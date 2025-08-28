Ηλεκτρικό ρεύμα: Έρχεται το κόκκινο τιμολόγιο - Τι θα προσφέρει στους καταναλωτές

Η νέα κατηγορία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου

Ηλεκτρικό ρεύμα: Έρχεται το κόκκινο τιμολόγιο - Τι θα προσφέρει στους καταναλωτές
Μια νέα κατηγορία τιμολογίων ρεύματος, με την ονομασία «κόκκινα», βάζει στον ενεργειακό χάρτη η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ). Πρόκειται για ένα υβριδικό μοντέλο που επιχειρεί να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στα σταθερά και τα κυμαινόμενα προϊόντα, δίνοντας στους καταναλωτές περισσότερη ευελιξία, αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια.

Ο αντιπρόεδρος του κλάδου Ενέργειας της Αρχής, Δημήτρης Φούρλαρης, μιλώντας στο ΕΡΤNews και στην εκπομπή «Συνδέσεις», εξήγησε ότι τα «κόκκινα» τιμολόγια δεν θα επηρεάζονται από τη χονδρεμπορική αγορά, ωστόσο δεν θα είναι και απολύτως σταθερά, όπως τα γνωστά «μπλε». «Είναι κάτι ανάμεσα στο αμιγώς σταθερό και το κυμαινόμενο. Η τελική χρέωση θα εξαρτάται από την κατανάλωση του κάθε νοικοκυριού», σημείωσε.

Η νέα κατηγορία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το σχέδιο, οι χρεώσεις θα είναι προκαθορισμένες ανά κλίμακα κατανάλωσης: μια τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες, διαφορετική για τις επόμενες 400 κ.ο.κ. Με αυτόν τον τρόπο, ο καταναλωτής γνωρίζει το εύρος των χρεώσεών του χωρίς, όμως, να έχει το «κλείδωμα» μιας ενιαίας τιμής για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όπως συμβαίνει στα μπλε τιμολόγια.

Η ΡΑΑΕΥ εισάγει τα «κόκκινα» προϊόντα για να ευθυγραμμιστεί με τις ευρωπαϊκές οδηγίες περί διαφάνειας και συγκρισιμότητας. «Θέλαμε να δώσουμε μια επιλογή πιο ευέλικτη από τα σταθερά τιμολόγια, αλλά και πιο ασφαλή από τα κυμαινόμενα», εξήγησε ο κ. Φούρλαρης. Παράλληλα σχολίασε πως η μεγάλη στροφή των καταναλωτών προς τα «μπλε» τιμολόγια οφείλεται κυρίως σε λόγους ψυχολογίας: «Ο κόσμος θέλει να ξέρει τι θα πληρώνει κάθε μήνα, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθεί τη χονδρεμπορική».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πάροχοι έχουν επίσης ωθήσει αυτή την τάση, κρατώντας υψηλότερες τιμές στα κυμαινόμενα («πράσινα» και «κίτρινα»), ώστε να κατευθύνουν τους πελάτες στα σταθερά προϊόντα.

Πώς θα λειτουργούν τα Ευέλικτα Τιμολόγια

Η νέα κατηγορία εντάσσεται στον Χρωματικό Κώδικα που ήδη περιλαμβάνει: Σταθερά (μπλε), Κυμαινόμενα (κίτρινα) και Δυναμικά (πορτοκαλί). Τα «κόκκινα» διαφοροποιούνται γιατί η τελική τιμή δεν εξαρτάται από τη χονδρεμπορική, αλλά από παραμέτρους που έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων, όπως η κατανάλωση ή η χρονική διάρκεια.

Ενδεικτικά σενάρια τιμολόγησης περιλαμβάνουν:

  • Κλιμακωτές χρεώσεις ανά επίπεδο κατανάλωσης με σταθερή τιμή/kWh ή πάγιο.

  • Σταθερές τιμές ανά εξάμηνο ή ανά κλίμακα κατανάλωσης.

  • Διαφοροποίηση χρέωσης ανάλογα με ώρες αιχμής και μη αιχμής.

Η ελάχιστη διάρκεια συμβολαίου για τα ευέλικτα τιμολόγια θα είναι οι 12 μήνες, ενώ δεν θα επιτρέπονται μονομερείς αλλαγές από τους προμηθευτές. Προβλέπεται ρήτρα πρόωρης αποχώρησης, εφόσον είναι τεκμηριωμένη και αναλογική.

Διαφάνεια και ενημέρωση

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν ξεκάθαρα στους καταναλωτές:

  • την τελική τιμή προμήθειας και το πάγιο με την ευέλικτη παράμετρο,

  • τη διάρκεια της σύμβασης (τουλάχιστον 12 μήνες),

  • τη χρωματική σήμανση (κόκκινο),

  • τους όρους ρήτρας αποχώρησης, όπου ισχύει.

Έναν μήνα πριν από τη λήξη της σύμβασης, ο πάροχος θα πρέπει να ενημερώνει τον πελάτη για πιθανή μετάβαση σε νέο προϊόν, δίνοντας εναλλακτικές προτάσεις και χωρίς να τον μεταφέρει αυτόματα στην Καθολική Υπηρεσία.

