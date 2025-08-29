Σεπτέμβριος με φθηνότερο ρεύμα - Πώς λειτουργεί το νέο «κόκκινο» τιμολόγιο

Ανάσα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις αναμένεται να φέρουν οι λογαριασμοί ρεύματος από τον Σεπτέμβριο, καθώς η χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφει αισθητή πτώση. Ο μηχανολόγος μηχανικός και ενεργειακός επιθεωρητής, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε ότι ο Αύγουστος κλείνει με μείωση της τάξεως του 26%, δηλαδή από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, η τιμή υποχώρησε στα 74 ευρώ.

Αυτό σημαίνει πως οι πάροχοι ενέργειας έχουν ήδη ξεκινήσει να προσαρμόζουν τις χρεώσεις τους, δίνοντας χαμηλότερες τιμές στα τιμολόγια που ισχύουν από 1η Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, στα «πράσινα» τιμολόγια (κυμαινόμενα), οι καταναλωτές θα δουν μειώσεις στην τιμή της κιλοβατώρας, καθώς η αποκλιμάκωση της χονδρικής δίνει τη δυνατότητα για φθηνότερη ενέργεια. Το αν οι πάροχοι θα μετακυλήσουν εξολοκλήρου τη μείωση του 26% στους καταναλωτές μένει να αποδειχθεί, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις.

Σε ό,τι αφορά την εικόνα της αγοράς, ο κ. Χριστοδουλίδης επισημαίνει: «Τον Αύγουστο είδαμε μια σημαντική πτώση στη χονδρική αγορά, περίπου 26%, με την τιμή να πέφτει από τα 100 στα 74 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Αυτό μεταφράζεται σε χαμηλότερες λιανικές χρεώσεις. Οι πάροχοι έχουν αρχίσει να ανακοινώνουν μειώσεις στα “πράσινα” τιμολόγια και από 1η Σεπτεμβρίου οι καταναλωτές θα πληρώνουν λιγότερο για κάθε κιλοβατώρα. Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν θα ενσωματώσουν το σύνολο της μείωσης, όμως σε κάθε περίπτωση δεν αναμένονται αυξήσεις».

Παράλληλα, οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους μια νέα επιλογή: το λεγόμενο «κόκκινο» τιμολόγιο. Πρόκειται για μία νέα κατηγορία που εισάγει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και φιλοδοξεί να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στα σταθερά και τα κυμαινόμενα προϊόντα. Το νέο μοντέλο υπόσχεται μεγαλύτερη ευελιξία και προβλεψιμότητα, δίνοντας ταυτόχρονα διαφάνεια και ασφάλεια στους καταναλωτές.

Τι είναι τα κόκκινα τιμολόγια

Ο μηχανολόγος μηχανικός και ενεργειακός επιθεωρητής, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, εξηγεί στο Newsbomb ότι το «κόκκινο» τιμολόγιο μοιάζει με τα πακέτα της κινητής τηλεφωνίας. «Όπως αγοράζεις πακέτο λεπτών ή δεδομένων και πληρώνεις ένα σταθερό πάγιο κάθε μήνα, έτσι ακριβώς θα ισχύει και στο ρεύμα. Ο καταναλωτής θα επιλέγει ένα πακέτο κιλοβατωρών – για παράδειγμα 2.000 κιλοβατώρες τον χρόνο – και θα καταβάλλει κάθε μήνα ένα σταθερό ποσό για 12 μήνες», σημειώνει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι το νέο αυτό προϊόν δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της χονδρικής αγοράς. «Είτε ανεβαίνουν είτε κατεβαίνουν οι τιμές στη χονδρική, ο καταναλωτής πληρώνει κάθε μήνα το ίδιο ποσό, άρα έχει απόλυτη προβλεψιμότητα. Αυτό προσφέρει σιγουριά, ειδικά σε μια περίοδο ενεργειακής αστάθειας», τονίζει.

Ωστόσο, υπάρχει και ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές: «Αν το πακέτο που έχεις επιλέξει το υπερβείς, τότε με την ετήσια εκκαθάριση θα χρεωθείς επιπλέον τις κιλοβατώρες που κατανάλωσες. Αντίθετα, αν καταναλώσεις λιγότερο, θα υπάρξει προσαρμογή στο τελικό ποσό. Ουσιαστικά, ο καθένας θα πρέπει να επιλέγει το πακέτο που ταιριάζει στις πραγματικές του ανάγκες», υπογραμμίζει.

Διαβάστε επίσης