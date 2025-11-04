Στη Βουλή η συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ - Τον Χατζηδάκη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, «στα κάγκελα» οι βουλευτές της ΝΔ

Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων και μάλιστα σε όλο το πολιτικό φάσμα, έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες το αιφνιδιαστικό κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε Αθήνα και περιφέρεια.

Σήμερα στη Βουλή συνεδριάζουν εκτάκτως από κοινού οι Διαρκείς Επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής & Εμπορίου προκειμένου να συζητηθεί το θέμα και να ενημερωθεί το κοινοβούλιο για τη συγκεκριμένη απόφαση που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα των πολιτών.

Στη συνεδρίαση θα συμμετέχουν η πολιτική ηγεσία των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και οι διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή του έχει ζητήσει την παρουσία και του Κωστή Χατζηδάκη, ώστε να δώσει απαντήσεις σε σχέση με δημοσιεύματα που τον θέλουν να είχε ενημερωθεί για το σχέδιο κλεισίματος 204 υποκαταστημάτων. «Γνώριζε ή όχι ο κ. Χατζηδάκης ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ είχε ήδη προχωρήσει σε απόφαση για τη μαζική αναστολή λειτουργίας δεκάδων καταστημάτων; Γνώριζε ή όχι ότι από την περασμένη Παρασκευή η διοίκηση των ΕΛΤΑ επέδωσε περίπου 600 «φύλλα πορείας» σε προσωπικό 204 καταστημάτων για να γίνουν διανομείς αλλού, με αποτέλεσμα ολόκληρες περιοχές να μένουν χωρίς βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες;», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Από την πλευρά τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν να προσέλθουν στην ενημέρωση η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομείων. «"Η παρουσία των φορέων αυτών κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου τα μέλη των Επιτροπών να ενημερωθούν πλήρως για τις αποφάσεις αναστολής ή κλεισίματος καταστημάτων, τις επιπτώσεις τους στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και την κοινωνική συνοχή, καθώς και για τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής" σημειώνουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ».

Οι αντιδράσεις πάντως σε σχέση με την απόφαση των ΕΛΤΑ έχουν διαχυθεί και εντός της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη διάρκεια άτυπης τηλεδιάσκεψης της ΚΟ του κόμματος, στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και η Διοίκηση των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου, υπήρξε μεγάλη ένταση με αρκετούς βουλευτές να απαιτούν να παρθεί πίσω η απόφαση. Μάλιστα βουλευτής φέρεται να ένιωσε την ανάγκη να υπενθυμίσει ότι «έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία και όχι τεχνοκρατική», ενώ ζητήθηκε μέχρι και η παραίτηση της ηγεσίας των ΕΛΤΑ.