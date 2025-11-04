Νικήτας Κακλαμάνης: «Σε έξαλλη κατάσταση 30 βουλευτές της ΝΔ ήρθαν στο γραφείο μου για τα ΕΛΤΑ»

Αναβρασμός επικρατεί στη Νέα Δημοκρατία για την απόφαση να μπει «λουκέτο» σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας γκρινιάζουν, οι βουλευτές του κόμματος διαμαρτύρονται για την απόφαση και την ίδια στιγμή - όπως αποκαλύπτει η «Γάτα της Ηρώδου Αττικού», κάποιοι στην κυβέρνηση γνώριζαν για το λουκέτο από τον Σεπτέμβριο.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε ότι έγινε αποδέκτης γκρίνιας «γαλάζιων» βουλευτών. «Παρέλασαν 30 βουλευτές του κόμματός μου, της ΝΔ, από το γραφείο μου εις έξαλλη κατάσταση».

Ο ίδιος έστρεψε τα πυρά του κατά του διευθυντή των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, επισημαίνοντας: «Είμαι πολιτικός αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι πάντα απέναντι από τους τεχνοκράτες. Αλλά τεχνοκράτης χωρίς και πολιτικό περίβλημα στις αποφάσεις που παίρνει ένας τεχνοκράτης είναι λάθος».

Στη συνέχεια άσκησε σκληρή κριτική και στην κυβέρνηση λέγοντας: «Όταν αγγίζεις ένα θέμα, το οποίο έχει επίπτωση πέραν του οικονομικού και του πολιτικού, έχει και κοινωνική επίπτωση οφείλεις να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός».