ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για De Minimis και ζημιές από τον «Daniel»

Στην καταβολή 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για ενισχύσεις De Minimis του τομέα της ενίσχυσης ζωοτροφών και του τομέα των φερτών υλικών, λόγω της κακοκαιρίας Daniel, προχώρησε σήμερα Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Πραγματοποιήθηκε πληρωμή ποσού 44.726.678 ευρώ σε 39.820 δικαιούχους για ενίσχυση ζωοτροφών De Minimis, λόγω ευλογιάς και πανώλης.

Επίσης, έγινε πληρωμή ποσού 9.558.297 ευρώ σε 2.702 δικαιούχους για φερτά υλικά, λόγω της κακοκαιρίας Daniel.

Από αυτούς, το 80% περίπου των δικαιούχων έχει λάβει το σχετικό ποσό στον τραπεζικό του λογαριασμό, ενώ το υπόλοιπο 20% των δικαιούχων αναμένεται να το λάβει εντός της Τετάρτης, 29 Οκτωβρίου 2025.

Παράταση διαδικασίας υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης για τη χορήγηση ενισχύσεων De minimis

Στο μεταξύ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει τους εν δυνάμει δικαιούχους που δεν υπέβαλαν μέχρι την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 την Υπεύθυνη Δήλωση που προβλέπεται στις ΚΥΑ 208989/2025 (ΦΕΚ 4202/1-08-2025) (ενίσχυση ζωοτροφών) και 208982/2025 (ΦΕΚ 4203/01-08-2025) (φερτά υλικά, λόγω Daniel) -όπως τροποποιημένες ισχύουν- ότι δύναται να την υποβάλουν έως την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 23:59, μέσω της εφαρμογής https://eae2024.opekepe.gov.gr/eae2024/#/login, με κωδικούς taxisnet.

