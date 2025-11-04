ΕΛΤΑ: Νέο αίτημα για κοινή συνεδρίαση Επιτροπών στέλνει σήμερα ο Φάμελλος στον Κακλαμάνη

Σε μια οργισμένη δήλωση στο περιστύλιο της Βουλής, αλλά και σε κατ' ιδίαν συζητήσεις με δημοσιογράφους, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος προειδοποίησε ότι η ΚΟ θα αναλάβει νέες πρωτοβουλίες εντός των επόμενων ημερών σε περίπτωση που δεν ανακαθοριστεί εντός της ημέρας νέα ημερομηνία για την Κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής για το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Ο κ. Φάμελλος θα στείλει επιστολή σήμερα στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη προκειμένου να του ζητήσει να καθοριστεί νέα ημερομηνία εντός της εβδομάδας για τη συνεδρίαση, παρουσία των αρμόδιων υπουργών. Όπως ξεκαθάρισε, το θέμα δεν μπορεί να λυθεί με την παρουσία του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ, όποτε αυτός ή αυτή διοριστεί, καθώς δε θα έχει διαμορφώσει ακόμη γνώση και σχέδιο για το ζήτημα.

Ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε την αναβολή «απαράδεκτη κοινοβουλευτικά» και «απόδειξη οξείας κυβερνητικής κρίσης», ξεκαθαρίζοντας όμως ότι το θέμα είναι εσωτερικό της ΝΔ. «Η συρρίκνωση των ΕΛΤΑ ήταν κυβερνητική επιλογή με γνώση και σχεδιασμό του κ. Μητσοτάκη και ο CEO των ΕΛΤΑ είναι απλά το εξιλαστήριο θύμα. Η κυβέρνηση υλοποιεί σχέδιο απαξίωσης των ελληνικών ταχυδρομείων για να ικανοποιήσει ιδιωτικά συμφέροντα», τόνισε στη δήλωσή του ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο κ. Φάμελλος δεν ξεκαθάρισε τι πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να πιέσει ώστε να γίνουν οι σχετικές συνεδριάσεις, ωστόσο, εκτιμάται ότι ανάμεσα σε αυτές θα μπορούσε να είναι και το αίτημα για προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.

