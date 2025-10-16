Ακρίβεια: Με τα... κιάλια βλέπουν τα φρέσκα ψάρια οι καταναλωτές - Αυξήσεις έως 30% στις τιμές

Ανύπαρκτα τείνουν να γίνουν τα ψάρια στο ελληνικό τραπέζι, καθώς οι τιμές τους έχουν αυξηθεί έως και 30%, αναγκάζοντας τους καταναλωτές να μειώσουν τη συχνότητα και τη ποσότητα που αγοράζουν, εν μέσω του γενικότερου κύματος ακρίβειας.

Η υπεραλίευση, το κόστος του παραγωγού και οι κλιματικές συνθήκες έχουν μειώσει αρκετά την παραγωγή, «εκτινάσσοντας» τις τιμές, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Η σαρδέλα κατέγραψε ρεκόρ τιμών έως και 16-17 ευρώ το κιλό, σημειώνει ο Γεράσιμος Μανταλβάνος, αντιπρόεδρος ιχθυαγοράς Βαρβακείου.

Οι ανατιμήσεις, ανάλογα με το ψάρι που επιλέγει ο καταναλωτής, κυμαίνονται από 20 έως και 30%, με την ΕΛΣΤΑΤ να αναφέρει ότι τον Σεπτέμβριο υπήρξε αύξηση 6,2% στα αλιεύματα.

Η αθερίνα πωλείται στους πάγκους από 8-10 ευρώ το κιλό, ο γαύρος 7,5-10 ευρώ, ενώ το λαβράκι φτάνει ακόμα και τα 11 ευρώ το κιλό.

«Τα ψάρια πλέον είναι χρηματιστήριο, δηλαδή είναι με βάση τη ζήτηση που έχουν στην αγορά», εξήγησε ο επιχειρηματίας Φώτης Κουρνιώτης.

Άλλες τιμές ψαριών που καταγράφηκαν:

Σαρδέλα: 7,5-11 ευρώ/κιλό

Μαρίδα: 6-10 ευρώ/κιλό

Κέφαλος: 5-9 ευρώ/κιλό

Τσιπούρα (ιχθυοτροφείου): 9-12/κιλό

Διαβάστε επίσης