Οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς και τα πρόστιμα σε δύο σούπερ μάρκετ

Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, ανακοινώνεται η πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης για μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων που διατίθενται από σούπερ μάρκετ και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας αλλά και το σύνολο των αγαθών που θα περιλαμβάνονται στο deal του Τάκη Θεοδωρικάκου με τους ιδιοκτήτες οριστικοποιούνται αυτές τις ώρες.

Στην πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς αναμένεται να λάβουν μέρος και τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και LIDL, στα οποία προσφάτως υπεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2,2 εκατ. ευρώ.

Γιατί επεβλήθησαν τα πρόστιμα στα δύο σούπερ μάρκετ

Όπως αποκαλύπτει το Newsbomb, το πρόστιμο των 1.440.000 ευρώ στον Σκλαβενίτη επεβλήθη για αθέμιτη πρακτική και παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας. Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ υποστηρίζει ότι είχε λάβει άδεια για να χρησιμοποιεί τα κίτρινα ταμπελάκια σε συγκεκριμένα προϊόντα, από τη ΔΙΜΕΑ αποφασίστηκε το πρόστιμο το οποίο και επικυρώθηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, διότι δεν επαληθεύτηκε ο ισχυρισμός ότι είχε συνομολογηθεί τέτοια συμφωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, πριν από το πρόστιμο των 1,4 εκατ. ευρώ, είχε επιβληθεί και άλλο πρόστιμο, ύψους 45.000 ευρώ στον Σκλαβενίτη, για το ίδιο θέμα και το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ είχε τον χρόνο να αλλάξει πρακτική και να συμμορφωθεί.

Κατά πληροφορίες, αυτό επισημάνθηκε και στη συνάντηση που είχε την παρασκευή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη, Γεράσιμο Σκλαβενίτη.

Σε ό,τι αφορά το πρόστιμο των 805.340 ευρώ στα LIDL, είχε βεβαιωθεί για παραβίαση του πλαφόν κέρδους, για το οποίο επίσης είχε λάβει ειδοποίηση το γερμανικών συμφερόντων υπεραγορά, αλλά δεν διόρθωσε τις τιμές.

Παράγοντες του υπουργείου αναφέρουν ότι οι νόμοι θα εφαρμόζονται για όλους και πως περιμένουν από τα σούπερ μάρκετ να συμμορφωθούν και να συγκρατήσουν τις τιμές σε 1.000 βασικά αγαθά.

