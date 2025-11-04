ΕΛΤΑ: Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό

Ευρεία κυβερνητική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα για το θέμα των ΕΛΤΑ όπου καταλαβαίνω πως στο τραπέζι θα πέσει η από εδώ και πέρα επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήματος.

Και αυτό γιατί είναι σαφές πως η κυβέρνηση απαγορεύεται και δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τη λειτουργία των ΕΛΤΑ, τα οποία δουλεύουν όπως θα δούλευε μια οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση. Εγώ πάντως αλλά και η «γάτα» με ενδιαφέρον παρακολουθούμε την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει για τα ΕΛΤΑ.

Με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον βέβαια παρακολουθούμε την εσωκομματική διαμάχη στη ΝΔ, όπου συγκρούονται ανοιχτά πλέον δύο στρατόπεδα, ακόμα και μέσα στην κυβέρνηση. Να δούμε λοιπόν κάποια βασικά. Τα ΕΛΤΑ ανήκουν και εποπτεύονται από το Υπερταμείο. To Υπερταμείο ως φορέας εποπτεύεται από το υπουργείο Οικονομικών. Μπορεί το Υπερταμείο, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ή ο οποιοσδήποτε άλλος να δώσει χρήματα για να κρατήσει ανοιχτά καταστήματα που μπαίνουν μέσα; Όχι. Αυτό απαγορεύεται γιατί θεωρείται παρέμβαση στον ανταγωνισμό.

Για το αν η διοίκηση των ΕΛΤΑ έχει κάνει αυτά που έπρεπε όλα τα τελευταία χρόνια για να μην φτάσουν τα πράγματα εδώ που έφτασαν αυτό είναι θέμα για συζήτηση. Πάμε τώρα στην μέχρι τώρα επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήματος. Όπως με ενημερώνει η «γάτα» και στο Μέγαρο Μαξίμου υπήρχαν στελέχη -όχι όλα- που γνώριζαν από τον Σεπτέμβριο για το σχέδιο εξυγίανσης των ταχυδρομείων.

Δεν ξέρω αν έγινε κάποια σύσκεψη για το θέμα αλλά εκ του αποτελέσματος καταλαβαίνω πως επικράτησε η λογική της... πάπιας. Δηλαδή, ας κάνουμε όλοι μαζί την... πάπια και βλέπουμε.

Και φυσικά κανείς δεν σκέφτηκε να πιάσει και τους «σοσιαλιστές» βουλευτές που εκλέγονται με τη ΝΔ και επιθυμούν την κρατική ενίσχυση ενός καταστήματος -για παράδειγμα- με έσοδα ένα χιλιάρικο και άρα ελάχιστο κύκλο εργασιών. Αντί αυτού παρακολουθούμε σε πλήρη εξέλιξη το γνωστό παιχνίδι του... Μουτζούρη και της «καυτής πατάτας».

Με τους βουλευτές είτε να μην έχουν ιδέα για την κατάσταση που επικρατεί και τις δυνατότητες που υπάρχουν, είτε να επιλέγουν τον δρόμο του λαϊκισμού και της ψηφοθηρίας. Γιατί θα περίμενα έναν από όλους αυτούς να προτείνουν ένα διαφορετικό δρόμο, από το ότι «το ταχυδρομείο ως κατάστημα στο χωριό είναι τοπόσημο» και ενισχύει ψυχολογικά τους κατοίκους.

