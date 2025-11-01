ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει για τα «κόκκινα» αγροτεμάχια – «Δεν επηρεάζεται η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης»

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκαθάρισε σήμερα (01/11) ότι τα αποτελέσματα του AMS για τις ειδικές ενισχύσεις, όπως το βαμβάκι, δεν επηρεάζουν ούτε την προκαταβολή, ούτε την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, που θα ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Στην ανακοίνωση, ο Οργανισμός διαψεύδει τα σενάρια που ήθελαν αγροτεμάχια να έχουν αποσταλεί στα ΚΥΔ με χαρακτηρισμό «κόκκινα», δηλαδή μη επιλέξιμα.

Όπως αποσαφηνίζει, τα αγροτεμάχια στάλθηκαν με χαρακτηρισμό «κίτρινα», που σημαίνει ότι χρήζουν διορθώσεων από τους δικαιούχους και επανεξέτασης, όπως προβλέπεται από το Κοινοτικό Πλαίσιο (Κανονισμός 1173/2022).

Ο Οργανισμός ενημερώνει ότι η διαδικασία εξαγωγής αποτελεσμάτων θα επαναληφθεί μετά την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και τουλάχιστον δύο ακόμη φορές έως τον Απρίλιο toy 2026, πριν από την εξόφληση της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Τέλος, ο ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί τους δικαιούχους να επανελέγξουν τα γεωχωρικά στοιχεία των αιτήσεών τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι η αποτύπωση των αγροτεμαχίων ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφευχθούν καθυστερήσεις στις επόμενες φάσεις αξιολόγησης.

Η ανακοίνωση του Οργανισμού κλείνει με τη διαβεβαίωση ότι η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά και με πλήρη διαφάνεια, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς.

