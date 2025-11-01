Σαμαράς για κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ: «Η απόφαση πρέπει να επανεξεταστεί»

Ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, θέτει προ των ευθυνών τους όλους όσοι συνετέλεσαν στην απόφαση αναστολής λειτουργίας 204 καταστημάτων της εταιρείας «Ελληνικά Ταχυδρομεία», σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι αυτή η ενέργεια «αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους».

Ο κ. Σαμαράς, σε σημερινή του παρέμβαση (01/11), υπογραμμίζει αναλυτικά πως «η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να επανεξεταστεί. Γιατί, ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μίας επιχείρησης.

Ιδιαίτερα όταν σήμερα η ελληνική επαρχία –και ιδίως η ακριτική Ελλάδα– αναζητά με κάθε τρόπο το αντίδοτο στην εγκατάλειψη. Να καταλάβουν, λοιπόν, οι υπεύθυνοι ότι μία τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους, πολύ περισσότερο ανάμεσα στους πιο αδύναμους».

Για το ζήτημα τοποθετήθηκε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας πως «ήρθα να υπερασπιστώ το λογικό. Κάποιες δύσκολες αποφάσεις, όπως αυτή της διοίκησης των ΕΛΤΑ, πρέπει να λαμβάνονται προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, των πολιτών και των Ελλήνων φορολογούμενων, χωρίς να διακινδυνεύει καμία αποστολή γράμματος, καμία σύνταξη. Υπάρχουν τα “ΕΛΤΑ κατ’ οίκον”, η νέα εποχή». Ακόμη, ξεκαθάρισε πως δεν κινδυνεύει με απόλυση κανένας μόνιμος υπάλληλος.

