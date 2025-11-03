ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα καταστήματα που αναστέλλουν από σήμερα τη λειτουργία τους

Ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) με τα υποκαταστήματα των οποίων η λειτουργία από σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, αναστέλλεται.

Συγκεκριμένα τα καταστήματα είναι τα παρακάτω:

Νομός Αττικής

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171)

ΑΛΙΜΟΥ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR)

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΒΟΥΛΑΣ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΓΕΡΑΚΑ

ΔΑΦΝΗΣ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)

ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)

ΛΕΝΟΡΜΑΝ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 1)

ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΝΙΚΑΙΑΣ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Νομός Θεσσαλονίκης

ΒΙ.ΠΕ.Θ.

ΣΥΚΙΩΝ

ΙΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)

ΠΥΛΑΙΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (Θεσ.17)

Νομός Αχαΐας

ΠΑΤΡΑΣ 3

Ρόδος

ΡΟΔΟΥ 2

Νομός Ιωαννίνων

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2

Περιφέρεια Κρήτης