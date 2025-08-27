Παπασταύρου: 10 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται ο διεθνής διαγωνισμός για τη Chevron

Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου 

Στα θέματα ενέργειας αναφέρθηκε εκτενώς σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

«Στις 10 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται ο διεθνής διαγωνισμός για τη Chevron. Μέσα στο 2025 θα έχουμε ανάδοχο για τη Chevron», προανήγγειλε μιλώντας στην ΕΡΤ. «Ανοίγει μια πολύ σημαντική σελίδα για την πατρίδα μας. Επιτέλους θα οδηγηθούμε στην ώρα της αλήθειας για να δούμε αν υπάρχει ορυκτός πλούτος», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τα τιμολόγια ρεύματος και τα θέματα ενέργειας ο υπουργός είπε ότι «πέρυσι υπήρχε ένα ενεργειακό τείχος φέτος δεν επαναλήφθηκε».
«Ελπίζω το Σεπτέμβριο να φανεί η μείωση της ψαλίδας χονδρικής λιανικής», επισήμανε. Είπε ακόμη ότι στις 4 Σεπτεμβρίου υπάρχει νέα συνάντηση της ομάδας εργασίας στη Δανία.

Πρόσθεσε ότι έρχονται μέτρα για την ρευματοκλοπή, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι αυξήθηκε σημαντικά το πρόστιμο.
Σχετικά με πιθανές αλλαγές στο πράσινο τιμολόγιο υπογράμμισε: «Υπήρχε μια κουβέντα να μειωθεί από τις 500 κιλοβατώρες να πάμε σε πλαφόν στις 200 στο πράσινο τιμολόγιο», αλλά όπως είπε ο κ. Παπασταύρου αυτή η συζήτηση δεν υπάρχει τώρα και πως η ΔΕΗ το επανεξετάζει.

Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

«Η βαριά κληρονομία του Τσίπρα δεν είναι μόνο οι πολιτικές του επιλογές, αλλά η βάναυση ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Πήγε να βάλει φυλακή τους πολιτικούς του αντιπάλους, έναν πρώην εκλεγμένο πρωθυπουργό, τον κεντρικό τραπεζίτη της χώρας και το χειρότερο χτύπησαν και τις συζύγους. Άρα καλή αυτή η θεσμική επανάκαμψη σαν άφθαρτου ανθρώπου, αλλά η αλήθεια απαιτεί μια συγγνώμη απέναντι σε όσους κυνηγήθηκαν», ανέφερε κατά τα λοιπά για την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα.

