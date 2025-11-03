Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: «Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τα ταχυδρομεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, εξήρε το έργο της τωρινής διοίκησης των ΕΛΤΑ, ωστόσο, τής καταλόγισε επικοινωνιακά λάθη στον απόηχο των ανακοινώσεων της εταιρείας για αναστολή της λειτουργίας 204 καταστημάτων σε ορίζοντα τριμήνου.

«Δεν θα ήθελα να μηδενίσω τη δουλειά της διοίκησης των ΕΛΤΑ, απλώς υπήρξε ένα επικοινωνιακό ζήτημα με τις ανακοινώσεις, διότι όλο αυτό συνέβη ξαφνικά», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης, σημειώνοντας ακόμη πως λόγω προβλήματος στη βιωσιμότητα, καθώς η εταιρεία δεν θα ήταν σε θέση μελλοντικά να καταβάλλει τους μισθούς των εργαζομένων, πρότεινε νέο κύμα κλεισίματος καταστημάτων «χωρίς να θίγονται οι μόνιμοι εργαζόμενοι», όπως είπε.

Υπήρχε ένα πρόβλημα επικοινωνίας, αλλά η συγκεκριμένη διοίκηση των ΕΛΤΑ κάνει πολύ καλή δουλειά, επισήμανε σε συνέντευξή του το πρωί της Δευτέρας, προσθέτοντας πως «θα μπορούσε να γίνει καλύτερος επικοινωνιακός σχεδιασμός».

Αυτοί που εισηγούνται να μην αλλάξει τίποτα, ουσιαστικά λένε να κλείσουν τα ΕΛΤΑ, αφού εάν συνεχιστεί η σημερινή πορεία, η διοίκηση έχει προειδοποιήσει ότι δεν θα μπορέσει να καλύψει τους μισθούς των εργαζομένων σε μερικούς μήνες.

Σχετικά με τα 105 καταστήματα της εταιρείας που ενώ είχε ανακοινωθεί ότι θα κλείσουν, τελικά παραμένουν ανοιχτά, τουλάχιστον για τους επόμενους τρεις μήνες, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι θα ακολουθήσει συζήτηση με τοπικούς φορείς και δημάρχους, με την τοπική κοινωνία και θα αποφασιστεί εκ νέου πώς θα προχωρήσει η λειτουργία της υπηρεσίας το επόμενο διάστημα. «Εκεί που κλείνει κατάστημα ΕΛΤΑ και υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιο βιβλιοπωλείο, ψιλικατζίδικο, θα μπορεί να δημιουργείται πρακτορείο», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

