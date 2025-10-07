Ακρίβεια: Μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς - Στις 15 Οκτωβρίου η λίστα των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ

Έρχεται συμφωνία για εκπτώσεις από 6% έως 24% - Αυτά είναι τα 11 είδη που θα δουν μείωση τιμής στα ράφια

Ακρίβεια: Μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς - Στις 15 Οκτωβρίου η λίστα των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στις 15 Οκτωβρίου θα παρουσιαστεί η λίστα με τους 1.000 κωδικούς προϊόντων στους οποίους θα υπάρχει μείωση τιμής στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με εκπροσώπους του κλάδου, με την τελικά λίστα να φαίνεται πως θα περιλαμβάνει:

  • Ζυμαρικά
  • Αρτοσκευάσματα
  • Δημητριακά
  • Όσπρια
  • Χυμούς
  • Σοκολάτες
  • Ελαιόλαδο
  • Γαλακτοκομικά
  • Κονσέρβες
  • Απορρυπαντικά
  • Προϊόντα προσωπικής φροντίδας και υγιεινής

«Σήμερα ανακοίνωσαν ότι ενδεχομένως τη λίστα των 1.000 κωδικών να τη δώσουν στις 15 Οκτωβρίου», είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της ένωσης εργαζόμενων καταναλωτών Ελλάδας.

Η συμφωνία θα αφορά:

  • Τουλάχιστον 1.000 κωδικούς
  • Μείωση: από 6% – 24%
  • Τοποθέτηση ειδικής σήμανσης

Στόχος της συμφωνίας είναι η εφαρμογή να παραταθεί και μετά τα Χριστούγεννα. Όπως ωστόσο σημειώνει ο κ. Ραυτόπουλος, οι «πρωταθλητές» της ακρίβειας που είναι το μοσχάρι, ο καφές, τα ψάρια, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα.

