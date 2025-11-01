Αλλάζει το πλάνο για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ - Εν αναμονή ανακοινώσεων από τη διοίκηση

Αναμένονται ανακοινώσεις από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ εντός της ημέρας για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου εκσυγχρονισμού της εταιρείας

Newsbomb

Αλλάζει το πλάνο για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ - Εν αναμονή ανακοινώσεων από τη διοίκηση
EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αναμένονται διευκρινιστικές ανακοινώσεις από τα ΕΛΤΑ για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης της εταιρείας, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι οποίες παράλληλα καταλογίζουν στις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου την ελλιπή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με την αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων ανά την επικράτεια, που έχει «πυροδοτήσει» αντιδράσεις στην κοινωνία και κυρίως τον κόσμο που ζει στην επαρχία.

«Σχετικά με τα ΕΛΤΑ, κυβερνητικά στελέχη έλεγαν πως σε κυβερνητικές συσκέψεις επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ελλιπή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας με ψηφιακά μέσα, περισσότερους διανομείς και υπηρεσίες κατ’ οίκον, ιδίως για την εξυπηρέτηση συνταξιούχων και κατοίκων της περιφέρειας, ιδίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές», τονίζουν αρχικά κυβερνητικές πηγές.

«Η εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι αναγκαία για την επιβίωσή τους και η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το οξύ οικονομικό πρόβλημα της εταιρίας παρά τις παρεμβάσεις και τα βήματα που ήδη έχουν γίνει. Ταυτόχρονα όμως, ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ περνά μέσα από τη συνεργασία των Ταχυδρομείων με τις τοπικές κοινωνίες, που αποτελούν άλλωστε και την ισχυρή τους πελατειακή βάση.

Με βάση αυτό το πλαίσιο, σήμερα η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων», σημειώνεται ακόμη από το Μέγαρο Μαξίμου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συρεγγέλα για ΕΛΤΑ: «Πώς δικαιολογείται η αναστολή του 45% των υποκαταστημάτων χωρίς να έχει ενημερωθεί η κυβέρνηση;»

15:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Αυτό είναι το «κλειδί» για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό – Όσα δήλωσαν ο Νίκολιτς, Μαρίν

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Το σύμπαν έχει τον δικό του… Batman – Το εντυπωσιακό νεφέλωμα σαν βγαλμένο από κόμικ (βίντεο)

15:18ΕΛΛΑΔΑ

«Έριχναν από παντού, νόμιζα ότι ήρθε το τέλος» – Συγκλονιστική μαρτυρία για το μακελειό στα Βορίζια

15:07LIFESTYLE

Κέιτι Πέρι: Επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό σε συναυλία της στην Πράγα

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στη φυλακή ο 22χρονος για τη δολοφονία 52χρονου στο Έλος

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Αρνείται τα πάντα ο προπονητής βόλεϊ που κατηγορείται για ασέλγεια σε 16χρονη

14:43ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: «Απογοητευτικό που το χάνω, αλλά…» - Η δήλωση του απόντα Τσιτσιπά

14:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει το πλάνο για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ - Εν αναμονή ανακοινώσεων από τη διοίκηση

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Παναγία των Παρισίων: Τελέστηκε ο πρώτος γάμος μετά από 30 χρόνια - Παντρεύτηκε ο ξυλουργός που συνέβαλε στην αναστήλωση μετά την καταστροφική πυρκαγιά

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξαν κι άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα στο Ηράκλειο για τη διακομιδή τραυματιών

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Καμπάνα» σε ΟΦΗ, λόγω Παπάζογλου – Αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί από την κρητική ομάδα

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το αποψινό δείπνο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας - Τι θα περιλαμβάνει το μενού

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μολότοφ σε αμάξι της ΟΠΚΕ στο Λόφο Στρέφη

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Σπαρακτικές στιγμές στο Βενιζέλειο - Οργή συγγενών κατά της Αστυνομίας

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αιματοκύλισμα για ένα σπίτι, δύο οι νεκροί – Μαρτυρίες στο Newsbomb

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρος Φιλιππίδης: Επιστρέφει στο θέατρο; Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος του

13:44ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Δεν τα κατάφερε ο Παύλος Τσιτσιπάς, έμεινε εκτός κυρίως ταμπλό

13:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Η μητέρα μου ήταν ανήμπορη να παλέψει» - Τι λέει η κόρη της 75χρονης που δολοφονήθηκε

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Πώς θα κινηθεί το σκηνικό έως τις 10 Νοεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αιματοκύλισμα για ένα σπίτι, δύο οι νεκροί – Μαρτυρίες στο Newsbomb

15:18ΕΛΛΑΔΑ

«Έριχναν από παντού, νόμιζα ότι ήρθε το τέλος» – Συγκλονιστική μαρτυρία για το μακελειό στα Βορίζια

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναβιώνει ο εφιάλτης της βεντέτας στα Βορίζια – Τα εγκλήματα που είχαν συγκλονίσει την Ελλάδα του ’50

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Σπαρακτικές στιγμές στο Βενιζέλειο - Οργή συγγενών κατά της Αστυνομίας

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Λεό Λέανδρος: Πέθανε ο πατέρας της Βίκυ Λέανδρος σε ηλικία 102 ετών

06:19ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Με 3 γροθιές σκότωσαν τον 50χρονο - Τι προηγήθηκε της συμπλοκής, μέσα στο κατάστημα

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες προβλέπει το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει η αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

12:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μακελειό με δύο νεκρούς και 15 τραυματίες στα Βορίζια Ηρακλείου - Αναβίωσε παλιά βεντέτα

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Πώς θα κινηθεί το σκηνικό έως τις 10 Νοεμβρίου

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Η στιγμή που το ροτβάιλερ επιτίθεται στον 76χρονο - Σε κρίσιμη κατάσταση ο ηλικιωμένος

05:47ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

15:07LIFESTYLE

Κέιτι Πέρι: Επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό σε συναυλία της στην Πράγα

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Παναγία των Παρισίων: Τελέστηκε ο πρώτος γάμος μετά από 30 χρόνια - Παντρεύτηκε ο ξυλουργός που συνέβαλε στην αναστήλωση μετά την καταστροφική πυρκαγιά

14:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει το πλάνο για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ - Εν αναμονή ανακοινώσεων από τη διοίκηση

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταφύγιο για γατάκια προς υιοθεσία μετατρέπεται σε… επίγειο παράδεισο

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μολότοφ σε αμάξι της ΟΠΚΕ στο Λόφο Στρέφη

23:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

06:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα δύο αγκάθια του Μαξίμου: Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα - Οι έντιμοι αγρότες έχουν δίκιο αλλά φωνάζουν οι απατεώνες

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το αποψινό δείπνο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας - Τι θα περιλαμβάνει το μενού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ