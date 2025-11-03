ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα καταστήματα που αναστέλλουν από σήμερα τη λειτουργία τους

Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο πρόγραμμα λειτουργίας των καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

EUROKINISSI/ Αρχείου
Ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) με τα υποκαταστήματα των οποίων η λειτουργία από σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, αναστέλλεται.

Συγκεκριμένα τα καταστήματα είναι τα παρακάτω:

Νομός Αττικής

  • ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ
  • ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
  • ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171)
  • ΑΛΙΜΟΥ
  • ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR)
  • ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
  • ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
  • ΒΟΥΛΑΣ
  • ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
  • ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
  • ΓΕΡΑΚΑ
  • ΔΑΦΝΗΣ
  • ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
  • ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)
  • ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
  • Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
  • ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
  • ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ
  • ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
  • ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)
  • ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)
  • ΛΕΝΟΡΜΑΝ
  • ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)
  • ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 1)
  • ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
  • ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
  • ΝΙΚΑΙΑΣ
  • ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
  • ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
  • ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
  • ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Νομός Θεσσαλονίκης

  • ΒΙ.ΠΕ.Θ.
  • ΣΥΚΙΩΝ
  • ΙΩΝΙΑΣ
  • ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
  • ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)
  • ΠΥΛΑΙΑΣ
  • ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ.
  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (Θεσ.17)

Νομός Αχαΐας

  • ΠΑΤΡΑΣ 3

Ρόδος

  • ΡΟΔΟΥ 2

Νομός Ιωαννίνων

  • ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2

Περιφέρεια Κρήτης

  • ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
  • ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.)

