Ακρίβεια: Με τα... κιάλια βλέπουν τα φρέσκα ψάρια οι καταναλωτές - Αυξήσεις έως 30% στις τιμές
Οι αυξημένες τιμές στα φρέσκα ψάρια αναγκάζουν τους καταναλωτές να μειώσουν τη συχνότητα αλλά και την ποσότητα με τα οποία τα βάζουν στο οικογενειακό τραπέζι.
Ανύπαρκτα τείνουν να γίνουν τα ψάρια στο ελληνικό τραπέζι, καθώς οι τιμές τους έχουν αυξηθεί έως και 30%, αναγκάζοντας τους καταναλωτές να μειώσουν τη συχνότητα και τη ποσότητα που αγοράζουν, εν μέσω του γενικότερου κύματος ακρίβειας.
Η υπεραλίευση, το κόστος του παραγωγού και οι κλιματικές συνθήκες έχουν μειώσει αρκετά την παραγωγή, «εκτινάσσοντας» τις τιμές, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.
Η σαρδέλα κατέγραψε ρεκόρ τιμών έως και 16-17 ευρώ το κιλό, σημειώνει ο Γεράσιμος Μανταλβάνος, αντιπρόεδρος ιχθυαγοράς Βαρβακείου.
Οι ανατιμήσεις, ανάλογα με το ψάρι που επιλέγει ο καταναλωτής, κυμαίνονται από 20 έως και 30%, με την ΕΛΣΤΑΤ να αναφέρει ότι τον Σεπτέμβριο υπήρξε αύξηση 6,2% στα αλιεύματα.
Η αθερίνα πωλείται στους πάγκους από 8-10 ευρώ το κιλό, ο γαύρος 7,5-10 ευρώ, ενώ το λαβράκι φτάνει ακόμα και τα 11 ευρώ το κιλό.
«Τα ψάρια πλέον είναι χρηματιστήριο, δηλαδή είναι με βάση τη ζήτηση που έχουν στην αγορά», εξήγησε ο επιχειρηματίας Φώτης Κουρνιώτης.
Άλλες τιμές ψαριών που καταγράφηκαν:
- Σαρδέλα: 7,5-11 ευρώ/κιλό
- Μαρίδα: 6-10 ευρώ/κιλό
- Κέφαλος: 5-9 ευρώ/κιλό
- Τσιπούρα (ιχθυοτροφείου): 9-12/κιλό