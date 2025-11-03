ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα καταστήματα που αναστέλλουν από σήμερα τη λειτουργία τους
Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο πρόγραμμα λειτουργίας των καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
Ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) με τα υποκαταστήματα των οποίων η λειτουργία από σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, αναστέλλεται.
Συγκεκριμένα τα καταστήματα είναι τα παρακάτω:
Νομός Αττικής
- ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
- ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ
- ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171)
- ΑΛΙΜΟΥ
- ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR)
- ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
- ΒΟΥΛΑΣ
- ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
- ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
- ΓΕΡΑΚΑ
- ΔΑΦΝΗΣ
- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
- ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)
- ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
- Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
- ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
- ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ
- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
- ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)
- ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)
- ΛΕΝΟΡΜΑΝ
- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
- ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)
- ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 1)
- ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
- ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
- ΝΙΚΑΙΑΣ
- ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
- ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
- ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
- ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Νομός Θεσσαλονίκης
- ΒΙ.ΠΕ.Θ.
- ΣΥΚΙΩΝ
- ΙΩΝΙΑΣ
- ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
- ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)
- ΠΥΛΑΙΑΣ
- ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ.
- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (Θεσ.17)
Νομός Αχαΐας
- ΠΑΤΡΑΣ 3
Ρόδος
- ΡΟΔΟΥ 2
Νομός Ιωαννίνων
- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2
Περιφέρεια Κρήτης
- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
- ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.)
