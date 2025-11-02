ΕΛΤΑ: Όπισθεν ολοταχώς για τα λουκέτα στην περιφέρεια - Κυβερνητικές αιχμές για τη διοίκηση

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της διοίκησης των ΕΛΤΑ, θα προχωρήσει κανονικά από την προσεχή Δευτέρα, 3 του μηνός, το προγραμματισμένο κλείσιμο υποκαταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων μόνο στα αστικά κέντρα και τις πρωτεύουσες των νομών, όπου δεν υπάρχουν και άλλα καταστήματα.

Όμως αναστέλλονται για τρεις μήνες τα λουκέτα στην περιφέρεια, στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας (περίπου τα μισά από τα 204) μετά από την θύελλα αντιδράσεων και από κυβερνητικούς βουλευτές.

Αρκετοί βουλευτές της ΝΔ ζήτησαν την αναστολή της απόφασης για λουκέτο στα 204 υποκατάστημα ενώ υπήρξε και παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για το ίδιο θέμα.

Το ζήτημα έχει πάρει σοβαρές πολιτικές διαστάσεις δημιουργώντας ρήγματα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης γεγονός που ανάγκασε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη να εκδώσει ανακοίνωση και να πάρει αποστάσεις από τον αιφνιδιαστικό τρόπο που ανακοινώθηκαν τα 204 λουκέτα αφήνοντας μάλιστα αιχμές και για τους επικοινωνιακούς χειρισμούς της διοίκησης των ΕΛΤΑ.

Σχετικά με τα ΕΛΤΑ, κυβερνητικά στελέχη έλεγαν πως σε κυβερνητικές συσκέψεις επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας με ψηφιακά μέσα, περισσότερους διανομείς και υπηρεσίες κατ’ οίκον, ιδίως για την εξυπηρέτηση συνταξιούχων και κατοίκων της περιφέρειας, ιδίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Στο Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν ότι η εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι αναγκαία για την επιβίωσή τους και η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το οξύ οικονομικό πρόβλημα της εταιρείας παρά τις παρεμβάσεις και τα βήματα που ήδη έχουν γίνει. Ταυτόχρονα όμως, ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ περνά μέσα από την συνεργασία των Ταχυδρομείων με τις τοπικές κοινωνίες, που αποτελούν άλλωστε και την ισχυρή τους πελατειακή βάση.

Με βάση αυτό το πλαίσιο, χθες η διοίκηση των ΕΛΤΑ προχώρησε σε ανακοινώσεις για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Τα υπόλοιπα «λουκέτα» στην περιφέρεια, αναστέλλονται για τρεις μήνες, προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω το πλάνο και να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η διοίκηση των ΕΛΤΑ «προχωράει σε πρώτη φάση στην αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα. Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, πάντα με κριτήριο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και να εξετασθεί η λειτουργία πρακτορείων, εφ' όσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες».

Μια νέα κρίση στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης αποσοβήθηκε την τελευταία στιγμή με κυβερνητικά στελέχη να αφήνουν αιχμές για τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείο για ελλιπή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών στις απομακρυσμένες περιοχές.

Διαβάστε επίσης