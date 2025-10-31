Οργή για Φεύγα: Τι απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τους «βολεμένους αγρότες στα μπλόκα»

Νέες αντιδράσεις προκάλεσε μια ακόμη παρέμβαση του Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ Βασίλη Φεύγα, ο οποίος λίγες μόνο ημέρες μετά την αναφορά του για τους νεκρούς της τραγωδίας των Τεμπών, επανήλθε με σχόλια για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα μπλόκα που προετοιμάζονται να παραταχθούν σε όλη τη χώρα.

Ο κ. Φεύγας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra για τις κινητοποιήσεις που γίνονται λόγω των καθυστερήσεων που υπάρχουν στις καταβολές των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε ότι «κάποιοι που ξεβολεύτηκαν από την κατάσταση, ας κλείσουν και τους δρόμους».

Μάλιστα διερωτήθηκε κατά πόσον «είναι πραγματικοί αγρότες αυτοί που βρέθηκαν στα μπλόκα στην Κρήτη» καθώς, όπως είπε, «στην Κρήτη δεν συνέβαιναν όλα αυτά τα πράγματα;». Από την άλλη, συμπλήρωσε πως «η πλειοψηφία των αγροτών περιμένει υπομονετικά, και έχει δίκιο, να λάβει τα χρήματά της και θα τα λάβει».

Τα λεγόμενα του Βασίλη Φεύγα προκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

ΠΑΣΟΚ: Επικροτεί τη δήλωση η κυβέρνηση;

Μιλώντας στο Action24, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Όλγα Μαρκογιαννάκη σχολίασε σχετικά: «Οι αγρότες ξεσηκώνονται επειδή έχουν ζήτημα επιβίωσης, όχι επειδή έχουν ξεβολευτεί όπως μας είπε ο κ. Φεύγας. Και ρωτώ ευθέως: η Νέα Δημοκρατία επικροτεί αυτήν τη δήλωση; Και, τελικά, αυτό έχει καταλάβει η κυβέρνηση από την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ; Ότι ξεβολεύτηκαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι;».

Επεσήμανε, δε, την ανάγκη να αποκαλυφθεί η αλήθεια, καθώς «μιλάμε για τον πρωτογενή μας τομέα και τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας της χώρας, την ελληνική γη. Πρέπει η κυβέρνηση, που έχει μπει ασπίδα στους υπουργούς της και δεν καλεί κρίσιμους μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή, να σταματήσει να παίζει καθυστερήσεις και να γίνει ξεκάθαρη για το αν θέλει να πέσει φως».

ΣΥΡΙΖΑ: Αυτές οι χοντράδες είναι η γραμμή της ΝΔ

Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ, με μια πολύ αιχμηρή ανακοίνωση που εκδόθηκε λίγες μόνο ώρες μετά τις δηλώσεις του κ. Φεύγα, κάνει λόγο για «χοντράδες» και «αθλιότητες».

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Άλλη μια κυνική δήλωση του κ. Φεύγα. Ξεβολεύτηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κοπάδια τους; Ξεβολεύτηκαν οι άνθρωποι που στερούνται ενισχύσεις λόγω των γαλάζιων σκανδάλων και οδηγούνται σε φτώχεια και αδιέξοδα και γι αυτό διαμαρτύρονται; Η ανίκανη και αδιάφορη κυβέρνηση προκαλεί για άλλη μια φορά! Ο κ. Βασίλης Φεύγας είναι Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας της ΝΔ, η θέση του κ. Φεύγα είναι σημαντική στον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ, εφόσον τον διατηρούν στη θέση του και τον εμφανίζουν όλο και περισσότερο στα κανάλια αντί να τον «φύγουν», αποδεικνύεται ότι αυτές οι χοντράδες είναι η γραμμή της ΝΔ. Όποιος είναι δύσπιστος μπορείς να ψάξει το account της «Ομάδας Αλήθειας» που αναπαράγει ακριβώς τις ίδιες αθλιότητες...»