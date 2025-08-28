Τιμολόγια ρεύματος: Έρχονται μειώσεις τιμών μετά την πτώση της χονδρικής

Από τον Σεπτέμβριο αναμένονται μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, καθώς η χονδρική τιμή καταγράφει αισθητή πτώση. Παράλληλα, οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους μια επιπλέον επιλογή, το λεγόμενο «κόκκινο» τιμολόγιο, το οποίο έρχεται να καλύψει το κενό ανάμεσα στα σταθερά και τα κυμαινόμενα, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο ΕΡΤNews, προανήγγειλε πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ρευματοκλοπών, με αυστηρότερα πρόστιμα.

Η μείωση στη χονδρική τιμή ρεύματος – στα περίπου 73 ευρώ ανά μεγαβατώρα, 26% χαμηλότερα σε σχέση με τον Ιούλιο και 41% κάτω από πέρυσι – δημιουργεί προσδοκίες για φθηνότερα κυμαινόμενα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο.

Τον Αύγουστο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάλυψαν το 52,2% της ζήτησης, ενώ για δέκα ημέρες οι τιμές έπεσαν σε αρνητικά επίπεδα, με τους παραγωγούς να πληρώνουν για να διαθέσουν ενέργεια στο χρηματιστήριο.

Στα πράσινα τιμολόγια, η τελική τιμή διαμορφώνεται από τις εκπτώσεις που οι πάροχοι αλλάζουν κάθε μήνα αλλά και από την κλίμακα κατανάλωσης. Τον Ιούλιο, η ΔΕΗ προσέφερε το φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο με 15,1 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες και 17,5 λεπτά για την υπόλοιπη κατανάλωση. Ο υπουργός κάλεσε τη ΔΕΗ να επανεξετάσει την απόφασή της να μειώσει από τον Οκτώβριο το όριο στις 200 κιλοβατώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 3,8 εκατ. νοικοκυριά είναι σε πράσινα τιμολόγια, τα κίτρινα καλύπτουν το 14% των καταναλωτών, ενώ τα σταθερά μπλε ξεπερνούν πλέον το 22%. Στη λίστα θα προστεθούν τώρα και τα κόκκινα τιμολόγια, διάρκειας 12 μηνών, τα οποία θα προσφέρουν σταθερό λογαριασμό για συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης, με εκκαθάριση κάθε εξάμηνο ή στο τέλος του συμβολαίου.

Την ίδια ώρα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αποφάσισε τον διπλασιασμό του ποσού που καταβάλλουν οι παραβάτες για κάθε κλεμμένη κιλοβατώρα, στο πλαίσιο της αυστηροποίησης των προστίμων για ρευματοκλοπές.

