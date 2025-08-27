Απρόσκοπτα προχωρά ο σχεδιασμός για τα Θαλάσσια Πάρκα – Ξεκάθαρο μήνυμα από Παπασταύρου

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η δημόσια διαβούλευση για το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα ολοκληρώνεται στις 22 Σεπτεμβρίου

Αμαλία Κάτζου

Απρόσκοπτα προχωρά ο σχεδιασμός για τα Θαλάσσια Πάρκα – Ξεκάθαρο μήνυμα από Παπασταύρου

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου 

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αμετακίνητη παραμένει η ελληνική κυβέρνηση στον σχεδιασμό των θαλάσσιων πάρκων, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, να διαμηνύει πως η διαδικασία προχωρά κανονικά, ανεξαρτήτως εξωτερικών αντιδράσεων.

Σε συνέντευξή του στην ERTnews, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η δημόσια διαβούλευση για το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα ολοκληρώνεται στις 22 Σεπτεμβρίου, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έπρεπε να έχει υλοποιηθεί εδώ και χρόνια.

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις της Τουρκίας, ο κ. Παπασταύρου ξεκαθάρισε πως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτα και δεν υπόκεινται σε εξωτερικές παρεμβάσεις. «Η άσκηση των δικαιωμάτων μας αφορά αποκλειστικά εμάς και δεν επιδέχεται παρεμβάσεις από κανέναν γείτονα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ταυτότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και ειδικά των επαγγελματιών αλιέων, φέρνοντας ως παράδειγμα την Αμοργό, όπου οι ψαράδες αποφάσισαν να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους για δύο μήνες ετησίως, συμβάλλοντας στην αναζωογόνηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Το πρόγραμμα «Amorgorama», όπως ανέφερε, αποτελεί καινοτόμο ευρωπαϊκή πρακτική, καθώς σε συγκεκριμένα σημεία του νησιού απαγορεύεται εντελώς η αλιεία, με στόχο την αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση του εισοδήματος των ψαράδων.

Στο μέτωπο της ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου εκτίμησε ότι η σημαντική μείωση των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο –κατά 25-27%– θα οδηγήσει σε χαμηλότερα «πράσινα» τιμολόγια για τον Σεπτέμβριο. Απέδωσε την αποκλιμάκωση αυτή στις συντονισμένες ευρωπαϊκές ενέργειες για την ενοποίηση των αγορών ενέργειας, ενώ προανήγγειλε νέες ελληνικές πρωτοβουλίες στην επόμενη συνεδρίαση της ευρωπαϊκής Task Force, στις 4 Σεπτεμβρίου στη Δανία.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε σε μέτρα όπως η ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας και η αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών, που αναμένεται να συμβάλουν περαιτέρω στη μείωση των λιανικών τιμών. Επισήμανε επίσης τη σημασία των έργων διασύνδεσης των νησιών, τα οποία μειώνουν το συνολικό κόστος ηλεκτροδότησης, ενώ σημείωσε ότι τα πρόστιμα για ρευματοκλοπή έχουν αυξηθεί, με στόχο την προστασία των συνεπών καταναλωτών.

Σε ό,τι αφορά το «πράσινο» τιμολόγιο της ΔΕΗ, διευκρίνισε ότι δεν προβλέπεται άμεσα αλλαγή του πλαφόν κατανάλωσης, καθώς το σχετικό σχέδιο επανεξετάζεται από την εταιρεία.

Τέλος, για τον διαγωνισμό παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας υδρογονανθράκων σε τέσσερα νέα θαλάσσια «οικόπεδα» σε Κρήτη και Πελοπόννησο, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου. Εκτίμησε ότι η διαδικασία επιλογής αναδόχου και κατάρτισης σύμβασης θα ολοκληρωθεί εντός του έτους, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας.

Σχόλια

