Τρεις θετικές εξελίξεις για τους καταναλωτές στην αντιμετώπιση της ακρίβειας τον Οκτώβριο

Ο Οκτώβριος φέρνει θετικές ειδήσεις για τους καταναλωτές στον τομέα της ακρίβειας, καθώς καταγράφονται τρεις βασικές εξελίξεις που θα συμβάλουν στη μείωση του κόστους σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ, η σταθερότητα στα τιμολόγια ρεύματος και η επιβράδυνση του πληθωρισμού δημιουργούν αισιοδοξία για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Μειώσεις τιμών σε προϊόντα στα σούπερ μάρκετ

Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται η ανακοίνωση μείωσης τιμών σε περίπου 1.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία αυτή συμφωνήθηκε στη συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, με εκπροσώπους του κλάδου και της βιομηχανίας τροφίμων. Οι μειώσεις θα ισχύσουν τουλάχιστον έως το τέλος του έτους, με ενδεχόμενη παράταση, ενώ η κυβέρνηση προτρέπει τα καταστήματα να περιορίσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος ώστε να επεκταθούν οι μειώσεις και σε άλλα προϊόντα.

Σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ, ο μεγαλύτερος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου αμετάβλητα και για τον Οκτώβριο. Παρόλο που οι τιμές χονδρικής αυξήθηκαν σημαντικά, η εταιρεία απορροφά το κόστος, προσφέροντας ανακούφιση στους καταναλωτές. Παρόμοιες κινήσεις έχουν ανακοινώσει και άλλοι πάροχοι, συμβάλλοντας στη σταθερότητα των τιμώνρεύματος.

Επιβράδυνση του πληθωρισμού στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα μειώθηκε τον Σεπτέμβριο στο 1,8% (από 3,1% τον Αύγουστο), καταγράφοντας τον τρίτο χαμηλότερο ρυθμό στην ευρωζώνη μετά τη Γαλλία (1,1%) και την Κύπρο (0%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 3% στην Ισπανία, στο 2,4% στη Γερμανία και στο 2,2% στην ευρωζώνη. Ειδικά για τον πληθωρισμό τροφίμων η αύξηση στην Ελλάδα επιβραδύνθηκε στο 1,4% από 2,4% που ήταν τον Αύγουστο όταν την ίδια ώρα στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3%

Αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν μια θετική δυναμική στην μάχη κατά της ακρίβειας, προσφέροντας σημαντική ανακούφιση στα ελληνικά νοικοκυριά. Η συνέχεια των μέτρων και η παρακολούθηση των εξελίξεων σε τιμές και πληθωρισμό θα κρίνουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων το επόμενο διάστημα.

