ΕΛΤΑ: Ορίστηκε ο μεταβατικός CEO - Ποιος είναι ο Μάριος Τέμπος

Ο Μάριος Τέμπος αναλαμβανει καθήκοντα μεταβατικού διευθύνοντος συμβούλου στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), μετά την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες.

Την απόφαση έλαβε το διοικητικό συμβούλιο του Υπερταμείου που συνεδρίασε σήμερα.

Ο κ. Τέμπος θα παραμείνει στη θέση αυτή τουλάχιστον για 3 μήνες, όσο δηλαδή και η παράταση που έχει δοθεί για το κλείσιμο των καταστημάτων.

Ο μεταβατικός CEO έχει πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα σε καίριες θέσεις σε τομείς επιχειρησιακού μετασχηματισμού, προμηθειών και πωλήσεων.

Προέρχεται από τον όμιλο Olympia, όπου κατείχε τη θέση Business Transformation Leader στην εταιρεία Public, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει επικεφαλής (Head of Sales Operations) στην ίδια εταιρεία.

Η επαγγελματική του πορεία περιλαμβάνει εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων έργων και προγραμμάτων, στον λειτουργικό σχεδιασμό και στον μετασχηματισμό επιχειρήσεων.

Είναι κάτοχος Executive MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ έχει σπουδάσει Hotel & Restaurant Management στο Middlesex University του Ηνωμένου Βασιλείου.

Διαβάστε επίσης