Το αλαλούμ στην κυβέρνηση με τα ΕΛΤΑ και η στοχοποίηση Χατζηδάκη, πρώην υπουργός έκπληξη με… φέτα

Το αλαλούμ στην κυβέρνηση με τα ΕΛΤΑ και η στοχοποίηση Χατζηδάκη

Τα είχανε χύμα τους ήρθανε και τσουβαλάτα στην κυβέρνηση. Δεν τους έφτανε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι κινητοποιήσεις των αγροτών, τους έσκασε και το λουκέτο με τα 204 υποκαταστήματα του ΕΛΤΑ και δεν ξέρουν πώς να το μαζέψουν επικοινωνιακά. Η οργή των τοπικών κοινωνιών αλλά και των βουλευτών της ΝΔ ξεχειλίζει και τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ θα έχουν τεράστιο πολιτικό κόστος τώρα μάλιστα που πλησιάζουμε στις εκλογές του 2027. Κεντρική γραμμή στην κυβέρνηση δεν φαίνεται να υπάρχει για το θέμα και αναζητείται τρόπος να κερδίσουν χρόνο μήπως βρουν κάποια πιο ήπια λύση. Στο εσωτερικό της κυβέρνησης γίνεται αλαλούμ για το ποιος ήξερε και ποιος όχι για τα λουκέτα. Αφήστε που ορισμένοι τα χρεώνουν στον Κωστή Χατζηδάκη αφού ο CEO των ΕΛΤΑ θεωρείται δικός του άνθρωπος. Ο Χατζηδάκης πάντως είναι έξαλλος διότι θεωρεί ότι σκοπίμως τον στοχοποιούν άλλα στελέχη της κυβέρνησης. Ο ίδιος βέβαια ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν δική του επιλογή το κλείσιμο των υποκαταστημάτων και μάλιστα άφησε και αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα η διοίκηση των ΕΛΤΑ. Κοινώς το θέμα παγώνει μέχρι νεωτέρας. Άντε να δούμε ποιος θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.

Χάθηκαν 280 εκατ. ευρώ αλλά δεν υπάρχουν υπεύθυνοι

Πάντως για να είμαστε ακριβοδίκαιοι η σημερινή διοίκηση των ΕΛΤΑ πληρώνει το λογαριασμό της προηγούμενης των Κωνσταντόπουλου-Μπαλούρδου. Και πρέπει κάποιοι να μας πουν τι έγινε με τα πολλά λεφτά που πληρώθηκαν στην PwC για τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό. Πρέπει επίσης να εξηγήσουν πως εξαερώθηκαν τα 100 εκατ. ευρώ αύξησης κεφαλαίου και τα 180 εκατ ευρώ επιπλέον που πλήρωσε το δημόσιο για την καθολική υπηρεσία. Αν δεν κάνουμε λάθος υπήρχε και ένα forensic από την Deloitte του οποίου το περιεχόμενο και η τύχη αγνοείται. Σε αυτά δεν βάζουμε τα όσα περίεργα έγιναν με τη δραστηριοποίηση των ΕΛΤΑ στον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας που χάθηκαν πολλά εκατομμύρια και η δραστηριότητα συνεχιζόταν ενώ είχε αποφασιστεί να σταματήσει ούτε την υπόθεση Πάτση. Βέβαια τα παραπάνω είναι γνωστά και απορούμε και για το κροκοδείλια δάκρυα κάποιων βουλευτών της συμπολίτευσης αλλά και την αντιπολίτευση που μέσα στον άκρατο λαϊκισμό ξεχνά να ασχοληθεί με το βασικότερο. Ποιος δηλαδή ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση αλλά και γιατί δεν έχουν πάει οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη.

Η κόντρα Ντόρας - Κικίλια για την Α' Αθήνας

Να μου το θυμηθείτε. Η κόντρα της Ντόρας με τον Κικίλια για τον λιμενάρχη Χανίων δεν θα έχει αίσιο τέλος. Άλλωστε για όσους ξέρουν την γαλάζια ανθρωπογεωγραφία η ψηλή δεν είχε ποτέ ιδιαίτερη συμπάθεια για τον ψηλό. Μην ξεχνάτε ότι είναι στη μέση και η Α' Αθήνας αυτή η άτιμη εκλογική περιφέρεια. «Κι αν ο Κώστας αποφασίσει να κατέβει όχι για δήμαρχος αλλά για βουλευτής;», λένε οι κακές γλώσσες βάζοντας στην εξίσωση τον Μπακογιάννη... Μεγάλο μπέρδεμα.

Οι περίεργες πιέσεις σε Ανδρουλάκη

Έναν περίεργο εσωτερικό «εκβιασμό» δέχεται το τελευταίο διάστημα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι εντός της Χαριλάου Τρικούπη του ζητούν, ούτε λίγο ούτε πολύ, να υπογράψει χαρτί ότι δεν θα συνεργαστεί μετεκλογικά με τη ΝΔ. Κάτι τέτοιο πολιτικά είναι και ανορθόδοξο και παράλογο. Και δεν έχω καμία διάθεση να τον υπερασπιστώ. Όμως μισό λεπτό. Τι του ζητάνε; Να προδικάσει από τώρα το αποτέλεσμα των εκλογών και την ετυμηγορία του ελληνικού λαού; Κι αν το αποτέλεσμα δείξει ότι ο τόπος πρέπει να κυβερνηθεί με κυβέρνηση συνεργασίας; Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Μπορούν να του καταλογίσουν χίλια δυο λάθη και αστοχίες αλλά να τον πιέζουν να αφήσει τη χώρα ακυβέρνητη, αυτό είναι από τα... άγραφα.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στη Μονή Σινά

Σημαντική κινητικότητα υπάρχει σε όλα τα επίπεδα με αφορμή το ζήτημα της Μονής Σινά και της χειροτονίας του νέου ηγούμενου της Μονής Σινά. Τις προηγούμενες ημέρες ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του, Ούσα, επισκέφθηκαν την εκκλησία του Παναγίου Τάφου στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ όπου ξεναγήθηκαν από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο.

Ο αντιπρόεδρος έκανε λόγο σε ανάρτηση του για εκπληκτική ευλογία και υπήρξε εκτενές φωτογραφικό υλικό online από τον ίδιο και λογαριασμούς της αμερικανικής κυβέρνησης- ενώ το ψηφιακό «παρών» έδωσε και η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με «like» στη συγκεκριμένη ανάρτηση.

Ακολούθως στη χθεσινή χειροτονία του νέου Ηγούμενου Σινά παρουσία και του πρωθυπουργού ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων είχε συνάντηση με με τον Ελληνοαμερικανό Michael J. Rigas που είναι Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών για τη Διοίκηση και τους Πόρους.

Επισημαίνεται ότι ο Ρήγας διετέλεσε πρόσφατα ανώτερος σύμβουλος για τη μετάβαση Trump-Vance 2025, επιβλέποντας την ανάπτυξη σχεδίων δράσης ομοσπονδιακών τμημάτων και οργανισμών και προγραμμάτων εκπαίδευσης διορισμένων. Διηύθυνε επίσης το Πρόγραμμα Προεδρικής Μετάβασης του Ινστιτούτου Πολιτικής America First.

Πρώην Υπουργός έκπληξη με … φέτα

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ ξενικά η βδομάδα της παρέλασης των Υπουργών στην Εξεταστική αλλά έχουμε την αίσθηση ότι μέσα στο πακέτο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπορεί να βρεθεί και ένας άλλος πρώην Υπουργός του οποίου το όνομα δεν έχει ακουστεί και ο οποίος μάλιστα σήμερα έχει σημαίνουσα θέση. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχουν καταθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που καίνε τον πρώην Υπουργό καθώς έχει ρόλο στις παράνομες ελληνοποιήσεις φέτας (ναι καλά διαβάσατε) στις οποίες το πακέτο περιλαμβάνει και παράνομες επιδοτήσεις.

Το κόκκινο πανί

Μιας και μιλήσαμε για Υπουργούς όλοι περιμένουν με αγωνία το Μάκη Βορίδη να ανακοινώσει τους λόγους ή τον λόγο που απέπεμψε από τη θέση του το Καθηγητή Βάρρα, όπως έχει κατ’ επανάληψη προαναγγείλει. Ακούμε κάτι περίεργα περί λογισμικού που αν ισχύουν μάλλον το επιχείρημα Βορίδη δεν έχει καμία πιθανότητα να σταθεί. Κατά τα λοιπά η παρουσία της επικεφαλής της Neuropublic στην Εξεταστική είχε πολύ από επιθέσεις στον κ. Βάρρα και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Ειδικά όταν τα χαρτιά που κατέθεσε δεν συνέπιπταν με τα όσα «αποκάλυπτε» περί ενημέρωσής του αλλά και ενημέρωσης των επόμενων Υπουργών για τα όργια με τα αιγοπρόβατα στην Κρήτη. Γενικώς και όλως συμπτωματικώς ο Βάρρας παραμένει κόκκινο πανί για Neuropublic και Βορίδη.

Ο συλληφθείς η συνεπωνυμία και ο βουλευτής

Κλείνουμε για σήμερα με ΟΠΕΚΕΠΕ όπου μαθαίνουμε ότι ένας από τους συλληφθέντες και προφυλακισθέντες στην υπόθεση των 37 έχει το ίδιο επώνυμο με επώνυμο που ακούγεται στις επισυνδέσεις. Και όταν λέμε ακούγεται εννοούμε την περίπτωση όπου βουλευτής όχι κατ' ανάγκη του κυβερνώντος κόμματος επικοινωνεί κατ επανάληψη με Μπαμπασίδη αλλά και στελέχη του Οργανισμού και επιμένει να λυθεί το θέμα και μάλιστα με «ειδικούς χειρισμούς» του εν λόγω αγρότη. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι απλά συνεπωνυμία γιατί σε αντίθετη περίπτωση προβλέπεται ο βουλευτής που έχει δώσει εξηγήσεις και έλεγε ότι ο αγρότης ήταν αδικημένος να μην μπορεί τώρα να εξηγήσει τα ανεξήγητα.

Ο μετασχηματισμός, η ρευστότητα και η δυναμική ανάκαμψης

Την ερχόμενη Πέμπτη ο όμιλος Metlen παρουσιάζει το επόμενο σχέδιο μετασχηματισμού και τη νέα διοικητική δομή και φαίνεται ότι θα υπάρχουν εκπλήξεις. Η επιτυχής πώληση του 3,6% της HelleniQ Energy έδωσε δυναμική αντίδραση στη μετοχή η οποία το προηγούμενο διάστημα είχε βρεθεί στο επίκεντρο short sellers. Φαίνεται ότι οι τελευταίοι αν συνεχιστεί η ανοδική τάση θα αναγκαστούν σε βίαιο κλείσιμο θέσεων. Σημειώνεται ότι ο βασικός μέτοχος της Metlen ο Ευάγγελος Μυτιληναίος αγόρασες μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου δίνοντας σήμα εμπιστοσύνης στη μετοχή ενώ είναι προφανές ότι η ρευστότητα που απέκτησε μέσω της πώλησης των μετοχών της HelleniQ Enegry είναι μια δύναμη πυρός που αν αξιοποιηθεί μπορεί να ενισχύσει τη δυναμική ανάκαμψης.

Η πτώση και τα κοράκια

Για την μετοχή της HelleniQ Energy η διάθεση μετοχών από τον Μυτιληναίο είχε αρνητικό αντίκτυπο καθώς δέχτηκε έντονες πιέσεις την Παρασκευή. Αυτό δεν θεωρείται και παράλογο λόγω της διάθεσης με discount έναντι της τρέχουσας τιμής. Στο κλείσιμο η μετοχή βρέθηκε οριακά πάνω από την τιμή διάθεσης του πακέτου και φαίνεται ότι κάπου εδώ ή λίγο χαμηλότερα εκτονώνεται η πίεση από όσους πήραν μετοχές και επιχείρησαν να βγάλουν μικρό κέρδος αλλά γρήγορο. Το κέρδος μπορεί να είναι και μεγαλύτερο αν υπάρχουν και προμήθειες στη διάθεση που συνήθως υπάρχουν γιατί τα κοράκια των αγορών έτσι έχουν μάθει να «δουλεύουν».

Είδες η ΔΕΗ;

Την ώρα που οι διαμαρτυρίες για την τιμή του ρεύματος παραμένουν στην πρώτη γραμμή η ΔΕΗ δίνει τον τόνο μιας άλλης πολιτικής. Έτσι παρά τη νέα αύξηση στις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας τον Οκτώβριο κατά 21%, η ΔΕΗ, συγκρατεί την τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου στα 0,139 €/kWh, εφαρμόζοντας έκπτωση 26%. Σημειώνεται ότι και τον Οκτώβριο η εταιρία απορρόφησε την τιμή χονδρικής κρατώντας σταθερή την τιμή. Τους τελευταίους τρεις μήνες, ενώ οι τιμές χονδρικής έχουν αυξηθεί συνολικά κατά 53,5% (από 73,15 €/MWh σε 112,36 €/MWh), οι τιμές του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ έχουν μειωθεί κατά 8,1% (από 0,152 €/kWh σε 0,139 €/kWh).

Προμήθειες … διαφοροποίησης

Στις προμήθειες ρίχνουν το βάρος τους οι τράπεζες και μην πάει το μυαλό σας σε αυτό που λέμε χρεώσεις για μεταφορές κεφαλαίων, κάρτες και τα συναφή γιατί εκεί καταλαβαίνουν ότι ο ανταγωνισμός που έρχεται από τις ψηφιακές τράπεζες αργά ή γρήγορα θα περιορίσει τις ροές εσόδων. Οι προμήθειες πλέον αφορούν σε άλλες δραστηριότητες όπως οι ασφαλιστικές και δεν είναι τυχαίο ότι η Eurobank αγόρασε την Eurolife και η Πειραιώς την Εθνική Ασφαλιστική καθώς τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα έχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα βελτιωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στα ασφαλιστικά προϊόντα η οποία έχει τρωθεί από τα παρατράγουδα με τις αυξήσεις των συμβολαίων ζωής και τις «ταρζανιές» για να διακοπούν οι παλιές συμβάσεις των απεριόριστης κάλυψης συμβολαίων. Οι τράπεζες λοιπόν ουσιαστικά ποντάρουν στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων του και θα τις δούμε να επεκτείνονται και σε άλλα πεδία.

Ζητούνται κριτήρια

Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δει τις μετοχικές θέσεις των μεγάλων τραπεζικών μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης μη τραπεζικές με ενδιαφέρον το παράδειγμα της Ιντραλότ. Κάποια τραπεζικά δεν έχουν μετοχές ούτε για δείγμα ενώ άλλα που είχαν τη μείωσαν πριν την αύξηση κεφαλαίου. Βέβαια η εταιρία πλέον έχει κεφαλαιοποίηση πάνω από 2 δις ευρώ και είναι από τις μεγαλύτερες εταιρίες του ελληνικού χρηματιστηρίου. Και το ερώτημα που τίθεται είναι με ποια κριτήρια γίνονται οι τοποθετήσεις και οι αποεπενδύσεις καθώς βλέπουμε τραπεζικά αμοιβαία κεφάλαια να είναι φορτωμένα τράπεζες (δεν είναι ο ρόλος τους να υπηρετούν τις τράπεζες) ανεξάρτητα από το χαρακτήρα τους δηλαδή αν επενδύουν σε blue chips πιο επιθετικές μετοχές. Και αυτό δεν συμβαίνει σήμερα που οι τράπεζες πρωταγωνιστούν αλλά και σε περιόδους που κινούνταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας με αποτέλεσμα να γεννάται το εύλογο ερώτημα. Με ποια κριτήρια επενδύουν για να μεγιστοποιήσουν το όφελος των επενδυτών-μεριδιούχων. Επανερχόμαστε πιο αναλυτικά.

Έλειπαν οι αυξήσεις τιμολογίων

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τη λειψυδρία ήταν εντυπωσιακά αλλά χρειάζονται και κεφάλαια για να υλοποιηθούν. Και οι επενδυτές κατά την παρουσίαση του προγράμματος περίμεναν να ακούσουν και για αυξήσεις τιμολογίων τα οποία παραμένουν παγωμένα εδώ και πολλά χρόνια παρά την αύξηση του κόστους. Και όταν λέμε κόστος δεν εννοούμε μόνο το μισθολογικό αλλά κυρίως το ενεργειακό που είναι μείζονος σημασίας για εταιρίες υδάτων. Με αυτά και με αυτά η μετοχή της ΕΥΔΑΠ πιέστηκε καθώς ζητούμενο για τους επενδυτές είναι η κερδοφορία και όχι μια κοινωνική πολιτική που όμως οι μέτοχοι δεν θα έχουν οφέλη. Επειδή όμως ο λογαριασμός δεν βγαίνει υποθέτουμε ότι έστω και με καθυστέρηση θα ακούσουμε τα νέα και για τα τιμολόγια. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι το ύψος των αυξήσεων για να ενθουσιαστούν οι επενδυτές. Φυσικά το δημόσιο έχει πάντα τρόπους αν θέλει να προστατέψει από τις αυξήσεις τα αδύναμα οικονομικά νοικοκυριά.

Αναλαμπή χωρίς ενθουσιασμό στην ΕΛΙΝΟΙΛ

Πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν στην ΕΛΙΝΟΙΛ. Συγκεκριμένα την περασμένη Πέμπτη η αγορά ζαλίστηκε όταν πέρασε πακέτο περίπου 900 χιλιάδων μετοχών με τιμή 3 ευρώ που σημαίνει premium κοντά στο 25% από την τιμή κλεισίματος την Τετάρτη. Βέβαια τη συγκεκριμένη ημέρα η μετοχή ανέβηκε λίγο πάνω από 5% και την επόμενη επανήλθε στη χρηματιστηριακή αφάνειας της χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας. Και αυτό γιατί δεν ενθουσιάστηκαν οι επενδυτές από το «καπέλο» που πλήρωσε η οικογένεια Καρνέση για να αγοράσει μετοχές από το παλαιό στέλεχος και πρώην CEO Χάρη Κυνηγό. Δεν ενθουσιάστηκαν πριν λίγων για περιορισμένο χρόνο καθώς βλέπουν καθημερινά ότι οι βασικοί μέτοχοι και διοικούντες απλά βρίσκονται στο Χρηματιστήριο και δεν έχουν καμία ιδιαίτερη ζέση για τη μετοχή και κυρίως τους μετόχους μειοψηφίας.

Ρωσικά δάνεια και αρνητικό κεφάλαιο κίνησης

Τελικά δεν έχουμε αντιληφθεί τι συμβαίνει και πως λειτουργεί το σχήμα της Cetatracore- jetoil. Αναφερόμαστε στην γνωστή Jet Oil που αγοράστηκε από τη Cetracore το 2018 όπου τελικός επενδυτής είναι ο Murtaza Lakhani που είχε στενές σχέσεις με τους Ρώσους και την Roseneft. Η ελληνική εταιρία λοιπόν ή για την ακρίβεια η εταιρία που στεγάζεται στην Ελλάδα και ελέγχεται από τον Lakhani έχει ένα δάνειο από την ρωσική τράπεζα PJSC Credit Bank of Moscow το οποίο όμως λόγω των περιορισμών του Πολέμου στην Ουκρανία είναι παγωμένο δηλαδή δεν πληρώνεται. Παρ όλα αυτά έχει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης με το βασανιστικό ερώτημα να είναι πως καταφέρνει να λειτουργεί. Τα υπόλοιπα ερωτήματα που έπονται του προηγούμενου προσεχώς.