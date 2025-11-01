Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μόνο οι απατεώνες ξεβολεύτηκαν, πιθανώς να βρεθούν στη φυλακή»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε για το θέμα που έχει προκλύψει με το μαζικό κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ, ενώ στον απόηχο του σκανδάλου με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εν εξελίξει έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, στάθηκε ξανά στις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων και την προσπάθεια εξυγίανσης του Οργανισμού.

Για τα ΕΛΤΑ, υπογράμμισε πως «ήρθα να υπερασπιστώ το λογικό. Κάποιες δύσκολες αποφάσεις, όπως αυτή της διοίκησης των ΕΛΤΑ, πρέπει να λαμβάνονται προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, των πολιτών και των Ελλήνων φορολογούμενων, χωρίς να διακινδυνεύει καμία αποστολή γράμματος, καμία σύνταξη. Υπάρχουν τα “ΕΛΤΑ κατ’ οίκον”, η νέα εποχή», ενώ, ξεκαθάρισε πως δεν κινδυνεύει με απόλυση κανένας μόνιμος υπάλληλος.

Σε σχόλιο για τη δήλωση του Βασίλη Φεύγα πως «κάποιοι αγρότες που ξεβολεύτηκαν από την κατάσταση, ας κλείσουν και τους δρόμους», ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «μόνο οι απατεώνες ξεβολεύτηκαν και πιθανώς να βρεθούν στη φυλακή».

