ είναι μεν ραγδαίες μετά την παραίτηση του CEO Γρηγόρη Σκλήκα, αλλά δεν μεταβάλλουν την ουσία.

Ο κ. Παύλος Μαρινάκης εξάλλου τόνισε χθες στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ότι η παραίτηση δεν συνεπάγεται υπαναχώρηση. «Το σχέδιο αυτό είναι ένα σχέδιο που επέλεξε η διοίκηση των ΕΛΤΑ ως αναγκαίο για να συνεχίσουν να υπάρχουν τα ΕΛΤΑ», προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Το 2013 απελευθερώθηκε η αγορά η συγκεκριμένη, δηλαδή από τότε και μετά δεν είναι δυνατόν το κράτος να έρθει να χρηματοδοτήσει τη συγκεκριμένη ελλειμματική πολιτική. Αυτό δεν επιτρέπεται και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Η παραίτηση Σκλήκα ήταν μονόδρομος αφού η κατάσταση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ ήταν εκρηκτική τις τελευταίες ημέρες αλλά εξίσου ισχυρές ήταν και οι αναταράξεις στο κυβερνητικό επιτελείο μεταξύ των υπουργών για το ποιος ήταν ενήμερος για τις επικείμενες αλλαγές και τα λουκέτα.

Δυσαρέσκεια Μητσοτάκη

Η κατάσταση αυτή προφανώς δημιούργησε έντονη δυσφορία στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος αν και δεν διαφωνεί επί της ουσίας με το σχέδιο εξυγίανσης, θεωρεί ότι οι χειρισμοί ήταν κάκιστοι και δημιουργούν νέα κρίση από το πουθενά. Οι συσκέψεις χθες στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό έγιναν μέσα σε κλίμα έντασης και συνθήκες που έμοιαζαν με «γόρδιο δεσμό» και τελικά οδηγηθήκαμε στην απόφαση πως «ότι δεν λύνεται, κόβεται».

Η εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν να υπάρξει πυροσβεστική παρέμβαση του Μαξίμου προς την γαλάζια ΚΟ με ταυτόχρονη ενημέρωση προς τις τοπικές κοινωνίες και να μην μείνει κανένας πολίτης χωρίς εξυπηρέτηση.

Όλο αυτό το εκρηκτικό κλίμα οδήγησε στην παραίτηση του κ. Σκλήκα αν και η κυβέρνηση όπως είπε ο κ. Μαρινάκης δεν επιχειρεί να μηδενίσει συνολικά το έργο του στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Δεν ήξεραν ούτε οι υπουργοί

Χαρακτηριστικό του αλαλούμ που επικράτησε γύρω από το θέμα είναι ότι όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «προφανώς και ήταν γνωστό, γνωστές οι προθέσεις στην κυβέρνηση των ΕΛΤΑ να κλείσουν κάποια στιγμή και άλλα καταστήματα. Τι δεν ήταν γνωστό -για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα- το συγκεκριμένο της απόφασης με τα συγκεκριμένα καταστήματα και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ναι- και εμείς μάθαμε σχεδόν τελευταία στιγμή τις ακριβείς διαθέσεις ως προς το ακριβές χρονοδιάγραμμα».

Η παραίτησή του λοιπόν είναι αποτέλεσμα όλων όσων συνέβησαν τις τελευταίες μέρες, δηλαδή της κατά γενική ομολογία ατυχέστατης επικοινωνιακής και επιχειρησιακής διαχείρισης αυτής της απόφασης από την διοίκηση και τον κ. Σκλήκα και του κλίματος που δημιουργήθηκε και στα κόμματα και στους βουλευτές.

Καζάνι που βράζει η ΚΟ της ΝΔ

Πριν από την… έξοδο Σκλήκα προηγήθηκε μια θυελλώδης συνεδρίαση των γαλάζιων βουλευτών. Στην τηλεδιάσκεψη – που κράτησε 4.5 ώρες- βουλευτές της Ν.Δ. χρησιμοποίησαν σκληρή γλώσσα. Πολλοί ήταν αυτοί που ζήτησαν με σαφήνεια την παραίτηση του κ. Σκλήκα, με βαριές εκφράσεις να ακούγονται.

Στο Μαξίμου δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να αφήσουν να σέρνεται το θέμα, καθώς υπάρχει ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας και μάλιστα σε μια περίοδο που είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα (συνεδριάσεις της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ). Από την κυβέρνηση αναγνωρίζουν πως επικοινωνιακά ήταν άστοχος ο τρόπος που η διοίκηση των ΕΛΤΑ χειρίστηκε το θέμα, δημιουργώντας ανησυχία σε τοπικές κοινωνίες. Προσπαθούν πάντως να περιορίσουν τις αντιδράσεις, σημειώνοντας μεταξύ άλλων που κανένας πολίτης δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση.

«Η πολιτική βούληση είναι το σχέδιο να εφαρμοστεί και θα εφαρμοστεί. Το ερώτημα της διαβούλευσης, το αντικείμενο της διαβούλευσης δεν είναι το αν θα κλείσουν τα καταστήματα. Είναι το τι μπορεί να γίνει σε κάθε μέρος, σε κάθε τοπική κοινωνία, ούτως ώστε να μην μείνει κανένας συμπολίτης μας χωρίς εξυπηρέτηση, όπως ακριβώς είχε προβλεφθεί από την αρχή. Να ενημερωθεί η κοινωνία, να ηρεμήσει ο κόσμος που δικαίως διαμαρτύρεται γιατί δεν είχε την σωστή ενημέρωση από τα ΕΛΤΑ και μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς και τους βουλευτές να μην μείνει κανένας πίσω. Ποιος είναι ο στόχος; Ο στόχος του κράτους είτε είναι το κεντρικό κράτος, είτε η κεντρική κυβέρνηση, είτε είναι οργανισμοί όπως τα ΕΛΤΑ, ο στόχος συνολικά κάθε επιχείρησης που εν στενή ή εν ευρεία εννοία, έχει την οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο, είναι οι πολίτες να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο» ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο κ. Παύλος Μαρινάκης.

Πάντως παρά την παραίτηση Σκλήκα αρκετοί στο γαλάζιο στρατόπεδο θεωρούν ότι το ζήτημα δεν έχει κλείσει αφού το κύριο αίτημα αρκετών βουλευτών της ΝΔ ήταν η κυβέρνηση να πάρει πίσω τα λουκέτα για τις απομακρυσμένες περιοχές και τα νησιά, ενώ στη σφαίρα της κριτικής τους έχουν μπει και υπουργοί της κυβέρνησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταθέτει σήμερα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Αυγενάκης

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Νοεμβρίου

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR: Για το «διπλό» στο Βελιγράδι κόντρα στον… εαυτό του

06:40LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Τα μεγαλειώδη σχέδια για το Voice, ο τελικός, το ριάλιτι που αναζητείται και η νέα σειρά

06:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μπουρνάζι: Ισχυρή έκρηξη τα ξημερώματα έξω από νυχτερινό μαγαζί

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ξεκινά σήμερα η 48ωρη απεργία - Τι ζητά το ΣΑΤΑ

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Δεύτερη ακριβότερη πόλη στην Ευρώπη η Αθήνα στις αγορές - Στα «ύψη» οι τιμές και στη Θεσσαλονίκη

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Οι σαστάδες της Κρήτης: Οι «αόρατοι μεσολαβητές» που σταματούν τις βεντέτες

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς η «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα θα ανακατέψει τη... «θάλασσα» της Κεντροαριστεράς

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Η σιωπηλή σφαγή των Χριστιανών και η «αφωνία» της Διεθνούς Κοινότητας – Η ηχηρή παρέμβαση Τραμπ

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2025: Από τις 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις - Οι ημερομηνίες πληρωμής

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο αναβαθμισμένος πύραυλος Tayfun που εκτόξευσε η Τουρκία: Το βεληνεκές του φτάνει στην Αθήνα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΤΑ: Το παρασκήνιο της παραίτησης Σκλήκα, η δυσαρέσκεια Μητσοτάκη και η απόφαση για τα 204 λουκέτα που δεν αλλάζει

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συγκλονίζει η μητέρα των τριών συλληφθέντων και η σύζυγος του 29χρονου - «Δεν σεβάστηκαν ούτε το 10 ημερών μωρό μου»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα και πότε θα σταματήσουν

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Νοεμβρίου

04:58ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγή στη Νέα Υόρκη: Ο Ζόχραν Μαμντάνι εκλέγεται δήμαρχος παρά τις προειδοποιήσεις Τραμπ

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Τυφώνας Μελίσσα: 43 νεκροί στην Αϊτή – Τουλάχιστον 76 στην Καραϊβική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συγκλονίζει η μητέρα των τριών συλληφθέντων και η σύζυγος του 29χρονου - «Δεν σεβάστηκαν ούτε το 10 ημερών μωρό μου»

23:30LIFESTYLE

Αρπάχτηκαν στον «αέρα» Μουτίδου - Γκλέτσος: «Είσαι ψεύτης» - «Δεν θα κάτσω εδώ να με κανιβαλίσεις» - Αποχώρησε εκνευρισμένος ο ηθοποιός

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα και πότε θα σταματήσουν

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έκκληση της συζύγου του 29χρονου στις γυναίκες της άλλης οικογένειας - «Να ζήσουν τα παιδιά μας»

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

06:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μπουρνάζι: Ισχυρή έκρηξη τα ξημερώματα έξω από νυχτερινό μαγαζί

04:58ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγή στη Νέα Υόρκη: Ο Ζόχραν Μαμντάνι εκλέγεται δήμαρχος παρά τις προειδοποιήσεις Τραμπ

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο αναβαθμισμένος πύραυλος Tayfun που εκτόξευσε η Τουρκία: Το βεληνεκές του φτάνει στην Αθήνα

03:26ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 11 τραυματίες από τη συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίου κοντά στο αεροδρόμιο του Λούισβιλ – Συγκλονιστικές εικόνες

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Η σιωπηλή σφαγή των Χριστιανών και η «αφωνία» της Διεθνούς Κοινότητας – Η ηχηρή παρέμβαση Τραμπ

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Δείξε μου τι τρως, να σου πω πόσο... ελκυστικός είσαι: Οι τροφές που μας κάνουν να μυρίζουμε ακαταμάχητα

01:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1: Τα highlights από την ισοπαλία στο Φάληρο

06:40LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Τα μεγαλειώδη σχέδια για το Voice, ο τελικός, το ριάλιτι που αναζητείται και η νέα σειρά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:30LIFESTYLE

Αγγελική Νικολούλη: Η απόφαση για το «Φως στο τούνελ»

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Οι πρώτες δηλώσεις του δικηγόρου των τριών αδελφών - Πώς έγινε η παραδοσή τους σε ασφαλή χώρο - Τι είπε για την ψυχολογική τους κατάσταση

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

18:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα καταλάβεις αν το βίντεο που βλέπεις είναι AI

00:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ο μήνας του μέλιτος πέτυχε, όχι ο γάμος» – Η ατάκα του Τασούλα στην Γκλιφόιλ – « Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο» είπε η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ